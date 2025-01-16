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В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России
В Венгрии призвали ЕС обсудить с Трампом возможность продления санкций против России
Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока предложил провести консультации с администрацией Дональда Трампа перед продлением санкций против России на полгода.
Бока в Брюсселе заявил о намерении провести консультации с американской администрацией перед принятием решения о продлении санкций против России. По его словам, эти консультации должны пройти после вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Министр подчеркнул важность координации с новой администрацией США в вопросе развития санкционного режима.
Ранее Bloomberg сообщило, что в рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT; также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия.
В понедельник директор департамента по вопросам Европы российского МИД Владислав Масленников заявил, что Брюссель обеспокоен потенциальными изменениями в поддержке Украины со стороны США после инаугурации Дональда Трампа, что может повлиять на текущую политику Еврокомиссии.