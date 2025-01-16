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    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»
    Еврокомиссия оценила удары по газохранилищам на Украине как «хирургические»
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    Умер трехкратный олимпийский призер Дмитрий Волков
    Кремль назвал условие поставки газа в Приднестровье
    Зеленский подписал соглашение со Стармером о «столетнем партнерстве»
    По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны два новых подозреваемых
    Стало известно о планах ЕБРР проинвестировать Украину
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    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    7 комментариев
    16 января 2025, 17:25 • Новости дня

    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС обсудить с Трампом возможность продления санкций против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока предложил провести консультации с администрацией Дональда Трампа перед продлением санкций против России на полгода.

    Бока в Брюсселе заявил о намерении провести консультации с американской администрацией перед принятием решения о продлении санкций против России. По его словам, эти консультации должны пройти после вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Министр подчеркнул важность координации с новой администрацией США в вопросе развития санкционного режима.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT; также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия.

    В понедельник директор департамента по вопросам Европы российского МИД Владислав Масленников заявил, что Брюссель обеспокоен потенциальными изменениями в поддержке Украины со стороны США после инаугурации Дональда Трампа, что может повлиять на текущую политику Еврокомиссии.

    13 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава НАТО пригрозил ЕС обязательным изучением русского языка

    Рютте: ЕС будет учить русский язык, если не выделит больше денег на оборону

    Глава НАТО пригрозил ЕС обязательным изучением русского языка
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

    Рютте выступил в Европарламенте в Брюсселе, где заявил о необходимости увеличения военных расходов стран Евросоюза. Он подчеркнул, что нынешние траты в размере 2% от ВВП недостаточны для обеспечения безопасности региона, передает ТАСС.

    По его словам, если в ближайшие четыре-пять лет финансирование не будет увеличено, европейцам придется либо изучать русский язык, либо переезжать в Новую Зеландию.

    В понедельник генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы на оборону до 8–10% ВВП.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш счел, что требование увеличить военные расходы до 5% ВВП страны НАТО смогут выполнить только через 10 лет, подчеркивая амбициозность этой цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чехия предложила новый принцип расчета оборонных расходов для стран НАТО, основываясь на конкретных угрозах и потребностях. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости увеличения оборонных расходов и укрепления промышленности для усиления безопасности альянса.

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    14 января 2025, 14:24 • Новости дня
    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе

    Политолог Трухачев: Фицо понимает, что с Зеленским нет смысла разговаривать о транзите газа

    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Не стоит ожидать, что политик со стажем, каковым является Роберт Фицо, забудет про хамство Владимира Зеленского и согласится на его приглашение приехать в Киев. Такая поездка оказалась бы безрезультатной. Решение о транзите газа принимают вовсе не на Украине, а в ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее премьер Словакии отказался поехать на Украину для переговоров о газе.

    «Роберт Фицо понимает, что решения по транзиту газа принимает вовсе не Владимир Зеленский, а Евросоюз и Еврокомиссия. Поэтому поездка словацкого премьера на Украину оказалась бы просто безрезультатной и бессмысленной», – пояснил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Кроме того, когда политику со стажем, каковым является Фицо, отвечают по-хамски, не стоит ожидать, что он будет идти на поводу у наглецов», – добавил собеседник. Он отметил, что Украина явно не собирается брать в расчет энергетические интересы Братиславы, даже при том, что в Словакии, по некоторым данным, находятся порядка 120 тыс. украинских беженцев.

    Как считает эксперт, заочный конфликт Фицо и Зеленского может продолжаться еще долго. Ключевой вопрос состоит в том, на какие меры отважится словацкий премьер. «Отключит ли он рубильник и перестанет ли поставлять электричество на Украину?» – риторически отмечает эксперт и признает: возможности Словакии ограничены.

    «У Евросоюза есть рычаги давления на Братиславу. ЕК может заблокировать выделение средств республике в наказание за нарушение «военной дисциплины» против России. Тогда начнется торг между объединением и Словакией», – рассуждает аналитик.

    Еще одно препятствие на пути реализации угроз Братиславы в адрес Киева – это Чехия, добавил он. «У этих республик общая энергосистема. Повернуть рубильник Фицо может помешать его коллега Петр Фиала, который, как говорится, из штанов выпрыгивает ради поддержки Украины», – заключил Трухачев.

    Ранее стало известно, что Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу по приглашению Владимира Зеленского. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию словацкого премьера. «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал ТАСС Гашпар.

    Накануне Фицо опубликовал открытое письмо к Зеленскому с предложением встретиться и обсудить вопрос транзита газа из России. Он допускал, что встреча может пройти на территории Словакии «вблизи границ Словакии и Украины». На это Зеленский ответил контрпредложением: «Ок, приезжайте в Киев в пятницу».

    Напомним, 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия. Данный шаг спровоцировал заочную перепалку между Фицо и Зеленским. Первый назвал своего оппонента «попрошайкой и шантажистом» и призвал «положить конец» его поездкам по Европе за деньгами и оружием. Зеленский же назвал Фицо «недальновидным». Премьер Словакии пригрозил принять жесткие меры против Украины, если проблемы с газовым транзитом не будут решены. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть последствия этого конфликта.

    Коментарии (2)
    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    Коментарии (0)
    14 января 2025, 11:53 • Новости дня
    Фицо отказался поехать в Киев на переговоры о газе
    Фицо отказался поехать в Киев на переговоры о газе
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу для обсуждения вопросов транзита газа, передает ТАСС.

    Такое заявление сделал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию премьер-министра. Он отметил, что визит невозможен, несмотря на приглашение Владимира Зеленского.

    «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на границе со Словакией для обсуждения будущего транзита газа через Украину.

    Фицо до этого резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.

    В ответ на предложение встретиться Зеленский пригласил Фицо в Киев.

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    15 января 2025, 03:46 • Новости дня
    Bloomberg раскрыло возможное содержание 16-го пакета санкций ЕС против России

    Bloomberg сообщило об обсуждении в ЕС постепенного отказа от российского СПГ и запрета на импорт алюминия

    Bloomberg раскрыло возможное содержание 16-го пакета санкций ЕС против России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT; также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия, сообщает Bloomberg.

    В рамках новых мер также планируется ужесточение контроля экспорта товаров, используемых в военных целях. В результате этих действий больше российских банков может быть отключено от международной системы платежей SWIFT, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Обсуждаются ограничения на импорт российского алюминия и поэтапный отказ от сжиженного природного газа из России. При этом, ограничения на алюминий могут вводиться постепенно, и окончательные сроки и масштабы пока не определены.

    Источники агентства отмечают, что отказ от сжиженного природного газа может быть представлен как санкции, либо как часть дорожной карты, которую ЕС планирует обнародовать в феврале. Возможен также комбинированный подход.

    Отмечается, что санкции в отношении трубопроводного газа представляются нецелесообразными из-за зависимости некоторых стран ЕС, таких как Венгрия и Словакия, от поставок газа от Газпрома.

    Запрет на поставки СПГ более осуществим, поскольку Испания, Бельгия и Франция, на которые приходится наибольшая доля импорта, не должны, как считают чиновники, блокировать санкции, передает РБК.

    Рассматриваются предложения о санкциях против компаний из третьих стран, в том числе Китая и ОАЭ.

    Параллельно ЕС хочет поднять тарифы на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений. Также сообщалось, что ЕС расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов.

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    14 января 2025, 15:59 • Новости дня
    ЕК не удивило отсутствие приглашения фон дер Ляйен на инаугурацию Трампа

    ЕК не считает странным неприглашение фон дер Ляйен на инаугурацию Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия сочла отсутствие приглашения Урсулы фон дер Ляйен на инаугурацию Дональда Трампа нормальным, отметив, что это соответствует практике, когда главы Еврокомиссии не были приглашены на инаугурации президентов США ранее.

    Еврокомиссия считает нормальной ситуацию с отсутствием приглашения председателя Урсулы фон дер Ляйен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью. Она отметила, что подобная практика не нова.

    Пинью подчеркнула, что главы Еврокомиссии не получали приглашения на инаугурации американских президентов и ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие.

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    14 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет заявил о планах Трампа завершить все войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты при избранном президенте страны Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты, заявил кандидат на пост американского министра обороны Пит Хегсет.

    Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы, сказал Хегсет, выступая в комитете Сената по делам вооруженных сил Конгресса США, передает ТАСС.

    «Наконец, мы со всей ответственностью положим конец войнам, чтобы обеспечить приоритетность наших ресурсов и переориентироваться на более крупные угрозы. Мы больше не можем рассчитывать на «репутационное сдерживание», нам нужно реальное сдерживание», – заявил он.

    Ранее действующий президент США Джозеф Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    14 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Половина американцев поддержала планы Трампа сократить помощь Украине

    Опрос показал поддержку американцами планов Трампа по сокращению помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией, как это намерен сделать избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом, 50% американцев поддерживают намерение Дональда Трампа сократить военную помощь Украине и инициировать переговоры с Россией. Опрос проводился с 7 по 11 января среди тысячи респондентов, с погрешностью ±3,1 процентных пункта.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что при его администрации Украина не сможет рассчитывать на те же объемы помощи, которые предоставлялись во времена Джо Байдена. Этот шаг поддержали 50% респондентов, в то время как 44% выразили несогласие.

    Трамп также высказывал надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в течение полугода после его возвращения в Белый дом. Он уверен, что может урегулировать конфликт на Украине в течение одного дня, хотя в России считают, что проблема требует гораздо более сложного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

    Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем. Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    14 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине

    Глава комитета парламента Словакии напомнил о победе СССР над фашизмом и признал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно.

    На встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери подчеркнул важность сохранения памяти о победе СССР над фашизмом.

    Как сообщает ТАСС, Кери выразил благодарность за жертвы, принесенные советскими гражданами и солдатами Красной армии в борьбе с нацизмом. «Мы, словаки, не забываем и помним, что если бы не было огромных жертв граждан СССР и солдат Красной армии, то нацизм, фашизм никогда бы не был побежден. Это опасно забывать», – заявил он.

    Кроме того, на встрече была озвучена позиция Словакии по поводу конфликта на Украине. Мариан Кери подчеркнул, что война на Украине не была неспровоцированной, отметив, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Этот комментарий стал частью обсуждения текущих международных отношений и исторической памяти в контексте европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, а также парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами.

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    14 января 2025, 08:59 • Новости дня
    Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации
    Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув обоюдное желание обеих сторон.

    Трамп отметил, что хотел бы встретиться с Путиным «очень оперативно», и добавил, что российский президент выразил аналогичное желание, передает ТАСС.

    При этом избранный президент США добавил, что прежде чем встреча состоится, ему необходимо официально вступить в должность президента.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи. Кроме того, Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа.

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    15 января 2025, 03:59 • Новости дня
    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона Хегсет заявил сенаторам США о желании Трампа урегулировать конфликт на Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, обеспечив «настолько выгодные для украинцев условия, насколько это возможно», заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в Сенате США.

    Хегсет на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената США заявил, что Трамп стремится к «завершению этого конфликта». «Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Хегсет заявил о важности «активного сдерживания» России от действий, которые направлены против основных интересов США. Он подчеркнул, что Москва продолжает предпринимать шаги для расширения своего влияния, и США должны активно противодействовать этим попыткам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при Трампе окончат все вооруженные конфликты, Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы.

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    15 января 2025, 09:03 • Новости дня
    Чехия завершила модернизацию трубопровода TAL для отказа от российской нефти
    Чехия завершила модернизацию трубопровода TAL для отказа от российской нефти
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Модернизация трубопровода TAL позволит стране отказаться от импорта российской нефти, заявил Reuters премьер Чехии Петр Фиала.

    Отмечается, что теперь этот трубопровод способен полностью удовлетворить потребности Чехии в нефти, что позволяет стране отказаться от импорта российского сырья, передает РБК.

    Фиала отметил, что это событие является решающим моментом для Чехии, так как страна больше не подвержена энергетическому шантажу со стороны России.

    По его словам, завершение модернизации TAL означает, что в случае перебоев в поставках по трубопроводу «Дружба» Чехия может полагаться на новые маршруты.

    Однако, как подчеркнул премьер, процесс сертификации еще не завершен.

    Тем временем Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа. Уже третий день словацкая делегация обсуждает в Москве остановку транзита газа через Украину. Словакия стремится вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы.

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    16 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Опубликован инаугурационный портрет Трампа без улыбки

    Новый инаугурационный портрет Трампа сравнили с образом из «Игры в кальмара»

    Опубликован инаугурационный портрет Трампа без улыбки
    @ Team Trump

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный аккаунт кампании избранного президента США Дональда Трампа опубликовал его новый инаугурационный портрет.

    В посте кампании в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), сопровождающем фотографию, значится короткая надпись: «Сорок седьмой», передает РИА «Новости». На новом портрете Трамп изображен с хмурым выражением лица, что заметно отличается от его портрета, сделанного во время первого президентского срока, когда он улыбался.

    Пользователи сразу же начали обсуждать разницу между двумя фото. Некоторые даже сравнили его с персонажем южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Сон Ки Хуном, который также перестал улыбаться во втором сезоне, попав на «игры» во второй раз.

    Инаугурация Дональда Трампа, который станет 47-м президентом США, знаменует его возвращение в Белый дом после правления демократа Джо Байдена.

    Ранее сообщалось, что бывшая первая леди США Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие.

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    15 января 2025, 10:33 • Новости дня
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну, в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщило издание Hill.

    Издание пишет, что избранный президент США Дональд Трамп мог бы «подсластить сделку» по Украине, предложив президенту России Владимиру Путину активно сотрудничать в космической отрасли. В обмен на это Россия могла бы поспособствовать быстрому разрешению конфликта на Украине, предполагают авторы статьи, передает сообщает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что Россия может стать участником программы «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну. Также Россия получит доступ к технологиям и поставщикам, включая SpaceX.

    Издание пишет, что такое предложение может быть привлекательным для российского президента Владимира Путина.

    В ноябре прошлого года историк космонавтики Александр Железняков заявлял, что при Дональде Трампе сотрудничество России и США в космосе оставалось на низком уровне. Однако в прошлом стороны планировали совместную миссию на Венеру, а российские приборы устанавливались на американских станциях.

    В мае текущего года глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что сотрудничество с США фактически ограничивается Международной космической станцией.

    Ранее было подписано третье дополнение к соглашению Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС, которое касается трех полетов в 2025–2026 годах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие еще вопросы могут обсудить Путин и Трамп.

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    16 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Канада подготовила список товаров для введения пошлин в ответ на угрозы США

    Оттава составила перечень американских товаров на 105 млрд долларов для пошлин

    Канада подготовила список товаров для введения пошлин в ответ на угрозы США
    @ Nathan Denette/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Канада разработала предварительный список американских товаров на 105 млрд долларов, на которые планируется ввести пошлины в ответ на возможные действия администрации Трампа, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, это решение принято в ответ на угрозу избранного президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на канадские товары, передает ТАСС.

    Источники уточняют, что Оттава не намерена вводить пошлины первой и сделает это только в случае, если администрация Трампа реализует свои планы. Кроме того, список товаров, подготовленный канадскими властями, является предварительным и может быть дополнен в будущем.

    До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна готова принять меры в ответ на возможные тарифы США в размере 25% на канадские товары, а премьер-министр страны Мелани Жоли уточнила, что Оттава готова прекратить поставки электроэнергии и энергоносителей в США.

    Напомним, 25 ноября Трамп заявил, что в первый день своего президентства планирует ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики, ссылаясь на проблемы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. После этого он пригрозил Канаде стать 51-м штатом США из-за нерешенных проблем. В ответ на это бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен обратился к Трампу с призывом помнить о независимости Канады и серьезности мировой ситуации.

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    14 января 2025, 01:22 • Новости дня
    Республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект для покупки Гренландии

    Reuters сообщило о разработке республиканцами в Конгрессе США законопроекта о покупке Вашингтоном Гренландии

    Республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект для покупки Гренландии
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Республиканцы в Палате представителей США начали продвигать законопроект о возможной покупке Гренландии, который позволит Дональду Трампу начать соответствующие переговоры с Данией после вступления в должность президента США, сообщает Reuters.

    Республиканцы, в том числе Энди Оглс и Диана Харшбаргер, предложили законопроект под названием «Make Greenland Great Again Act» («Сделаем Гренландию великой снова»), передает Reuters со ссылкой на Fox News Digital.

    По данным издания, соавторами инициативы выступили десять республиканцев. Законопроект даст Трампу полномочия «попытаться вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечения приобретения Гренландии Соединенными Штатами».

    Согласно проекту, президент в случае соглашения с Данией должен будет в течение пяти дней представить его в Конгресс, включая все связанные материалы.

    В законе предусмотрено, что Конгресс может заблокировать соглашение в течение 60 дней, однако для этого потребуется две трети голосов в обеих палатах, пишет Axios.

    Для прохождения в Конгрессе законопроекту потребуется поддержка демократов.

    На прошлой неделе республиканка Марджори Тейлор Грин внесла законопроект, предлагающий переименовать Мексиканский залив на официальных документах, а Дасти Джонсон инициировал законопроект о переговорах по повторному выкупу Панамского канала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом, пригрозил вернуть Панамский канал США и заявил о необходимости контроля США над Гренландией. Трамп также требует переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ предложила назвать континент Мексиканская Америка.

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