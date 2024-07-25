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    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Власть на Западе становится все менее легитимной

    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

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    25 июля 2024, 15:28 • Новости дня

    Путин и Лукашенко начали переговоры в закрытом формате

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко, в четверг прибывшие на Валаам, общаются в закрытом формате.

    После посещения часовни царственных страстотерпцев Путин и Лукашенко продолжили общение в закрытом режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

    24 июля 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
    Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных и инфраструктурных объектов в новых российских регионах.

    При участии главы государства открыт восстановленный участок автодороги Новотроицкое – Чаплинка в Херсонской области, передает РИА «Новости». Участок протяженностью 71 км является частью альтернативного маршрута в Крым. Дорога должна обеспечить транспортную доступность 17 населенных пунктов и разгрузить АПП «Джанкой». Восстановление трассы заняло пять месяцев.

    Также Путин открыл капитально отремонтированный Краснодонский родильный дом в ЛНР площадью 3,8 тыс. квадратных метров. Учреждение рассчитано на 90 коек и может принимать около 10 тыс. женщин ежегодно. Ремонтные работы начались в 2022 году, в ходе них было улучшено оснащение палат. Операционные и отделение неонатологии пополнились современным оборудованием.

    Президент открыл больницу интенсивного лечения в Мариуполе с коечным фондом в 165 коек. В ходе ремонта были смонтированы сети, восстановлены кровля и фасад, проведены внутренние отделочные работы. Больницу снабдили инновационным кардиологическим и нейрохирургическим оборудованием, создали первый региональный сосудистый центр, а также лабораторию для различных медицинских исследований.

    Кроме того, глава государства примет участие в открытии филиала Нахимовского военно-морского училища Минобороны России в Мариуполе, строительство которого шло с декабря 2022 года. Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, набор запланирован на 240 человек.

    Также будут продемонстрированы итоги первого этапа строительства круглогодичного молодежного образовательного центра «Маяк» в Бердянске Запорожской области. Площадь строений центра составляет 15 тыс. квадратных метров, всего он насчитывает 14 зданий.

    Работы включали строительство и восстановление корпусов, устройство футбольной и баскетбольной площадок, зоны воркаута. На базе Центра будут проводить различные образовательные программы – семинары, форумы, интенсивы, конференции, практикумы. Работы ведутся с октября 2023 года.

    Ранее Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты.

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    24 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной

    Песков назвал проблемой нелегитимность Зеленского

    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нелегитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины и введенный им запрет на переговоры Киева с Москвой остаются проблемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Эти факторы могут существенно осложнять мирный процесс, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что Зеленский утратил свою легитимность, напомнил представитель Кремля. Он добавил, что анализ конституции и законов Украины позволяет сделать вывод о том, кто может легитимно руководить этим государством в нынешних условиях.

    Ранее Песков заявил, что Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, юридически это будет нелегитимно.

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    25 июля 2024, 09:06 • Новости дня
    Путин встретился с Асадом в Кремле

    Президент Путин встретился с сирийским коллегой Асадом в Кремле

    Путин встретился с Асадом в Кремле
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с сирийским коллегой Башаром Асадом.

    «Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Мы не виделись давно уже», – передает ТАСС приветственное слово Путина.

    В ходе встречи российский лидер отметил, что ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, выразив желание услышать мнение коллеги из Сирии.

    Асад в свою очередь отметил актуальность предстоящих переговоров на фоне современных геополитических событий.

    Ранее в СМИ появились сообщения о планирующейся в Москве встрече президентов Турции и Сирии Реджепа Эрдогана и Башара Асада.

    Представитель Кремля Песков заявлял, что Россия намерена помочь Турции и Сирии в налаживании отношений.

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    25 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    ВС России ударили по складам для хранения ракет большой дальности на Украине

    Подполье: ВС России ударили по складам для хранения ракет большой дальности в Киевской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные произвели удар по складам в Киевской области, где хранят ракеты большой дальности, а также, предварительно, снаряды с обедненным ураном, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет был зафиксирован в бывший арсенал вооружений полка дальней авиации, он используется ВСУ для хранения ракет большой дальности и, вероятно, боеприпасов с обедненным ураном, передает РИА «Новости».

    Также российские военные ударили по аэродрому в Борисполе, дислокации ПВО и составу с военной техникой в Черкасской области и по Измаилу.

    Лебедев отметил, что накануне в Борисполе садился Ил-76, в этой связи удары могли быть связаны с доставленным им грузом.

    Кроме того, ночью были нанесены удары в Вышгородском районе Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ и складов с ракетами.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой на Украине.

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    24 июля 2024, 19:36 • Новости дня
    В Кремле попросили пояснить слова Кулебы о переговорах Киева и Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва надеется получить разъяснения по поводу заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам с российской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на площадке «Фестиваля новых медиа».

    «Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями, мы даже не слышали этих заявлений из уст господина Кулебы. Надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Ранее спикер МИД КНР Мао Нин сообщила, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой.

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    25 июля 2024, 07:56 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой на Украине

    Подполье: ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины, поражен железнодорожный состав с военной техникой, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар пришелся на сторону железнодорожной станции Тараса Шевченко, передает РИА «Новости».

    «Что конкретно было на платформах – неизвестно, затянуто брезентом. Есть только одна подробность: техника гусеничная», – отметил Лебедев.

    В мае ВС России ударили по составу с техникой украинской армии под Харьковом. Повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

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    25 июля 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин и Лукашенко встретились на Валааме
    Путин и Лукашенко встретились на Валааме
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме.

    Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого» и опубликовал фото встречи.

    Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург в рамках рабочего визита в Россию.

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    24 июля 2024, 21:11 • Новости дня
    Кремль отреагировал на сообщения о подготовке покушения на Иванишвили

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва осуждает любые покушения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о подготовке покушения на основателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

    «Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю детали. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что неприемлемо», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что любое покушение является актом терроризма, в особенности на действующих политиков.

    В среду Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что бывшие чиновники грузинской власти и силовики, находящиеся на Украине, готовят убийство почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

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    25 июля 2024, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: Россия развернула в Донбассе стройку столетия

    Политолог Шаповалов: Восстановление и развитие четырех новых регионов стало задачей общенационального масштаба

    Эксперт: Россия развернула в Донбассе стройку столетия
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вхождение в состав России четырех новых регионов сплотило все население страны. В процессе восстановления Донбасса и Новороссии принимают участие все группы общества: органы власти, представители бизнеса, простые граждане, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России.

    «Задача восстановления и развития новых регионов стала приоритетной для правительства нашей страны. Владимир Путин лично контролирует данный процесс и регулярно проводит встречи с представителями ведомств, тесно вовлеченных в эту масштабную стройку. Думаю, не ошибусь, если скажу, что она уже стала делом общенационального масштаба», – сказал политолог Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Поддержку четырем новым субъектам оказывают все регионы нашей огромной страны. Исторический выбор, сделанный жителями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отозвался в сердцах наших граждан. Именно сейчас мы ощущаем максимальное сплочение общества», – отмечает он.

    «В стороне не остался и бизнес. Государственные корпорации, представители малого и среднего предпринимательства – все они пытаются внести свою лепту в дело восстановления новых территорий. Отрадно, что в этом процессе им помогают и органы федеральной власти. Мы готовы идти к достижению поставленных целей развития, невзирая на имеющиеся сложности», – акцентирует собеседник.

    «Тем не менее нельзя не сказать и о трудностях, сопровождающих эту, без преувеличения, стройку столетия. Субъекты, вошедшие в состав России в 2022 году, долгое время находились под контролем Украины. Годы под властью Киева сопровождались хроническим недофинансированием», – подчеркивает эксперт.

    «При этом с 2014 года эти места подвергались варварским обстрелам. К сожалению, и сейчас офис Зеленского пытается наносить этим территориям максимальный ущерб, препятствуя развитию инфраструктуры и экономики в целом. Однако козни противника не могут остановить Россию», – добавляет он.

    «Жизнь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продолжается. День за днем местные города прирастают новым жилым фондом. Реализуются и амбициозные проекты, например, создание Азовского кольца. Донбасс и Новороссия сделали свой выбор, и мы не можем их подвести. Наши усилия направлены на то, чтобы люди, находящиеся здесь, могли с уверенностью смотреть в завтрашний день», – заключил Шаповалов.

    Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Президент отметил, что приоритетной задачей в работе с данными регионами остаются вопросы безопасности, однако не менее важно ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить дома, социальные и транспортные объекты.

    Таким образом, к 2030 году поставлена цель, чтобы новые регионы  достигли «общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей». Путин напомнил, что в 2023 году из всех источников на достижение данной задачи было выделено 1,26 трлн рублей. Он подчеркнул, что «солидные цифры» также запланированы до 2025 и 2030 годов.

    По словам главы государства, с 2022 года были выполнены работы более чем на 19 тыс. различных объектах. Так, уже к настоящему моменту построено 62 многоквартирных дома, еще 2140 восстановлены. Открыто свыше 500 банковских отделений и офисов. Развиваются сферы образования, здравоохранения и культуры.

    «Фактически вся страна, миллионы людей, волонтерские и другие общественные организации поддерживают наш Донбасс и Новороссию, помогают им раскрыть свой колоссальный потенциал созидания и роста, наладить мирную, благополучную жизнь на земле, которая на протяжении столетий была неотъемлемой частью России и теперь вновь воссоединилась со своей Родиной», – подчеркнул Путин.

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    24 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин рассказал о развитии новых регионов

    Путин: В новых регионах построили 62 многоквартирных дома

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В новых российских регионах построены десятки многоквартирных домов, отремонтированы тысячи километров дорог, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическому развитию новых субъектов РФ.

    «Федеральными заказчиками завершены работы на 11 тыс. 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2 тыс. 140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта и так далее», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что было капитально отремонтировано свыше 3 тыс. километров автомобильных дорог и открыто более 500 банковских отделений и офисов.

    Ранее Путин заявил, что условия жизни в Донбассе и Новороссии изменятся к лучшему, новые регионы в составе России будут развиваться и подниматься на ноги.


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    24 июля 2024, 16:11 • Новости дня
    Путин: Условия в новых регионах России должны быть достойными уже сегодня

    Путин: Условия для жизни и работы в новых регионах России должны быть достойными уже сегодня

    Tекст: Ольга Иванова

    Условия для жизни и работы в новых регионах РФ должны быть достойными уже сегодня, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

    «Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин также заявил, что в новых российских регионах построены десятки многоквартирных домов, отремонтированы тысячи километров дорог.

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    24 июля 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил внести задачи по восстановлению и развитию новых регионов в обновленные национальные проекты в этом году.

    «Разумеется, необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновленных национальных проектов. Сделать это уже в текущем году», – сказал президент на совещании по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России, передает РИА «Новости».

    Глава государства также призвал при необходимости обеспечить упрощенный доступ к мерам поддержки.

    Ранее Путин заявил, что условия жизни в Донбассе и Новороссии изменятся к лучшему, новые регионы в составе России будут развиваться и подниматься на ноги.

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    25 июля 2024, 10:24 • Новости дня
    Лукашенко отправился в Россию на встречу с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где пройдут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    Путин и Лукашенко обсудят «актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений», международную повестку дня. Кроме того, тема переговоров президентов – продвижение союзных проектов, региональная безопасность, передает БелТА.

    Ранее Лукашенко заявлял, что намерен встретиться с Путиным и обсудить урегулирование украинского вопроса.

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    25 июля 2024, 10:16 • Новости дня
    Кремль: Встреча Путина и Асада прошла без подписания документов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад не подписывали в Кремле каких-либо документов, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, беседа прошла без подписания документов, передает ТАСС.

    В четверг Путин встретился с коллегой из Сирии в Кремле. Асад в ходе переговоров назвал доверительными отношения между Москвой и Дамаском.

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    25 июля 2024, 10:44 • Новости дня
    В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко в Москве

    Представитель Кремля Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который прилетит с визитом в Москву, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня ждем президента Белоруссии. Запланирована встреча с Путиным», – передает ТАСС его слова.

    Ранее стало известно, что президент Белоруссии уже отправился с рабочим визитом в Россию.

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