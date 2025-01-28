ЕС ввел санкции против 79 российских танкеров

Tекст: Ольга Иванова

Европейский союз ввел ограничительные меры в отношении 79 российских танкеров, сообщает ТАСС. Эти санкции стали частью 15 пакетов, направленных против России в связи с конфликтом на Украине. Санкции касаются танкеров, которые в основном перевозят нефть и метан.

Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на пресс-конференции в Брюсселе уточнил, что среди санкционированных судов нет болгарских танкеров. Он отметил: «К настоящему времени 79 танкеров находятся под санкциями, и среди них нет болгарских танкеров. В основном это танкеры для перевозки нефти и метана». Эти ограничения усиливают давление на российскую экономику, стремясь снизить доходы от экспорта природных ресурсов.

Эксперты считают, что санкции против российских танкеров могут осложнить логистику поставок нефти и метана на мировые рынки. Подобные меры направлены на сдерживание российских экономических возможностей и поддержку международных усилий по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что после введения санкций США против российского энергетического сектора 65 танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура, а Индия собирается отказаться принимать нефтяные танкеры, которые попали под санкции США за участие в перевозке российских грузов.