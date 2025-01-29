ЕС собрался полностью отказаться от российского алюминия

Bloomberg: ЕС рассматривает введение поэтапного запрета на импорт алюминия из России

Tекст: Вера Басилая

Евросоюз рассматривает возможность включения поэтапного запрета на импорт алюминия из России в очередной санкционный пакет. Этот пакет готовится в преддверии третьей годовщины начала конфликта на Украине. Согласно источникам агентства Bloomberg, планируется разрешить европейским покупателям продолжать приобретение российского алюминия в течение года при системе квот, после чего вступит в силу полный запрет на импорт, передает «Интерфакс».

Предложения нуждаются в одобрении всех членов ЕС и могут быть изменены до момента формального внесения на рассмотрение. Ранее некоторые страны ЕС высказывались против запрета, отмечая сложности в замене российских продуктов на аналогичные из других стран.

По данным агентства, за 11 месяцев 2024 года ЕС импортировал около 320 тыс. тонн алюминия из России, что составляет приблизительно 6% от общего объема поставок. Кроме того, в рамках нового пакета обсуждается отключение порядка 15 банков от системы SWIFT, а также введение санкций против более 70 судов, перевозящих российскую нефть.

Ранее Европейский союз в рамках 15 пакетов санкций против России ограничил 79 танкеров, перевозящих нефть и метан.

Bloomberg сообщило, что в рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT, также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия.

Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока предложил провести консультации с администрацией Дональда Трампа перед продлением санкций против России на полгода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские европейские санкции являются обоюдоострым оружием, от которого страдают в том числе и жители Европы.