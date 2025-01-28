Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.6 комментариев
ЕС ввел санкции против 79 российских танкеров
Европейский союз в рамках 15 пакетов санкций против России ограничил 79 танкеров, перевозящих нефть и метан.
Европейский союз ввел ограничительные меры в отношении 79 российских танкеров, сообщает ТАСС. Эти санкции стали частью 15 пакетов, направленных против России в связи с конфликтом на Украине. Санкции касаются танкеров, которые в основном перевозят нефть и метан.
Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на пресс-конференции в Брюсселе уточнил, что среди санкционированных судов нет болгарских танкеров. Он отметил: «К настоящему времени 79 танкеров находятся под санкциями, и среди них нет болгарских танкеров. В основном это танкеры для перевозки нефти и метана». Эти ограничения усиливают давление на российскую экономику, стремясь снизить доходы от экспорта природных ресурсов.
Эксперты считают, что санкции против российских танкеров могут осложнить логистику поставок нефти и метана на мировые рынки. Подобные меры направлены на сдерживание российских экономических возможностей и поддержку международных усилий по урегулированию конфликта.
Ранее сообщалось, что после введения санкций США против российского энергетического сектора 65 танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура, а Индия собирается отказаться принимать нефтяные танкеры, которые попали под санкции США за участие в перевозке российских грузов.