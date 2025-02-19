США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине

Рубио заявил союзникам в Европе о намерении США сохранить санкции против России до соглашения по Украине

Tекст: Антон Антонов

«Рубио сообщил европейским союзникам, что администрация (США) сохранит санкции в отношении России, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнута сделка по урегулированию конфликта на Украине», – пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Рубио провел телефонный разговор с группой европейских коллег после того, как он вместе с другими американскими чиновниками встретился с российскими представителями в Саудовской Аравии.

Госдеп сообщал, что Рубио говорил с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

После переговоров в Эр-Рияде Рубио заявил журналистам, что встреча с россиянами была «первым шагом на долгом и трудном, но важном пути». Он отметил, что «уже три с половиной года не было никаких регулярных контактов между Соединенными Штатами и Россией», передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине.

Встречав Эр-Рияде продлилась 4,5 часа, в составе российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Интересы США представляли Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.