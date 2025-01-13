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Кремль оценил влияние санкций на естественные маршруты поставок энергоносителей
Песков сообщил о невозможности санкциями прервать поставки естественных маршрутов поставок энергоресурсов
Санкциями невозможно прервать естественные маршруты экспорта российских энергоносителей, поскольку всегда можно найти альтернативные вариант, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что сложившиеся естественным образом маршруты поставок российских энергоносителей невозможно разрушить с помощью санкций, передает ТАСС.
Он отметил, что в случае перекрытия одного направления, появляются альтернативные варианты.
«В одном месте если что-то перекрывают, в другом месте появляются альтернативные варианты», – – подчеркнул Песков.
По его словам, будут приняты меры для минимизации последствий санкций и поиска новых путей, которые обеспечат стабильность экспортных поставок.
Ранее Песков заявил о том, что антироссийские санкции США неизбежно приведут к нестабильности на мировых энергетических рынках.