  • Новость часаРосавиация ввела ограничения на работу аэропортов в четырех городах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Налетом на «Турецкий поток» Украина терроризирует Европу
    Глава НАТО пригрозил ЕС обязательным изучением русского языка
    Французские военные случайно обнародовали секретные данные об атомных подлодках
    Заслуженный учитель: Отличный от ЕГЭ способ поступления в вуз пока не найден
    Захарова указала на признание США в совершенной ядерной провокации
    В деле об убийстве генерала Кириллова появились новые фигуранты
    Зеленский назначил Фицо вместо границы другое место для встречи
    МИД заявил о фальшивом письме от якобы Лаврова главе МИД Азербайджана
    MWM: Истребители F-35 из Гренландии не долетят до России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Русский народ как гарант безопасного российского общества

    Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.

    12 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Гренландию дискредитируют по донбасскому сценарию

    Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев То, что для одного деколонизация, для другого – империализм

    Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.

    6 комментариев
    14 января 2025, 06:38 • Новости дня

    Bloomberg заявило о решении Индии не принимать попавшие под санкции США танкеры

    Tекст: Антон Антонов

    Индия собирается отказаться принимать нефтяные танкеры, которые попали под санкции США за участие в перевозке российских грузов, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника.

    «Индия намерена отказаться от нефтяных танкеров, попавших под санкции США за их роль в перевозке грузов для России, что является еще одним примером влияния мер Вашингтона на мировой рынок нефти», – пишет Bloomberg.

    Исключение будет сделано для судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они разгрузятся к 12 марта.

    Чиновник, также сказал, что проблему может представлять не предложение нефти, а ее цена, но он ожидает, что выше 80 долларов она продержится недолго. Индия рассматривает влияние санкций США на «Восток ойл», в котором участвует. Индийские нефтепереработчики ведут переговоры о заключении долгосрочных сделок с ближневосточными поставщиками. Чиновник полагает, что влияние санкций станет ощутимым через пару месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что перевозившие более 2 млн баррелей российской нефти три танкера застряли в китайском порту Донцзякоу из-за отказа руководства гавани принимать суда, попавшие в санкционный список США.

    13 января 2025, 14:49 • Новости дня
    Танкеры с российской нефтью застряли в Китае из-за санкций США

    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью не разгрузили в Китае после санкций США

    Танкеры с российской нефтью застряли в Китае из-за санкций США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Перевозившие более 2 млн баррелей российской нефти три танкера застряли в китайском порту Донцзякоу из-за отказа руководства гавани принимать суда, попавшие в санкционный список США, сообщило агентство Bloomberg.

    Агентство сообщает, что танкеры Olia, Mermar и Huihai Pacific, перевозившие в общей сложности более двух млн баррелей российской нефти, остались без разгрузки в китайском порту Донцзякоу из-за американских санкций, передает канал 360.

    Компания Shandong Port Group, управляющая портом, официально подтвердила, что не будет принимать эти танкеры. Причиной отказа стало внесение судов в санкционный список Министерства финансов США 10 января.

    Отмечается, что эта ситуация не является уникальной. У берегов Испании находится сухогруз Cool Rover, который перевозил партию сжиженного природного газа. Он также попал под санкции и ожидает разрешения на вход в порт.

    Ранее Минфин США объявил о введении блокирующих санкций против российских компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», включая их дочерние предприятия.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что санкциями невозможно прервать естественные маршруты поставок энергоресурсов.

    Коментарии (24)
    13 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президента США Джо Байдена является «признанием в осознанно совершенной провокации» в ядерной сфере, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram заявила, что Запад, обвинявший Россию в «ядерной дестабилизации» и «бряцании ядерным оружием», должен быть признан распространителем ложной информации. Она подчеркнула, что эти обвинения были клеветой. По ее словам, те, кто делал подобные заявления, теперь должны называться «лгунами и распространителями фейков».

    «Сегодняшнее заявление Байдена – признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе своей администрации, он фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

    Коментарии (5)
    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    Коментарии (0)
    13 января 2025, 22:51 • Новости дня
    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией

    Байден признал риск развязывания ядерной конфронтации с Россией из-за поддержки Киева Вашингтоном

    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией
    @ Leigh Vogel/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В финальной внешнеполитической речи глава американского государства Джо Байден фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

    «У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    «Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии», – заявил он. По версии Байдена, «эти страны знают», что события на Украине «имеют значение и для них».

    Он заявил, что сейчас Украина «остается свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего». Байден считает, что «заложил основу» для избранного президента США Дональда Трампа, которая позволит новой администрации и далее оказывать помощь Украине, защищая этот «потенциал».

    Напомним, Байден выступает в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе его администрации. А 15 января он выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета


    Коментарии (2)
    13 января 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков: Санкции США против России дестабилизируют энергорынки
    Песков: Санкции США против России дестабилизируют энергорынки
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Антироссийские санкции США неизбежно приведут к нестабильности на мировых энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Россия продолжит корректировать свою стратегию, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для экономики. Особое внимание будет уделено отслеживанию последствий санкций и их влиянию на бизнес в России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе.

    Глава департамента европейских проблем Владислав Масленников отметил, что экономика ЕС понесла большие убытки из-за санкций против России, включая снижение ВВП и уменьшение экспорта на 51 млрд евро.

    Коментарии (2)
    13 января 2025, 19:31 • Новости дня
    Песков назвал США бенефициаром атак на российскую газовую инфраструктуру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США являются главным бенефициаром атак на российскую газотранспортную инфраструктуру, поскольку увеличивают поставки сжиженного газа в Европу.

    По мнению Пескова, атаки, такие как недавний удар ВСУ по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, приводят к сокращению поставок российского газа на мировой рынок, передает ТАСС.

    Песков отметил, что США значительно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Он подчеркнул, что американский газ продается по завышенным ценам, что, по его мнению, выгодно для США. «Бенефициарами всего этого являются Соединенные Штаты Америки, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам», – отметил представитель Кремля.

    Напомним, киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны.

    Ранее Bloomberg предупредило о возможном дефиците газа в Европе зимой, а лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен предложил вновь запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток – 2» и вернуться к покупкам российского газа.

    Коментарии (0)
    13 января 2025, 09:39 • Новости дня
    США увеличили импорт из России авиадеталей для самолетов

    Tекст: Вера Басилая

    США в ноябре увеличили импорт авиационных комплектующих из России до 7,6 млн долларов, достигнув максимального уровня с февраля 2022 года, основным спросом пользуются шасси и их части, следует из данных американской таможни.

    По данным американской таможни, объем закупок таких деталей составил 7,6 млн долларов. Это стало самым высоким показателем с февраля 2022 года, а по сравнению с ноябрем предыдущего года импорт вырос в 1,6 раза, передает РИА «Новости».

    Наиболее востребованными у американцев в ноябре были шасси и их части, стоимость которых составила 6,97 млн долларов. Кроме шасси, США также закупили прочие части самолетов, вертолетов и беспилотников на сумму 586,1 тыс. долларов.

    Главными поставщиками комплектующих для США в ноябре стали Британия, Франция и Канада. Британия продала комплектующих на 281 млн долларов, Франция – на 195 млн, а Канада – на 146 млн долларов.

    Ранее Соединенные Штаты сократили импорт палладия из России на 20% за первые 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

    Коментарии (0)
    14 января 2025, 03:29 • Новости дня
    Байден похвастался посещением Киева
    Байден похвастался посещением Киева
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что Россия якобы «проигрывает на поле боя», а также похвастался тем, что был в центре Киева.

    «По сравнению с тем, что было четыре года назад, Америка сильнее, наши альянсы сильнее, наши противники и соперники слабее», – приводит его слова РБК.

    Он предложил «подумать о России». Байден похвастался тем, что в отличие от президента России Владимира Путина «стоял в центре Киева» после начала российской специальной военной операции на Украине.

    Также Байден заявил, что России якобы «не удалось расширить свою территорию». По его версии, «Россия понимает, что она проигрывает на поле боя», пишет «Комсомольская правда».

    «Мы доказали, что можно усиливать Америку и ее позиции в мире, не ведя войны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден произнес в Госдепе речь о внешнеполитической работе своей администрации, в которой фактически подтвердил, что поддержка Украины со стороны США вела к риску развязывания ядерной конфронтации с Россией.

    Коментарии (0)
    13 января 2025, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко обеспокоила идея Трампа о присоединении Гренландии

    Глава Совфеда Матвиенко обеспокоилась возможным включением Гренландии в состав США

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия выразила озабоченность по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном включении Гренландии в состав США, что может нарушить международное право.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась своими опасениями с журналистами, подчеркнув важность недопущения нарушений международного права, передает ТАСС

    Матвиенко отметила, что за подобными заявлениями США может стоять стремление усилить и расширить свое присутствие в Арктике. По ее словам, Арктика имеет для России огромное стратегическое и геополитическое значение, и такие заявления вызывают беспокойство.

    «Очевидно, что за подобного рода заявлениями стоит стремление США усилить и расширить свое присутствие в Арктике. Для России Арктика имеет огромное стратегическое, геополитическое значение. И нас не могут не беспокоить такие непонятные заходы. Нельзя исключать возможность нарушения международного права в продвижении в Арктику. Этого нельзя допускать», – заявила Матвиенко.

    Она также подчеркнула, что Россия внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать меры для защиты своих стратегических интересов в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опрос Patriot Polling выявил, что 57,3% жителей Гренландии поддерживают присоединение к США, тогда как 37,4% высказались против. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты, включая возможность применения военной силы в отношении Гренландии, как сообщил советник по национальной безопасности Майк Уолц. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнения в реалистичности новых предложений Трампа, включая присоединение Канады и Гренландии к США и переименование Мексиканского залива.

    Коментарии (4)
    13 января 2025, 08:28 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые с октября превысила 81 доллар за баррель

    Цена нефти Brent впервые с октября 2024 года превысила 81 доллар за баррель

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в понедельник выросли более чем на 1,5%. На фоне новостей о введении США санкций, связанных с российским энергетическим сектором, стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 81 доллара впервые с октября прошлого года.

    Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.09 росла на 1,76%, до 81,16 доллара за баррель, этот показатель впервые с 8 октября 2024 года превысил отметку в 81 доллар. Стоимость мартовских фьючерсов WTI поднималась на 1,66%, до 77,01 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Напомним, что в пятницу США ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. По заявлению США, эти санкции направлены на ограничение доступа к международным рынкам и сокращение получаемых от экспорта нефти и газа доходов.

    На фоне этих новостей в пятницу нефть подорожала более чем на 3,5%, рост продолжился и в понедельник.

    Коментарии (0)
    13 января 2025, 10:31 • Новости дня
    Володин отметил положительное влияние санкций на экономику России

    Володин отметил положительное влияние санкций на экономическое развитие России

    Tекст: Вера Басилая

    Россия достигла успехов в экономическом развитии благодаря введенным против нее санкциям, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на книгу французского историка Эммануэля Тодда, в которой описывается экономическая мощь России.

    Володин в Telegram-канале поделился мнением о прочитанной книге «Поражение Запада» французского историка Эммануэля Тодда.

    По его словам, писатель отметил, что санкции сработали в плюс для России, экономическая мощь которой позволяет ей успешно противостоять западным странам.

    Тодд, известный своими прогнозами, ранее предсказавший распад СССР, считает, что Россия одержит неизбежную победу на Украине до 2027 года. По словам Володина, в книге он указывает на высокий уровень общественного согласия в России и ее значительные достижения в экономике, которые стали возможны благодаря низкой безработице и материально ориентированному производству.

    Володин подчеркнул, что, по мнению Тодда, экономика России и ее ВВП более реалистичны, чем западные, поскольку основаны на материальном производстве. В отличие от США, где экономика часто ассоциируется с виртуальными и непроизводственными видами деятельности, российская экономика демонстрирует устойчивый рост, что было отмечено Тоддом.

    Также Тодд считает, что западные страны, включая США и их европейских союзников, недооценили потенциал России. Он подчеркивает «мягкую силу» России, которая привлекла внимание многих стран, противостоящих западной деградации в моральной сфере, пишет Володин.

    Ранее Тодд предсказал сближение России и Германии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как французский историк Эммануэль Тодд в своей книге «Поражение Запада» описывает конец гегемонии Запада.

    Коментарии (0)
    13 января 2025, 13:51 • Новости дня
    Кремль оценил влияние санкций на естественные маршруты поставок энергоносителей

    Песков сообщил о невозможности санкциями прервать поставки естественных маршрутов поставок энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Санкциями невозможно прервать естественные маршруты экспорта российских энергоносителей, поскольку всегда можно найти альтернативные вариант, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что сложившиеся естественным образом маршруты поставок российских энергоносителей невозможно разрушить с помощью санкций, передает ТАСС.

    Он отметил, что в случае перекрытия одного направления, появляются альтернативные варианты.

    «В одном месте если что-то перекрывают, в другом месте появляются альтернативные варианты», – – подчеркнул Песков.

    По его словам, будут приняты меры для минимизации последствий санкций и поиска новых путей, которые обеспечат стабильность экспортных поставок.

    Ранее Песков заявил о том, что антироссийские санкции США неизбежно приведут к нестабильности на мировых энергетических рынках.

    Коментарии (0)
    13 января 2025, 14:15 • Новости дня
    Песков заявил о стремлении Байдена ухудшить отношения с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Джо Байдена делает все возможное, чтобы создать наихудшее наследие в области российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На фоне введения США новых санкций против России, включая ограничения против гендиректора Росатома Алексея Лихачева и ряда руководителей российской госкорпорации, Песков отметил, что Росатом является одним из лидеров международного атомного рынка, передает ТАСС.

    «Мы исходим из того, что Росатом будет продолжать свою международную деятельность. Он имеет множество высокотехнологических конкурентных преимуществ», – подчеркнул пресс-секретарь президента. По его словам, США пытаются подрывать позиции российских компаний неконкурентными способами, однако Россия намерена этому противодействовать.

    Песков также указал, что санкции США ведут к дестабилизации на энергорынках. «Подобные решения не могут не приводить к дестабилизации международных энергорынков, нефтяных рынков. Мы будем внимательно отслеживать последствия и адаптировать работу наших компаний, чтобы минимизировать эффекты этих незаконных решений», – добавил он.

    Ранее Песков заявил, что антироссийские санкции США неизбежно приведут к нестабильности на мировых энергетических рынках, а также сообщил о невозможности санкциями прервать естественные маршруты поставок энергоресурсов.

    Коментарии (0)
    13 января 2025, 14:24 • Новости дня
    США ввели ограничения на распространение технологий в сфере ИИ

    Белый дом утвердил новые правила экспорта ИИ-технологий в определенные страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уходящая американская администрация Джо Байдена утвердила правила экспорта полупроводников и технологий в сфере искусственного интеллекта, которые вступят в силу через 120 дней и ограничат поставки в ряд стран, включая Россию и Китай.

    В заявлении Белого дома подчеркивается, что ИИ быстро становится ключевым фактором безопасности и экономической мощи. «США должны действовать решительно, чтобы занять лидирующую позицию и добиться, чтобы американские технологии были основой для использования ИИ по всему миру», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Согласно новому регламенту, без ограничений технологии могут поставляться в 18 стран-союзников и партнеров США. В отношении других стран вводятся квоты и требование лицензии. США ввели ограничения на передачу наиболее мощных моделей ИИ и продвинутых чипов в страны, которые вызывают беспокойство, такие как Россия и Китай.

    На специальном онлайн-брифинге министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Вашингтон опасается использования ИИ для ядерного моделирования и разработки биологического оружия. По ее словам, новые правила обеспечат защиту от угроз национальной безопасности. Нововведения вступят в силу через 120 дней, что позволит следующей администрации пересмотреть их.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, искусственный интеллект может стать главным оружием в войнах будущего. В декабре американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность из-за нехватки квалифицированных инженеров в США, что может привести к проблемам в технологическом развитии страны.

    Коментарии (0)
    13 января 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков: Предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, различные страны высказывают желание организовать подобные контакты на своей территории, однако говорить об этом пока преждевременно. Он подчеркнул, что существует понимание и политическая воля в необходимости таких встреч, но конкретные шаги будут предприняты после смены администрации в Вашингтоне, передает ТАСС.

    Песков отметил, что более конкретно об организации переговоров можно будет говорить после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

    Пресс-секретарь также прокомментировал высказывания будущего помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца. Он подчеркнул, что говорить об изменениях в риторике США в отношении конфликта на Украине можно будет только после официальных назначений в новой администрации.

    «Мы самым тщательным образом все эти интервью отслеживаем, но все-таки говорить о том, является ли это свидетельством изменения риторики, можно будет только через неделю,» – отметил Песков.

    Ранее советник Дональда Трампа Майк Уолтц заявил о подготовке встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Трампа о встрече с Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу Путина и Трампа для обсуждения украинского кризиса, если лидеры выразят такое желание.

    Коментарии (34)
    14 января 2025, 04:11 • Новости дня
    Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа

    Вице-спикер парламента Словакии Данко высказался за проведение встречи Путина и Трампа в Братиславе

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

    «Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», – приводят слова Данко «Известия».

    Он полагает, что далее последует «диалог с Украиной». Комментируя заявления Трампа о Панамском канале, Данко отметил, что те свидетельствуют о готовности Трампа «говорить обо всем». Данко добавил: «То, что произошло на Украине, не случилось за один день. Это история».

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи.

    Трамп ранее заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если условия использования не будут пересмотрены, высказав недовольство высокими тарифами.

    Коментарии (0)
    Главное
    ПВО отразила массированный ракетный удар по Брянской области
    China Southern Airlines отменила рейсы между Пекином и Москвой
    Премьер Гренландии рассказал об отношении жителей к гражданству США и Дании
    Украина закрыла последнюю шахту с коксующимся углем из-за наступления России
    Открытое горение в военном госпитале Тулы ликвидировано
    Умерла польская актриса Барбара Рыльска
    Молодые британцы боятся менять лампочки самостоятельно

    Афганистан грезит о газовых проектах с Россией

    Афганистан заявил, что уже в мае на форуме в Казани подпишет контракт с Россией на транзит СПГ в Юго-Восточную Азию. Однако эта новость вызвала недоумение. Какой именно газ мечтает транзитировать Кабул и почему заполучить российский СПГ ему будет очень сложно? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва начала раздувать исторические мифы про Калининград

    Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом», вызвало обеспокоенность в России. В Кремле назвали Литву недружественным государством, которое, «как выясняется, имеет территориальные притязания». В экспертной среде считают, что в ответ Россия должна донести до своих балтийских соседей, чем чреваты их агрессивные намерения. Подробности

    Перейти в раздел

    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему богатейший штат США оказался бессилен перед пожарами

    То, что происходит сейчас в Калифорнии, имеет все шансы быть признанным одним из крупнейших стихийных бедствий в истории США. Лесные пожары уничтожают Лос-Анджелес. Сгорели тысячи домов как обычных людей, так и знаменитостей, включая Энтони Хопкинса, Пэрис Хилтон и Бена Аффлека. Почему в огромном и богатом городе благополучного штата вдруг выяснилось, что огню практически нечего противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............