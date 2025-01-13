Танкеры с российской нефтью застряли в Китае из-за санкций США

Bloomberg: Танкеры с российской нефтью не разгрузили в Китае после санкций США

Tекст: Вера Басилая

Агентство сообщает, что танкеры Olia, Mermar и Huihai Pacific, перевозившие в общей сложности более двух млн баррелей российской нефти, остались без разгрузки в китайском порту Донцзякоу из-за американских санкций, передает канал 360.

Компания Shandong Port Group, управляющая портом, официально подтвердила, что не будет принимать эти танкеры. Причиной отказа стало внесение судов в санкционный список Министерства финансов США 10 января.

Отмечается, что эта ситуация не является уникальной. У берегов Испании находится сухогруз Cool Rover, который перевозил партию сжиженного природного газа. Он также попал под санкции и ожидает разрешения на вход в порт.

Ранее Минфин США объявил о введении блокирующих санкций против российских компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», включая их дочерние предприятия.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что санкциями невозможно прервать естественные маршруты поставок энергоресурсов.