Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.17 комментариев
США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине
Рубио заявил союзникам в Европе о намерении США сохранить санкции против России до соглашения по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что санкции против России будут сохраняться как минимум до заключения соглашения по Украине, передает Bloomberg.
«Рубио сообщил европейским союзникам, что администрация (США) сохранит санкции в отношении России, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнута сделка по урегулированию конфликта на Украине», – пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Рубио провел телефонный разговор с группой европейских коллег после того, как он вместе с другими американскими чиновниками встретился с российскими представителями в Саудовской Аравии.
Госдеп сообщал, что Рубио говорил с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
После переговоров в Эр-Рияде Рубио заявил журналистам, что встреча с россиянами была «первым шагом на долгом и трудном, но важном пути». Он отметил, что «уже три с половиной года не было никаких регулярных контактов между Соединенными Штатами и Россией», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине.
Встречав Эр-Рияде продлилась 4,5 часа, в составе российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Интересы США представляли Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.