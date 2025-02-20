ЦБ помог россиянам вернуть заблокированные на Западе 570 млрд рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Набиуллина отметила, что эти средства были заморожены в виде ценных бумаг и купонов и их разморозка затронула порядка полутора миллиона человек, передает РИА «Новости».

Центробанк совместно с правительством разработал различные схемы для высвобождения замороженных активов россиян, не попавших под санкции. Набиуллина отметила, что в настоящее время крупных схем по возврату средств не обсуждается. Однако возможные механизмы для восстановления законных прав инвесторов все еще поддерживаются.

Центробанк продолжает работу над поддержкой схем, которые могут помочь восстановить права российских инвесторов и высвободить оставшиеся замороженные активы.

Ранее сообщалось, что украинские власти запросили у администрации США разрешение на использование 300 млрд замороженных российских активов для закупки оружия американского производства.

До этого стало известно, что международный депозитарий Euroclear запланировал перевести Киеву в марте два млрд евро из замороженных активов России. Ранее Euroclear выразил несогласие с планами ЕС изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.