Рубио: Западу придется отменить санкции против России при урегулировании на Украине

Рубио подтвердил возможность снятия санкций с России в случае урегулирования на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Эр-Рияде заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции, если конфликт на Украине будет урегулирован, передает ТАСС.

В ответ на вопрос журналистов о введенных против Москвы рестрикциях Рубио подчеркнул, что все санкции являются следствием украинского конфликта, и для его завершения необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки. По его словам, «все это является результатом данного конфликта [на Украине]. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки».

Он также отметил, что Евросоюзу придется вступить в переговоры, поскольку у них тоже имеется ряд санкций против России. «Есть и другие стороны, которые ввели санкции. Евросоюзу придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, потому что у них тоже есть санкции, которые были введены [против России]», – добавил Рубио.

Напомним, Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал разговор с представителями США полезным.