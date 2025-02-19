Сийярто выразил надежду на отмену санкций США против России в энергосфере

Сийярто выразил надежду на отмену санкций США против России в сфере энергетики

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью венгерской телекомпании М1 он сообщил, что стал первым иностранным главой МИД, который встретился с новым министром финансов США Скоттом Бессентом, передает ТАСС.

Сийярто заявил, что санкции, введенные администрацией Джо Байдена в январе, нанесли ущерб Венгрии. «Я искренне надеюсь, что сегодня мы сможем продвинуться с министром вперед в вопросе о санкционных мерах, которые наносят ущерб Венгрии», – отметил он.

По словам Сийярто, эти санкции негативно влияют на экономические интересы Венгрии и нарушают безопасность энергоснабжения, включая инвестиции в сооружение новой АЭС в Пакше. Он также подчеркнул, что санкции были мотивированы желанием мести по отношению к Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, а госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.