Bloomberg раскрыло возможное содержание 16-го пакета санкций против России

Bloomberg сообщило об обсуждении в ЕС постепенного отказа от российского СПГ и запрета на импорт алюминия

Tекст: Антон Антонов

В рамках новых мер также планируется ужесточение контроля экспорта товаров, используемых в военных целях. В результате этих действий больше российских банков может быть отключено от международной системы платежей SWIFT, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.



Обсуждаются ограничения на импорт российского алюминия и поэтапный отказ от сжиженного природного газа из России. При этом, ограничения на алюминий могут вводиться постепенно, и окончательные сроки и масштабы пока не определены.

Источники агентства отмечают, что отказ от сжиженного природного газа может быть представлен как санкции, либо как часть дорожной карты, которую ЕС планирует обнародовать в феврале. Возможен также комбинированный подход.

Отмечается, что санкции в отношении трубопроводного газа представляются нецелесообразными из-за зависимости некоторых стран ЕС, таких как Венгрия и Словакия, от поставок газа от Газпрома.

Запрет на поставки СПГ более осуществим, поскольку Испания, Бельгия и Франция, на которые приходится наибольшая доля импорта, не должны, как считают чиновники, блокировать санкции, передает РБК.

Рассматриваются предложения о санкциях против компаний из третьих стран, в том числе Китая и ОАЭ.

Параллельно ЕС хочет поднять тарифы на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений. Также сообщалось, что ЕС расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов.