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    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляет новое в восприятие происходящего.

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    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    3 февраля 2025, 02:23 • Новости дня

    Британия захотела санкциями «сокрушить военную машину» России

    Премьер Британии Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России

    Британия захотела санкциями «сокрушить военную машину» России
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо работать над новыми санкциями против России, чтобы «сокрушить ее военную машину», заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед неформальным саммитом ЕС в Брюсселе.

    По словам Стармера, правительство Британии намерено вместе с Евросоюзом работать над сохранением санкционного давления на Россию, передает ТАСС.

    Целью для санкций, по его словам, должны быть «доходы от энергоносителей и компании, снабжающие ракетные заводы» России. Он хочет «сокрушить военную машину» России.

    «Потому что в конечном итоге именно это вместе с нашей военной помощью (Украине) приблизит мир», – сказал Стармер.

    Кроме того, в Лондоне подчеркнули важность обсуждения вопросов безопасности и обороны на саммите. Канцелярия на Даунинг-стрит указала на интерес Лондона в усилении сотрудничества с ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает поэтапный запрет на импорт алюминия из России в новом санкционном пакете, готовящемся к третьей годовщине конфликта на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    2 февраля 2025, 13:38 • Новости дня
    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ

    Посол Мирошник: ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже

    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, сказал газете ВЗГЛЯД посол Родион Мирошник. Ранее СК возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшему ударить по интернату.

    «За пять месяцев существования через этот лагерь прошло много людей. Поэтому пока трудно точно сказать, кто в момент удара был там. Но в целом этот центр в любой момент, как правило, на три четверти населяли старики, женщины и люди с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не смогли покинуть Суджу», – пояснил Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, которым под камеры западных и украинских СМИ раздавали еду. Покидать здание разрешалось только по одному, и то не всем. Например, родителей временно отпускали на волю, только если в интернате оставались их дети», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже. Карпуша подозревается по статье «терроризм», ему грозит пожизненное заключение.

    Как сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. «Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО», – говорится в сообщении.

    По данным ведомства, Киев совершил эту провокацию, чтобы свалить вину на Россию и тем самым отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

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    2 февраля 2025, 07:06 • Новости дня
    Российский посол исключил диалог с Данией из-за поддержки Киева

    Посол Барбин заявил, что из-за поддержки Киева диалога с Данией быть не может

    Tекст: Максим Попов

    Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Как отметил Барбин в интервью ТАСС,  на данный момент между странами нет предпосылок для возобновления переговоров по вопросам безопасности. «В настоящее время датская сторона разорвала контакты с нами. Предпосылок для возобновления диалога по этим вопросам в условиях спонсирования Данией киевского режима нет», – заявил он.

    Посол уточнил, что разрыв контактов произошел на фоне поддержки Данией Украины. Это делает невозможным обсуждение тем, касающихся безопасности в Балтийском регионе и предотвращения военных рисков. Барбин добавил, что подобное отношение со стороны западных стран не способствует стабилизации ситуации в регионе.

    До этого сообщалось, что Москва готова использовать международное право для защиты своих интересов в Балтийском море на фоне планов НАТО по патрулированию региона фрегатами и морской авиацией.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    2 февраля 2025, 14:24 • Новости дня
    Бывший командир приморского отряда «Тигр» вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО

    Бывший командир добровольческого отряда «Тигр» Ефремов погиб при возвращении с задания

    Бывший командир приморского отряда «Тигр» вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО
    @ primorsky.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший командир приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    Кожемяко сообщил о трагедии в своем Telegram-канале, выразив соболезнования: «Дорогие земляки, друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов».

    Губернатор в своем видеообращении назвал Ефремова «незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивым, волевым командиром, организатором». «Мы с ним в июне 2022 года, когда это было крайне важно, организовывали отряд «Тигр», где он стал первым его командиром», – добавил он.

    Ефремов, опытный кадровый военный, участвовал в спецоперации на Украине с самого начала. В марте 2024 года он был назначен вице-губернатором Приморского края, отвечающим за внутреннюю политику. Командир был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья, передает ТАСС.

    Как пишут «Аргументы и факты», Ефремов и другие бойцы на момент гибели возвращались с боевого задания. Боевая машина, в которой находился Ефремов, подорвалась на мине. Своим поведением он всегда вдохновлял бойцов и подчеркивал: «Я всегда иду первым, чтобы бойцы знали – командир же не дурак, не пойдет туда, где опасно. Хотя это, конечно, не так».

    Ефремов окончил Рязанское училище ВДВ, служил в подразделении морской пехоты ТОФ, после увольнения в запас занимался бизнесом, был вице-мэром Уссурийска, заместителем председателя всероссийского ДОСААФ.

    Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода Ильдару Суфиярову из Уфы. Суфияров командовал мотострелковым взводом в добровольческом мотострелковом полку «Башкортостан». В мае 2023 года он подписал контракт на службу в зоне СВО, где героически погиб в апреле прошлого года.

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    2 февраля 2025, 15:17 • Новости дня
    ВСУ отправили русскоязычные части на передовую

    Украинская армия отправила на передовую подразделения из русскоязычных солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская сообщила, что украинское командование приоритетно отправляет на передовую русскоязычные подразделения, как, например, 23-я бригада нацгвардии «Хортица», которая уже третий год на фронте.

    Командование украинской армии приоритетно отправляет на передовую подразделения, сформированные из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву территорий, передает РИА «Новости». Об этом заявила спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в нацгвардии Украины. Она рассказала, что такие подразделения чаще отправляются в опасные зоны боевых действий.

    Жалинская подчеркнула, что ей не известны случаи, когда подразделения из западных регионов Украины, таких как Ивано-Франковск или Волынь, направлялись на передовую. В отличие от них, батальоны и роты, состоящие из русскоязычных жителей, часто оказываются на передовых позициях в таких горячих точках, как Артемовское или Кураховское направления.

    Как пример, спортсменка упомянула 23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка нацгвардии Украины «Хортица». По ее словам, эта бригада, укомплектованная русскоязычными, уже третий год находится на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мастер спорта международного класса Лариса Жалинская, покинувшая Украину, обратилась к соотечественникам с призывом эмигрировать из-за ожидаемого усложнения выезда из страны, а также предупредила, что женщин под конвоем отправляют на фронт.

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    2 февраля 2025, 17:53 • Новости дня
    Венгрия пригрозила остановить евроинтеграцию Украины

    Орбан заявил о возможности Венгрии остановить евроинтеграцию Украины, если она не выполнит гарантии

    Венгрия пригрозила остановить евроинтеграцию Украины
    @ Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия может заблокировать стремление Украины к Евросоюзу, если предоставленные Европейской комиссией гарантии по энергобезопасности не будут выполнены, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан.

    Орбан в эфире радио Kossuth отметил, что в случае выполнения данных обещаний сотрудничество с Венгрией возможно. Однако, по его словам, если гарантии окажутся лишь «на бумаге», страна рассмотрит более строгие контрмеры, передает РИА «Новости».

    «Если Украина подрывает интересы некоторых стран-членов ЕС, связанные с энергобезопасностью, то я думаю, что сближение Украины с Евросоюзом надо остановить», – заявил Орбан. Он подчеркнул, что у Венгрии всегда есть возможность не только заблокировать евроинтеграцию Украины, но и остановить продление санкций против России.

    В пятницу Орбан сообщил, что Еврокомиссия дала обещание Венгрии добиться от Украины возобновления транзита российского газа в обмен на согласие с продлением санкций против России.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз.

    Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.

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    2 февраля 2025, 04:20 • Новости дня
    После удара российского БПЛА в центре Харькова вспыхнул пожар

    Пожар вспыхнул в Харькове после удара российского дрона

    Tекст: Максим Попов

    В центре Харькова произошел пожар на складах и производственных помещениях после атаки беспилотника, охвативший площадь около двух тыс. квадратных метров.

    В центре Харькова начался крупный пожар после попадания российского беспилотника, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Общественное. Харьков».

    По имеющейся информации, огонь охватил склады и производственные помещения на площади около двух тыс. квадратных метро На месте работают пожарные бригады. Задействованы несколько расчетов для тушения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг в городе Измаиле Одесской области произошли взрывы, вызвавшие крупный пожар.

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    2 февраля 2025, 12:46 • Новости дня
    Российские военные за сутки поразили военные аэродромы и склады ВСУ в 153 районах

    Минобороны: Подразделения ВС России нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ в 153 районах

    Российские военные за сутки поразили военные аэродромы и склады ВСУ в 153 районах
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам хранения топлива на Украине, уничтожив при этом значительное количество живой силы и техники ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую область и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения Вооруженных сил России нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, включая аэродромы и объекты хранения топлива, используемые силами ВСУ. Удары были осуществлены в 153 районах, что привело к значительным потерям в рядах украинской армии.

    На Харьковском направлении войска России, действующие в составе группировки «Север», нанесли удар по формированиям ВСУ в Липцах и Волчанске, уничтожив до 20 военнослужащих и четыре орудия. Подразделения группировки «Запад» улучшили свое тактическое положение, нанеся поражение пяти механизированным и танковой бригадам ВСУ, что привело к потерям до 295 военнослужащих и уничтожению двух складов боеприпасов, уточнили в ведомстве.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции, разбив две механизированные бригады ВСУ и бригады теробороны в Донецкой народной республике, что привело к потерям до 200 военнослужащих. Войска группировки «Центр» продолжили наступательные действия, уничтожив до 515 военнослужащих противника и шесть орудий, добавили в пресс-службе.

    Как указали в Минобороны, на российские силы группировки «Восток» продолжали продвижение, нанося удары по пяти механизированным бригадам ВСУ, в результате чего потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих. В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» нанесла поражение механизированной бригаде и береговой обороне ВСУ, уничтожив склад боеприпасов.

    Кроме того, средства ПВО сбили реактивный снаряд системы HIMARS и 44 беспилотника. С начала специальной операции российские войска ликвидировали 652 самолета, 283 вертолета и более 42 тыс. беспилотников, говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в январе украинские войска лишились 64 танков, самолетов Су-27 и МиГ-29, а также 367 боевых бронемашин.

    Накануне сообщалось, что в ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

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    2 февраля 2025, 09:57 • Новости дня
    Дания выделила 7,5 млрд долларов Киеву, не имея ПВО и ПРО

    Посол России заявил о недофинансировании армии Дании из-за помощи Киеву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о недофинансировании армии Дании из-за оказанной помощи Украине на 7,5 млрд долларов, что привело к отсутствию систем ПВО и ПРО.

    Как передает ТАСС, посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген уже выделил Киеву 7,5 млрд долларов, в результате чего датские вооруженные силы недофинансированы. По его словам, в стране отсутствуют системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также ощущается нехватка сторожевых кораблей ледового класса.

    Барбин подчеркнул, что безопасность Дании зависит не от объемов военных расходов, а от готовности участвовать в строительстве равной международной системы безопасности. Он отметил, что Копенгаген не проявляет заинтересованности в отказе от конфронтационных подходов.

    На вопрос о влиянии данной поддержки на безопасность в Дании в долгосрочной перспективе, дипломат отметил, что эта помощь может негативно сказаться на обороноспособности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима, а посол России в Дании Владимир Барбин отметил готовность Дании пойти навстречу пожеланиям США по Гренландии.

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    2 февраля 2025, 07:19 • Новости дня
    ВС России уничтожили 64 танка и два самолета ВСУ в январе

    ВСУ потеряли 64 танка, самолеты Су-27 и МиГ-29 в зоне СВО в январе

    Tекст: Максим Попов

    В январе украинские войска лишились 64 танков и самолетов, включая Су-27 и МиГ-29, а также 367 боевых бронемашин.

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны, в январе в зоне спецоперации украинские войска потеряли 64 танка и самолеты типа Су-27 и МиГ-29. Эти потери существенно ударили по возможностям ВСУ в воздушной и наземной операциях.

    Кроме танков и самолетов, ВСУ лишились 367 боевых бронемашин. Среди уничтоженной техники девять танков Leopard немецкого производства и пять БМП Bradley американского производства. Эти образцы техники были экспортированы Украине в рамках поддержки от стран НАТО.

    Среди другой уничтоженной техники, поставленной Украине странами НАТО, оказались чешская реактивная система залпового огня Striga, итальянские боевые бронемашины Iveco, польский бронетранспортер Rosomak, турецкая боевая бронемашина Cobra II, пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12 и финский БТР Pasi, говорится в отчете информагентства.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации Министерства обороны, за последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек убитыми и ранеными.

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    2 февраля 2025, 05:18 • Новости дня
    ВС России сорвали инженерные работы ВСУ в Запорожской области

    Подразделения группировки «Восток» сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные помешали инженерным работам украинских подразделений в Запорожской области и уничтожили пункт боепитания противника, сообщили в Минобороны.

    Как сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева, в районе Гуляйполя были сорваны инженерные работы Вооруженных сил Украины.

    Также стало известно, что российские войска уничтожили пункт боепитания противника и сбили семь беспилотников самолетного типа.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу в нескольких населенных пунктах подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошли взрывы, которые нанесли ущерб инфраструктурным объектам.


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    2 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    ВСУ заявили о сомнениях в возможности перемирия на Украине

    Военные ВСУ сочли маловероятным достижение перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные не видят возможности прекращения огня, оценивая шансы на перемирие лишь в 30%, что связано с текущей обстановкой на фронте и действиями России.

    Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражают скептицизм относительно возможности достижения перемирия на Украине в нынешних условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN. По мнению одного из украинских военнослужащих, шансы на прекращение огня составляют лишь 30%, поскольку текущая ситуация на фронте не благоприятствует этому. Он подчеркнул: «Все очень сложно».

    Другие украинские военные также разделяют мнение о неблагоприятной обстановке. Один из них отметил, что Россия продолжает выигрывать и занимать территории, добавив, что ВСУ фактически нечего противопоставить в ответ. По словам командира одного из батальонов ВСУ, если сейчас будет прекращение огня, это лишь ухудшит положение украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с Россией при посредничестве США и Евросоюза. Сообщалось, что Европа запросила прикрытие США для миротворческой миссии на Украине. Также отмечалось, что страны Евросоюза разошлись во мнениях по отправке миротворцев на Украину.

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    2 февраля 2025, 09:44 • Новости дня
    В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал поселок Малиновка, что привело к гибели мирного жителя, который скончался от ранений до прибытия скорой помощи.

    Мужчина стал жертвой атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на поселок Малиновка под Белгородом, сообщает ТАСС. По заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, беспилотник нанес целенаправленный удар, в результате которого произошло детонирование взрывного устройства.

    Гладков уточнил, что мужчина скончался от полученных травм до прибытия медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обстрела осталось без света Шебекино Белгородской области, где на протяжении последних недель наблюдается напряженная ситуация из-за атак дронов, ранее сообщалось, что женщина и ребенок погибли при атаке дрона на Белгородскую область, а также пострадал мирный житель при другой атаке БПЛА в регионе.

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    2 февраля 2025, 08:58 • Новости дня
    Под Запорожьем повреждены объекты инфраструктуры

    В Запорожской области на Украине повреждены объекты инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объекты инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области Украины были повреждены после ударов, о чем сообщил глава администрации Иван Федоров.

    Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении инфраструктурных объектов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, передает РИА «Новости». Он отметил, что ряд населенных пунктов региона подверглись ударам, однако не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированный удар по Вооруженным силам Украины в Запорожье, в результате чего повредили несколько объектов инфраструктуры в Запорожской области и сорвали переброску техники ВСУ на Запорожском фронте.

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    2 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Взрыв произошел возле военкомата в украинском Павлограде
    Взрыв произошел возле военкомата в украинском Павлограде
    @ Национальная полиция Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Павлограде Днепропетровской области Украины возле здания военкомата произошел взрыв, в результате которого ранен мужчина, предположительно, сотрудник военкомата, сообщили региональное отделение полиции и украинские СМИ.

    Полиция заявила о взрыве неустановленного предмета, передает ТАСС.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский отметил, что это уже третий случай взрыва возле военкоматов на Украине. «Если бы мы были в своем уме, мы бы завесили камерами каждый квадратный метр. Но мы – нет», – посетовал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 декабря произошел взрыв у здания военкомата в центре Днепра (Днепропетровска). 1 февраля в административном центре Ровненской области на западе Украины, городе Ровно, также произошел взрыв в военкомате, один человек погиб, шестеро получили ранения. В тот же день сообщалось, что в городе Пирятине Полтавской области Украины мужчина застрелил сотрудника военкомата.

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    2 февраля 2025, 06:48 • Новости дня
    Подразделения РЭБ подавили дрон в Ростовской области

    Силы РЭБ подавили беспилотник в Куйбышевском районе Ростовской области

    Tекст: Максим Попов

    В Куйбышевском районе Ростовской области силы радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, не допустив разрушений, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

    Как сообщил Слюсарь в своем Telegram-канале, ранним утром в Куйбышевском районе региона был зафиксирован инцидент с беспилотником. Благодаря оперативному реагированию сил радиоэлектронной борьбы, удалось избежать жертв и разрушений, говорится в сообщении.

    Накануне сообщалось, что система российской противовоздушной обороны за ночь уничтожила 49 украинских беспилотников, включая 25 над Ростовской областью.

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    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны. Подробности

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    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

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    Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области

    Украинские военные нанесли ракетный удар по школе-интернату с мирными жителями в Судже и попытались обвинить в этом преступлении Россию. Минобороны РФ оперативно опубликовало данные средств ПВО: удар по Судже был совершен из Сумской области. В МИД пообещали поднять этот вопрос в Совбезе ООН, а СКР завел дело по статье «терроризм» против командира 19-й ракетной бригады ВСУ. Как режим Зеленского использует мирных жителей оккупированных территорий в Курской области и зачем Киеву провокация в Судже? Подробности

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    Вывод военных США из Сирии развяжет руки Турции и Израилю

    США рассматривают возможность вывода американского контингента из Сирии. Данный план Дональд Трамп обдумывал еще во времена своего первого президентства, но из-за давления в Конгрессе ему удалось лишь сократить численность военных. Хватит ли в этот раз республиканцу сил для того, чтобы завершить начатое? И как это изменит Ближний Восток? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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