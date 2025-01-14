Bloomberg заявило о решении Индии не принимать попавшие под санкции США танкеры

Tекст: Антон Антонов

«Индия намерена отказаться от нефтяных танкеров, попавших под санкции США за их роль в перевозке грузов для России, что является еще одним примером влияния мер Вашингтона на мировой рынок нефти», – пишет Bloomberg.

Исключение будет сделано для судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они разгрузятся к 12 марта.

Чиновник, также сказал, что проблему может представлять не предложение нефти, а ее цена, но он ожидает, что выше 80 долларов она продержится недолго. Индия рассматривает влияние санкций США на «Восток ойл», в котором участвует. Индийские нефтепереработчики ведут переговоры о заключении долгосрочных сделок с ближневосточными поставщиками. Чиновник полагает, что влияние санкций станет ощутимым через пару месяцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что перевозившие более 2 млн баррелей российской нефти три танкера застряли в китайском порту Донцзякоу из-за отказа руководства гавани принимать суда, попавшие в санкционный список США.