FT: Евросоюз усомнился в поддержке США антироссийских санкций

FT: Европейские чиновники выразили сомнения в продолжении санкционной линии США в отношении России

Tекст: Елизавета Шишкова

В статье упоминается, что ЕС сомневается в эффективности своих санкций, если США начнут отменять или смягчать свои рестрикции, передает ТАСС.

Европейские чиновники сообщают, что из Вашингтона поступают сигналы о намерениях сохранить и даже усилить санкции. Один из дипломатов ЕС отметил: «Наши источники в Вашингтоне настроены агрессивно в отношении санкций».

Тем не менее, газета указывает, что эти планы противоречат заявленной цели администрации США, которая стремится наладить взаимоотношения с Россией.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на отмену санкций США против России для улучшения энергетического сотрудничества Будапешта и Москвы.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что санкции против России сохранятся до заключения соглашения по Украине.

Накануне постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, 16-й пакет санкций против России в ответ на продолжающийся конфликт на Украине.