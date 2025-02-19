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    Москва и Вашингтон прощупали друг друга в Эр-Рияде
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    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    30 комментариев
    19 февраля 2025, 03:45 • Новости дня

    США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине

    Рубио заявил союзникам в Европе о намерении США сохранить санкции против России до соглашения по Украине

    США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что санкции против России будут сохраняться как минимум до заключения соглашения по Украине, передает Bloomberg.

    «Рубио сообщил европейским союзникам, что администрация (США) сохранит санкции в отношении России, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнута сделка по урегулированию конфликта на Украине», – пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Рубио провел телефонный разговор с группой европейских коллег после того, как он вместе с другими американскими чиновниками встретился с российскими представителями в Саудовской Аравии.

    Госдеп сообщал, что Рубио говорил с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

    После переговоров в Эр-Рияде Рубио заявил журналистам, что встреча с россиянами была «первым шагом на долгом и трудном, но важном пути». Он отметил, что «уже три с половиной года не было никаких регулярных контактов между Соединенными Штатами и Россией», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине.

    Встречав Эр-Рияде продлилась 4,5 часа, в составе российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Интересы США представляли Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

    18 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде, что точная дата встречи Владимира Путина с американским лидером пока не определена, но обсуждения этого ведутся. По оценке Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения.

    Ушаков сообщил, что назвать конкретную дату встречи Владимира Путина и президента США в настоящее время трудно, передает ТАСС. Он добавил, что такая встреча вряд ли состоится на следующей неделе, хотя обсуждение между сторонами продолжается.

    По словам Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения, но обе стороны договорились учитывать интересы друг друга. «Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», – подчеркнул он, комментируя итоги недавних переговоров.

    Ушаков охарактеризовал переговоры как неплохие, отметив, что они прошли в конструктивной атмосфере.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.

    Коментарии (17)
    18 февраля 2025, 21:10 • Новости дня
    Лавров заявил о договоренности с США по банковским переводам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о достигнутой с США договоренности по устранению проблем с банковскими переводами.

    На пресс-конференции по итогам переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде Лавров рассказал о договоренности с американской делегацией по устранению проблем банковских переводов.

    «Не последняя проблема – это банковские переводы, которые нам пытаются ограничивать. Мы, естественно, отвечаем взаимностью», – заявил министр, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале МИД России. Лавров уточнил, что представители обеих сторон вскоре договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения этих искусственных барьеров.

    Ранее МИД сообщил, что Россия и США наладят диалог о возобновлении сотрудничества в экономике.

    Агентство Reuters писало, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (8)
    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Коментарии (0)
    18 февраля 2025, 20:59 • Новости дня
    США назначили переговорщика с Россией по Украине

    США назначили Келлога своим представителем по контактам с Россией по Украине

    США назначили переговорщика с Россией по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США выбрали Кита Келлога своим спецпредставителем по контактам с Россией по Украине, а России еще предстоит определиться с кандидатурами своих представителей.

    Соединенные Штаты Америки назначили спецпредставителя по Украине Кита Келлога для контактов с Россией, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». По словам Ушакова, Келлог уже провел переговоры с представителями европейских стран. В частности, он общался с Урсулой фон дер Ляйен.

    «Переговорная группа от России будет сформирована по Украине, специальная переговорная группа. Вполне вероятно, что у нас будет свой спецпредставитель. Кто им станет, это еще вопрос», – отметил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков уточнил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине, включая инвестиционные возможности. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал переговоры с представителями США полезными.


    Коментарии (14)
    18 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Зеленский впервые сравнил Украину с Афганистаном
    Зеленский впервые сравнил Украину с Афганистаном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил о возможности повторения афганского сценария для Украины, если ей откажут в членстве в НАТО.

    Зеленский в интервью немецкому каналу ARD заявил о возможности повторения судьбы Афганистана для Украины, если страна не получит поддержку Североатлантического альянса, передает «Газета.Ru». Он подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не может быть снят с повестки дня, так как это может привести к сценарию, аналогичному афганскому.

    «Нельзя просто убрать вопрос о членстве в НАТО с повестки дня. Так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0.», – заявил Зеленский.

    Вывод войск США из Афганистана был проведен при президенте Джо Байдене в 2021 году. Это привело к захвату страны «Талибаном» (движение находится под санкциями ООН). Тогда, по словам Зеленского, к «трагедии» привело «неуважение к человеческой жизни». «Итак, есть опыт того, что происходит, когда кто-то прекращает что-то, не задумываясь, и очень быстро отступает», – заявил Зеленский.

    При этом ранее Зеленский призывал не сравнивать Украину с Афганистаном.

    Коментарии (22)
    18 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    Рубио: Западу придется отменить санкции против России при урегулировании на Украине

    Рубио подтвердил возможность снятия санкций с России в случае урегулирования на Украине

    Рубио: Западу придется отменить санкции против России при урегулировании на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Эр-Рияде заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции, если конфликт на Украине будет урегулирован, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос журналистов о введенных против Москвы рестрикциях Рубио подчеркнул, что все санкции являются следствием украинского конфликта, и для его завершения необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки. По его словам, «все это является результатом данного конфликта [на Украине]. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки».

    Он также отметил, что Евросоюзу придется вступить в переговоры, поскольку у них тоже имеется ряд санкций против России. «Есть и другие стороны, которые ввели санкции. Евросоюзу придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, потому что у них тоже есть санкции, которые были введены [против России]», – добавил Рубио.

    Напомним, Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал разговор с представителями США полезным.

    Коментарии (14)
    18 февраля 2025, 16:12 • Новости дня
    Fox News: Россия и США предложили трехступенчатый план мира на Украине
    Fox News: Россия и США предложили трехступенчатый план мира на Украине
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщила репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич.

    По информации Хайнрич, план включает в себя три основных этапа: прекращение огня, проведение выборов на Украине и последующее подписание окончательного соглашения, передает РИА «Новости».

    Журналистка в своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметила, что обе стороны рассматривают проведение выборов как одно из ключевых условий для достижения успешного мирного процесса.

    Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее сообщила, что делегации России и США обсудили весь комплекс проблемных вопросов.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде стороны изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

    Коментарии (14)
    18 февраля 2025, 15:21 • Новости дня
    Делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов
    Делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США обсуждали целый комплекс проблемных вопросов в Эр-Рияде, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    Захарова подтвердила начало диалога, отметив, что он был инициирован руководством обеих стран, передает ТАСС. Диалог затрагивает вопросы, накопившиеся не только за последние три года, когда контакты были практически прерваны, но и за все предыдущие годы, добавила она.

    Захарова подчеркнула, что нормальные контакты между странами практически отсутствовали по вине администрации бывшего президента США Джо Байдена. «Делегации обсуждают весь комплекс проблемных вопросов. Представляете, сколько их накопилось», – заявила дипломат.

    Спикер МИД сообщила, что о том, как проходили переговоры и какие темы были затронуты, расскажет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его выступление перед прессой запланировано по итогам мероприятия.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.

    Напомним, делегации России и США начали рабочий ланч после завершения первой утренней сессии переговоров.

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    18 февраля 2025, 16:52 • Новости дня
    Россия и США договорились вернуть прежнюю численность посольств

    Рубио: Россия и США договорились вернуть прежнюю численность дипсоставов посольств

    Россия и США договорились вернуть прежнюю численность посольств
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США приняли решение восстановить прежнюю численность дипломатического персонала в посольствах, сообщил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Эр-Рияде.

    Как пишет Associated Press, Россия и Соединенные Штаты достигли соглашения о восстановлении прежней численности дипломатических составов в посольствах в Москве и Вашингтоне, передает ТАСС.

    Госсекретарь Рубио подчеркнул важность активной работы дипломатических представительств, которые должны нормально функционировать для обеспечения возможности продолжения двусторонних контактов. Он отметил: «Нам потребуется активная работа дипломатических представительств, способных нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты».

    Напомним, Вашингтон направил России запрос на агреман для нового посла, на эту должность предложена кандидатура 69-летнего спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда.

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    18 февраля 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин готов вести переговоры с Владимиром Зеленским, однако легитимность лидера украинского режима ставится под вопрос, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин упоминал о своей готовности вести переговоры при необходимости, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что «Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским».

    Несмотря на готовность к переговорам, Кремль обеспокоен законностью и возможностью фиксировать договоренности с Украиной.

    Песков отметил, что правомочность Зеленского как руководителя Украины может быть оспорена. «Юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению», – добавил он.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.

    Коментарии (29)
    18 февраля 2025, 18:07 • Новости дня
    Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию после переговоров там России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о переносе визита в Саудовскую Аравию.

    Зеленский заявил, что не поедет в Саудовскую Аравию 19 февраля, сразу после окончания переговоров России и США, этот визит перенесен на 10 марта, передает ТАСС.

    Напомним, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились четыре с половиной часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал разговор с представителями США полезным.

    Ранее Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

    Коментарии (12)
    18 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг информацию о том, что Россия и США выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Лавров назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о плане из трех пунктов по Украине, передает ТАСС.

    Министр пояснил, что не видел каких-либо сообщений о таком плане. Для прояснения ситуации он обратился к секретарю Марко Рубио и помощнику президента по национальной безопасности Майку Уолтцу. На его запрос американские представители ответили, что информация о плане является фейковой.

    Ранее репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич заявила, что Россия и США якобы выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.

    Коментарии (6)
    18 февраля 2025, 21:37 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали причину его отказа ехать в Саудовскую Аравию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не создавать иллюзию работы переговорного процесса, заявил советник офиса президента Украины Сергей Лещенко.

    Лещенко заявил, что Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию 19 февраля, передает ТАСС. По его словам, это решение принято для того, чтобы не складывалось впечатление, будто новый переговорный процесс начал давать плоды.

    «Он отменяет визит в Саудовскую Аравию для того, чтобы не создавалось впечатление, что начал работать новый хаб переговоров», – сказал Лещенко в эфире украинского ТВ.

    Кроме того, Лещенко отметил, что Украина предпочитает видеть Турцию в качестве посредника и настаивает на участии Европейского союза в переговорах. Важным для Киева условием является получение гарантий безопасности, однако, по словам советника украинского лидера, Соединенные Штаты хотят забрать 50% украинских ископаемых без предоставления каких-либо гарантий.

    Ранее Зеленский заявил, что не поедет в Саудовскую Аравию 19 февраля, сразу после окончания переговоров России и США, этот визит перенесен на 10 марта. До этого он отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

    Коментарии (6)
    18 февраля 2025, 13:22 • Новости дня
    Делегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после перерыва
    Делегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после перерыва
    @ Артем Попов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская и американская делегации в Эр-Рияде возобновили переговоры после 15-минутной паузы.

    Российская и американская делегации в Эр-Рияде возобновили переговоры после 15-минутной паузы, пишет ТАСС.

    Переговоры начались в 10.30 и продолжались два с половиной часа до объявления перерыва.

    Аналитики предполагают, что стороны могут обсуждать широкий спектр вопросов, от экономических отношений до международной безопасности.

    Ранее в Эр-Рияде российская и американская делегации объявили небольшой перерыв.

    Коментарии (10)
    18 февраля 2025, 21:50 • Новости дня
    Офицер ВСУ: Войска ЕС будут усмирять недовольных прекращением огня

    Офицер ВСУ: Войска ЕС будут усмирять недовольных прекращением огня украинских военных

    Офицер ВСУ: Войска ЕС будут усмирять недовольных прекращением огня
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицер ВСУ Евгений Бекренев объяснил, что войска ЕС на Украине нужны для предупреждения эксцессов среди украинских военных, недовольных прекращением огня.

    Офицер ВСУ Евгений Бекренев, известный как «Арти Грин», в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил, что европейские войска необходимы в тылу Украины для предотвращения эксцессов со стороны украинских военных, которые могут быть недовольны прекращением огня, передает mk.ru.

    Офицер ВСУ подчеркнул, что контингент европейских войск нужен не для обеспечения безопасности, а для эффективного соблюдения режима прекращения огня. Бекренев отметил, что значительная часть украинских воинов может не одобрить предложенный формат прекращения огня, что делает ситуацию более сложной и непредсказуемой.

    «Арти Грин» также выразил мнение о том, что у президента Украины Владимира Зеленского недостаточно ресурсов для того, чтобы полностью контролировать ситуацию и запретить всем стрелять. Бекренев добавил, что на складах украинских подразделений находятся боевые дроны, которые нигде не учтены, и это создает дополнительные сложности. Он подчеркнул, что решение этих проблем требует участия контингента европейских стран.

    The Times сообщила, что Великобритания и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

    Коментарии (7)
    18 февраля 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков назвал суверенным правом Украины вступление в ЕС

    Песков заявил о суверенном праве Украины на вступление в Евросоюз

    Песков назвал суверенным правом Украины вступление в ЕС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление Украины в Европейский союз рассматривается Москвой как суверенное право Киева, поскольку это касается экономического объединения, а не военного альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в интеграционных и экономических процессах никто не может навязывать свои условия какой-либо стране, передает ТАСС.

    По словам Пескова, Россия не намерена вмешиваться в этот процесс, так как он касается исключительно экономической сферы. Однако представитель Кремля уточнил, что у России совершенно иная позиция по вопросам, связанным с безопасностью и оборонными или военными альянсами. В этих вопросах, по словам Пескова, позиция России известна и отличается от подхода к экономической интеграции.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что членство в НАТО является наиболее экономически эффективным способом обеспечения безопасности Украины в отличие от других гарантий.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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