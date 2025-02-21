  • Новость часаВ Израиле решили прекратить движение поездов из-за возможных терактов
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    Пентагон решил не тратить оборонный бюджет на геев и Европу
    Объявлено о новом падении рейтинга Зеленского
    Маск призвал вернуть МКС с орбиты
    Детский психолог назвал последствия воспитания детей «бежевыми мамами»
    Лавров: Западное оружие с Украины попадает к террористам по всему миру
    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы
    Министр культуры Молдавии приравнял советских солдат к фашистским
    США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН
    Новак назвал условие возвращения иностранных компаний
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    11 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    8 комментариев
    21 февраля 2025, 00:45 • Новости дня

    ХАМАС взял на себя ответственность за атаки в Израиле

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что оно несет ответственность за атаки на транспорт на израильской территории, сообщили израильские СМИ.

    Эти атаки в ХАМАС назвали «местью», о ней сообщило подразделение «Тулькарем», передает «Газета.Ru» со ссылкой на Times of Israel.

    Между тем израильские власти поручили водителям автобусов обыскивать транспортные средства перед отправкой в дорогу.

    Ранее сообщалось, что в Израиле прекратили движение поездов и автобусов из-за возможных атак.

    20 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    Жителям Одессы и Николаева напомнили о принадлежности к русским землям
    Жителям Одессы и Николаева напомнили о принадлежности к русским землям
    @ Сергей Поляков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Одесской и Николаевской областей массово получают сообщения на мобильные телефоны о принадлежности этих территорий России.

    Военный эксперт Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что подполье на Украине фиксировало массовую рассылку сообщений на мобильные телефоны жителям Одесской и Николаевской областей о том, что данные территории являются русскими землями, передает ТАСС.

    По словам Киселева, около 80% жителей этих областей получили такие сообщения. Эксперт предположил, что массовая рассылка могла быть вызвана сбоем в сети или действиями определенных соратников.

    Киселев также добавил, что по данным подполья, на окраине Одессы был нанесен удар, уничтоживший крупный склад с боеприпасами. Удар был также нанесен по промзоне Запорожья, откуда доносились взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пророссийское подполье сообщило об ударе по Вооруженным силам Украины в Одесской области. Также сообщалось, что в Одессе, по данным пророссийского сопротивления, был нанесен удар по порту. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ракетный комплекс «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе.

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    20 февраля 2025, 01:54 • Новости дня
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    @ кадр из видео «Tucker on X»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти журналиста и блогера Гонсало Лиры – американского гражданина, который подвергался пыткам и умер в украинской тюрьме.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) под сообщением о том, что год назад «Украина заключила в тюрьму и убила Гонсало Лиру, американского журналиста, который критиковал Зеленского» Маск оставил комментарий: «Зеленский убил американского журналиста!».

    Еще в 2023 году Маск попросил Зеленского объясниться насчет содержания в заключении Лиры. Маску ответила СБУ. По версии СБУ, задержанный в мае 2023 года Лира систематически оправдывал СВО, в своих видео поддерживал Россию. Его обвинили по статье об «оправдании агрессии» России против Украины. СБУ заявила, что блогера отпустили под домашний арест, но он попытался сбежать через границу с Венгрией.

    Лира восемь месяцев находился в заключении, где подвергался пыткам, не получая должной медпомощи. В январе 2024 года Госдеп подтвердил, что Лира скончался в украинской тюрьме. При этом Госдеп весной 2024 года в докладе о ситуации с правами человека в России и на Украине проигнорировал смерть Лиры.

    Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, «Киеву позволяют даже пытать американцев, все набрали в рот воды». Ранее Лира за свою деятельность стал объектом преследования со стороны боевиков украинского националистического подразделения «Кракен».

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    20 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал Верховный суд следить за безопасностью электронных судебных ресурсов и продолжать гуманизацию уголовного законодательства.

    Выступая на совещании судей, Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства и практики его применения, передает ТАСС.

    Также Путин акцентировал внимание на вопросах безопасности электронных судебных ресурсов. Он поручил Верховному суду держать этот вопрос под постоянным контролем.

    Напомним, Путин на совещании судей предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на совещании судей, где обсудят итоги работы судов за 2024-й и задачи на текущий год.

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    20 февраля 2025, 12:26 • Новости дня
    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины

    Политолог Корнилов: Вашингтон показал миру и Украине истинное лицо Зеленского

    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США начали сбор материалов о преступлениях украинской власти. Даже если в Киеве извинятся за нападки на главу Белого дома Дональда Трампа, будущий победитель президентских выборов на Украине все равно запустит уголовные процессы против Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от нападок на Трампа.

    «Весь мир задается вопросом о будущем Зеленского. Причем вопрос этот стоит вне зависимости от того, продолжатся ли нападки на Трампа. Интересно другое: успеет ли Зеленский «пропасть с радаров» до того, как украинский народ оправится от шока. Полагаю, судьба Зеленского уже предрешена, и речь не только о политической стороне», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Зеленский ответит за все свои злодеяния, в первую очередь перед самими украинцами. Если он продолжит нападки на Трампа, то ускорит более решительные действия США по своему скорейшему свержению», – считает собеседник.

    На этом фоне эксперт напомнил про публикации главы департамента эффективности правительства США Илона Маска об убийстве американского журналиста Гонсало Лиры и попрании гражданских свобод на Украине.

    «Обвинения Киева в коррупции и воровстве, военных преступлениях, узурпации власти, а также призывы провести аудит американской помощи – это все часть процесса по сбору и систематизации материалов для будущих уголовных процессов против нынешних украинских властей. Тут есть и репутационный аспект: Вашингтон доносит до США, Европы и Украины истинное лицо офиса Зеленского», – отметил он.

    «Возможно, встреча с Келлогом – последний шанс Зеленского одуматься и выработать его извинительную линию поведения перед Вашингтоном. Думаю, спецпосланник также передаст визави сообщение от Белого дома, чтобы тот быстрее организовывал избирательные процессы и, что важно, не участвовал в них», – допустил спикер.

    «Однако, если это и спасет Зеленского, то ненадолго, поскольку следующие украинские власти дадут ход всем обвинительным материалам, списывая на него вообще все, что можно», – резюмировал аналитик.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail предостерег Владимира Зеленского от нападок на главу Белого дома Дональда Трампа.

    «Зеленский собирается изменить позицию президента, очерняя его в СМИ. Каждый, кто знает американского лидера, подтвердит, что это ужасный способ взаимодействия с нашей администрацией», – сказал Вэнс, добавив, что «очернение» Трампа на публике приведет к обратному эффекту для Киева.

    В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата своих вложений в Украину. Он подчеркнул, что помощь от европейских стран часто предоставляется в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Он отметил, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений.

    По словам Уолтца, вместо того чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением. Советник президента США добавил, что Трамп не намерен терпеть такую реакцию со стороны Украины.

    Кроме того, накануне президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять страну. Зеленский отверг обвинения в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала о крушении отношений Вашингтона и Киева.

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    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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    20 февраля 2025, 10:32 • Новости дня
    Адвокат Боб Амстердам рассказал Такеру Карлсону, как USAID помогла Зеленскому разрушить УПЦ
    Адвокат Боб Амстердам рассказал Такеру Карлсону, как USAID помогла Зеленскому разрушить УПЦ
    @ Сергей Юматов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала усилиям Владимира Зеленского в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Адвокат, работающий на Украине последние несколько лет, рассказал в интервью Карлсону о том, как USAID, по его мнению, помогает Зеленскому разрушать Украинскую православную церковь, передает TCN (Tucker Carlson Network).

    Амстердам указывает, что USAID оказывает поддержку усилиям Зеленского через создание фальшивых церквей и применение насилия.

    «Это не просто вмешательство, это целенаправленная кампания по подрыву религиозных институтов», – заявил адвокат.

    Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил газете ВЗГЛЯД, что каноническая Украинская православная церковь, скорее всего, станет подпольной организацией на территории Украины, но останется легальной в новых регионах России.

    Зеленский заявлял, что время канонической Украинской православной церкви истекло.

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    20 февраля 2025, 17:56 • Новости дня
    Бербок рассказала о пережитых сексуальных домогательствах
    Бербок рассказала о пережитых сексуальных домогательствах
    @ Jeremy Knowles/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в подкасте G Spot призналась, что в прошлом регулярно подвергалась сексуальным домогательствам, включая случаи, имевшие место еще в школьные годы.

    Бербок в подкасте G Spot с участием немецкой модели и блогера Стефани Гизингер открыто рассказала о личных переживаниях, связанных с сексуальными домогательствами. «Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам,» – заявила Бербок, сообщает mk.ru.

    По словам министра, она пережила «много, много» подобных моментов в своей жизни, включая случай, произошедший еще в школьные годы. Бербок подчеркнула, что изначально не стремилась строить политическую карьеру ради борьбы за права женщин, но в дальнейшем неоднократно поднимала в политике проблему домогательств.

    Ранее Бербок в интервью каналу ZDF жестко отреагировала на слова американского лидера о Владимире Зеленском, отвергнув их как полные абсурда и упрекнув президента США в отрыве от реальности.

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    20 февраля 2025, 12:25 • Новости дня
    Стало известно о подготовке ВСУ вторжения в Брянскую и Курскую области
    Стало известно о подготовке ВСУ вторжения в Брянскую и Курскую области
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ усилили разведывательную активность и начали сосредоточение резервов возле Курской и Брянской областей, планируя прорыв.

    ВСУ усилили разведывательную активность и начали сосредоточение резервов в Сумской области, передает «Лента.ру».

    В Telegram-канале военкора Семена Пегова WarGonzo указано, что данные о передвижении украинских войск поступают из Курской области.

    Telegram-канал Shot уточняет, что украинские войска были замечены возле сел Палиевка и Гремячка. Планируется задействование не менее десяти бригад ВСУ в наступлении. В Брянской области также возможен прорыв, на что российская сторона отвечает усилением защиты территории.

    По информации Telegram-канала «Военная хроника», в районе таможенного поста Троебортное части ВСУ сконцентрированы и атакуют его FPV-дронами. Сообщается, что Киев хочет перехватить повестку переговоров России и США.

    За 50 километров от границы с Курской областью обнаружено скопление техники и нескольких тысяч украинских военнослужащих. Для наступления могут быть использованы более пяти тысяч бойцов и 200 единиц техники, включая немецкие танки Leopard и американские Abrams.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Генштаба России, освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника.

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    20 февраля 2025, 09:24 • Новости дня
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью каналу ZDF жестко отреагировала на слова американского лидера о Владимире Зеленском, отвергнув их как полные абсурда и упрекнув президента США в отрыве от реальности.

    Бербок резко отреагировала на заявления президента США, назвавшего Владимира Зеленского диктатором, передает РИА «Новости».

    Она охарактеризовала слова американского лидера как «полный абсурд», подчеркнув, что такие высказывания далеки от реальности.

    Бербок также отметила, что Трамп, по ее мнению, «строчит твиты» и не видит реальный мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов», а тот в ответ заявил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с требованием не обсуждать проведение выборов в стране.

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    20 февраля 2025, 11:13 • Новости дня
    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией

    AP: Трамп призвал Зеленского срочно договориться с Россией из-за угрозы потерять «нацию, которой можно руководить»

    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждение президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому о том, что он должен быстро договориться с Россией о прекращении конфликта, иначе Украина может потерять свою государственность, вызвало критику в США, сообщила Associated Press.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта. По его словам, промедление может привести к тому, что Украина останется без возможности существовать как государство, пишет Associated Press.

    Резкие слова Трампа в адрес Зеленского вызвали критику со стороны демократов и даже некоторых республиканцев в Соединенных Штатах.

    Сенатор Чак Шумер осудил американского лидера за обвинение Украины в начале конфликта, тогда как сенатор Джон Кеннеди считает, что «войну начала Россия».

    Сенатор Дик Дурбин, демократ от штата Иллинойс, заявил, что слова президента США оскорбляют тысячи украинцев, погибших на войне, и обвинил его в «подражании Путину».

    «Я бы призвал президента Трампа извиниться перед народом Украины, но это было бы пустой тратой воздуха», – сказал Дурбин.

    Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн из Южной Дакоты входит в число законодателей-республиканцев, поддержавших Украину. Он заявил, что администрации президента США нужно пространство для поиска решения. Комментируя ужесточение риторики американского лидера в отношении Зеленского, он заявил, что «хочет видеть мирный результат, мирный исход».

    Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлогг , который отправился в Киев для встречи с украинскими властями подчеркнул, что президент США понимает человеческие страдания и стремится к завершению конфликта.

    «Он понимает ущерб, который мы видим, и мы хотим положить этому конец», – подчеркнул Келлог.

    Ранее президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери страны, а также раскритиковал его за низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин также раскритиковала Владимира Зеленского за войну на Украине, обвинила его в отмене выборов и подавлении свободы слова, назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне этой критики.

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    20 февраля 2025, 06:16 • Новости дня
    Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек

    Первый замначальника российского Генштаба Рудской сообщил о потерях ВСУ убитыми и ранеными в 1 млн человек

    Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек
    @ Mykola Myalshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

    Рудской в интервью «Красной звезде» рассказал, что российскими войсками в 2024 году было освобождено почти 4,5 тыс. кв. км территории, занятой противником. За первые два месяца 2025 года этот показатель составил более 600 кв. км. В ДНР, Запорожской и Херсонской областях освобождено около 75% территорий, в ЛНР осталось освободить менее 1%.

    Он подчеркнул, что 2024 год стал переломным в достижении целей специальной военной операции, и отметил, что киевский режим уже не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя. Производственная способность Украины в отношении вооружения и боеприпасов существенно снижена, а мобилизация носит принудительный характер и не позволяет компенсировать высокие потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рудской сообщил, что российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе.


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    20 февраля 2025, 07:15 • Новости дня
    Трамп заявил о козырях России в переговорах по Украине
    Трамп заявил о козырях России в переговорах по Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по Украине, поскольку контролирует значительные территории.

    По его словам, Россия обладает преимуществами в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, в связи с тем, что ВС России контролируют значительные территории в зоне конфликта, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, «русские стремятся завершить войну».

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

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    20 февраля 2025, 18:42 • Новости дня
    США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН

    США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийского проекта резолюции ООН по Украине

    США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подготовленного к годовщине начала СВО, в то время как среди авторов числятся Британия, Франция, Германия и другие страны.

    Этот документ, подготовленный к 24 февраля, требует от России немедленного, полного и безоговорочного вывода всех вооруженных сил с территории Украины, сообщает РИА «Новости».

    В числе авторов резолюции указаны Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. Отсутствие США в списке соавторов стало заметным изменением в международной позиции по отношению к ранее согласованным действиям в рамках ООН.

    Ранее Financial Times сообщала, что США возражают против использования слова «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, что может подорвать единство группы.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире Bloomberg TV, что Вашингтон рассматривает возможность изменения антироссийских санкций в зависимости от хода переговоров.

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    20 февраля 2025, 17:18 • Новости дня
    UniCredit увидел шанс на уход из России после завершения боевых действий

    FT: UniCredit планирует ускорить продажу российских активов после прекращения боев на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Прекращение боевых действий на Украине может позволить UniCredit получить лучшие условия для продажи своих российских активов, заявил глава банка Андреа Орчел.

    Орчел в интервью Financial Times отметил, что завершение конфликта поможет ускорить процесс ухода с российского рынка, так как предоставит более нормальные условия для всех сторон, сообщает РБК.

    Он подчеркнул, что банк неизменно намерен завершить процесс ухода из России. «Мы в процессе ухода и завершим его. Мы не можем вернуться», – заявил он. UniCredit действует в России через дочерний ЮниКредит Банк, входящий в список системно значимых банков страны.

    С 2022 года, после начала военной операции на Украине, банк активно рассматривает возможность ухода с российского рынка. В последние три года UniCredit вел переговоры с различными контрагентами, но из-за санкций и других сложностей решение не было найдено.

    Как отмечает Орчел, изменение политической обстановки может повысить привлекательность условий для продажи российского бизнеса, что позволит UniCredit ускорить свой выход из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский банк UniCredit SpA подал иск в Европейский суд общей юрисдикции с просьбой разъяснить требования Европейского центрального банка по сокращению его присутствия в России.

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    20 февраля 2025, 19:15 • Новости дня
    Новак назвал условие возвращения иностранных компаний

    Новак: Иностранные компании могут вернуться только при соблюдении интересов России

    Новак назвал условие возвращения иностранных компаний
    @ Пелагия Тихонова/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Новак сообщил, что возвращение иностранных компаний и инвесторов в страну будет возможно только на условиях, выгодных для России. По его словам, стране необходимо учитывать национальные интересы, так как многие ниши, освободившиеся после ухода иностранных фирм, уже заполнены российскими производителями и партнерами из дружественных стран, передает ТАСС.

    В четверг глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями, и подчеркнул, что за все придется заплатить.

    Ранее Минпромторг отказался стимулировать возвращение иностранных брендов. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что американские компании могут вернуться на российский рынок во втором квартале 2025 года.

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    20 февраля 2025, 17:48 • Новости дня
    Экс-участник КВН Ласточкин намекнул на вступление в ВСУ
    Экс-участник КВН Ласточкин намекнул на вступление в ВСУ
    @ @lastochkin_igor

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший участник КВН Игорь Ласточкин разместил в своих соцсетях фото с намеком на вступление в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавив снимок автомата и воинского билета.

    Бывший капитан команды КВН «Сборная Днепропетровска» и известный украинский комик Игорь Ласточкин намекнул на возможное вступление в ВСУ, передает РБК.

    Артист разместил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) фотографию с изображением автомата и воинского билета на украинском языке. Под фотографией Ласточкин написал: «Сложные времена рождают сильных людей!», добавив к посту хештег «один из 4%».

    Ранее ФСБ задержала склонявшего к переходу в ВСУ российских военных сторонника «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

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