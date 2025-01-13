  • Новость часаПесков: Санкции США против России дестабилизируют энергорынки
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    Почему богатейший штат США оказался бессилен перед пожарами
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    Украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке, сорвав овации
    ВСУ атаковали компрессорную станцию для остановки поставок газа в Европу
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    Белоруссия запретила российское печенье «Орешек» и «Картошка»
    Мнения
    Олег Царев Олег Царев Гренландию дискредитируют по донбасскому сценарию

    Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев То, что для одного деколонизация, для другого – империализм

    Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пришла пора создавать новый национальный миф

    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

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    13 января 2025, 13:07 • Новости дня

    Песков: Санкции США против России дестабилизируют энергорынки

    Песков: Санкции США против России дестабилизируют энергорынки
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Антироссийские санкции США неизбежно приведут к нестабильности на мировых энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Россия продолжит корректировать свою стратегию, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для экономики. Особое внимание будет уделено отслеживанию последствий санкций и их влиянию на бизнес в России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе.

    Глава департамента европейских проблем Владислав Масленников отметил, что экономика ЕС понесла большие убытки из-за санкций против России, включая снижение ВВП и уменьшение экспорта на 51 млрд евро.

    12 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа Келлог отменил визит в Киев из-за заявлений Зеленского

    «Страна»: Кит Келлог отменил визит в Киев из-за несогласия с условиями Зеленского по конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отменил визит в Киев из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам завершения конфликта, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что Келлог отменил визит в Киев, после заявления Владимира Зеленского об условиях завершения конфликта, которые не совпадают с позицией команды избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Издание также упоминает другую версию отмены визита Келлога. В визите могло быть отказано из-за несогласования его с администрацией действующего президента США Джо Байдена.

    Ранее сообщалось, что Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа.

    Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США для завершения конфликта с Россией в 2025 году.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования.

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    13 января 2025, 02:04 • Новости дня
    Хабиб Нурмагомедов рассказал об инциденте со стюардессой на рейсе в США
    Хабиб Нурмагомедов рассказал об инциденте со стюардессой на рейсе в США
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о конфликте со стюардессой, который закончился его снятием с самолета в США. Спортсмен заявляет, что инцидент был вызван грубым поведением бортпроводницы.

    Нурмагомедов выразил недоумение по поводу поведения стюардессы, заявив, что она «была очень груба с самого начала», передает РИА «Новости».

    «Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого – расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать», – отметил он.

    Нурмагомедов подчеркнул, что старался сохранить спокойствие и не поддаваться на провокации. Он также отметил, что после инцидента, через полтора часа, ему удалось сесть на другой рейс и продолжить путешествие. Спортсмен призвал людей быть более добрыми и терпеливыми друг к другу.

    Напомним, 12 января Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    13 января 2025, 02:19 • Новости дня
    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России

    Масленников: Санкции ЕС сократили экономический рост и экспорт в Россию на миллиарды евро

    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экономика ЕС понесла большие убытки из-за санкций против России, включая снижение ВВП и уменьшение экспорта на 51 млрд евро, заявил глава департамента европейских проблем Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, сокращение динамики роста ВВП является одним из ключевых последствий санкционного давления, пишут «Известия». Дипломат подчеркнул, что в начале 2022 года Еврокомиссия прогнозировала рост экономики блока не менее чем на 4%, однако по итогам года он составил лишь 3,4%. В 2023 году этот показатель упал до 0,4%. Кроме того, ожидается, что по итогам прошлого года рост экономики ЕС составит около 0,9%, что свидетельствует о недополучении сотен миллиардов евро с 2022 года, сказал он.

    Также Масленников отметил, что помимо снижения ВВП, Евросоюз столкнулся с сокращением экспорта продукции в Россию. По данным Eurostat, объем поставок в Россию упал на 51 млрд евро. В первом полугодии 2024 года экспорт ЕС в РФ сократился почти на 5 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. «Сумма потерь ЕС от санкционного противостояния с Россией уже огромна и продолжает расти как снежный ком», – подытожил он.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе. До этого представители российского посольства в Лондоне отметили, что британские санкции против компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» могут негативно отразиться на экономике и благосостоянии простых британцев.

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    12 января 2025, 18:14 • Новости дня
    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

    Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Путина и Трампа по Украине

    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник Дональда Трампа Майк Уолтц.

    В эфире телекомпании ABC Уолтц заявил о подготовке встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что контакт между двумя лидерами может быть установлен в ближайшие дни или недели через телефонный разговор, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», – сказал Уолц.

    Уолтц также добавил, что, с точки зрения Дональда Трампа, невозможно заключить сделку по Украине без диалога с Россией.

    «Необходимо установить диалог и отношения с другой стороной, и мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы», – заявил он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

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    13 января 2025, 10:20 • Новости дня
    Британский политик предложил вновь покупать «хороший газ у наших друзей из России»

    Британский политик Дэвид Кертен предложил повторно запустить уцелевшую ветку «Северного потока – 2»

    Британский политик предложил вновь покупать «хороший газ у наших друзей из России»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен предложил вновь запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток – 2» и вернуться к покупкам российского газа.

    Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в социальной сети X выразил мнение, что уцелевшую ветку газопровода «Северный поток – 2» можно быстро запустить заново, передает РИА «Новости». Он предложил Великобритании начать вновь закупать газ у России.

    «Один из четырех трубопроводов «Северного потока» не поврежден, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте вновь покупать хороший газ у наших друзей из России», – написал он в своем посте.

    Ранее, 26 сентября 2022 года, произошли взрывы на двух экспортных трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Компания Nord Stream AG заявила, что авария носит беспрецедентный характер и сроки ремонта неизвестны. В связи с инцидентом Генпрокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия запрашивала информацию о происшествии, но не получала ее.

    Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что повторный запуск уцелевшей ветки «Северного потока – 2» возможен в течение недели при условии готовности немецкой стороны. Однако, по словам Путина, Берлин пока не проявляет интереса к возобновлению энергетического партнерства.

    В минувшие выходные кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока».

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    12 января 2025, 19:39 • Новости дня
    Команда Трампа назвала нереалистичным возврат Киевом утраченных территорий

    Майк Уолтц назвал нереалистичным вытеснение РФ с бывших территорий Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Полное вытеснение России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей, заявил будущий помощник по нацбезопасности Дональда Трампа Майк Уолтц.

    Майк Уолтц заявил в интервью ABC News, что полное вытеснение России с территорий бывшей Украины, включая Крым, является нереалистичной задачей.

    «Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперед. Весь мир теперь признает эту реальность», – отметил Уолтц, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что важно сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем. Уолтц задал риторический вопрос о том, как можно прекратить конфликт и не допустить его эскалации, которая может втянуть в него такие страны, как Южная Корея и КНДР.

    Также он указал на необходимость установления режима прекращения огня, чтобы открыть путь к переговорному процессу и поиску долгосрочного решения.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма. Владимир Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО».

    Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама решать вопрос о территориальных уступках России для достижения мира, без внешнего давления, в том числе со стороны США.

    Глава МИД Росии Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.

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    12 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Сийярто предупредил о росте цен на топливо в Европе из-за санкций США

    Сийярто заявил о возможном росте цен на топливо в Европе из-за санкций США

    Сийярто предупредил о росте цен на топливо в Европе из-за санкций США
    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе, особенно в ее центральной части, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, новые санкции уходящей администрации США против энергосектора России и Сербии представляют собой серьезную угрозу для Европы, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что эти меры могут привести к значительному росту цен на топливо в Центральной Европе. Сийярто подчеркнул, что санкции, включающие ограничения против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии», создадут дефицит нефти на европейском рынке.

    Глава МИД Венгрии также отметил, что новые санкции США направлены на более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, и свыше 180 судов. Штрафные меры ограничивают доступ Москвы к международным рынкам и снижают доходы от экспорта нефти и газа. В ответ на эти угрозы Венгрия планирует активное сотрудничество с региональными партнерами, чтобы минимизировать негативные последствия этих санкций, особенно в отношении роста цен на топливо.

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    13 января 2025, 04:12 • Новости дня
    Эксперт исключил сближение России с США при Трампе

    Ван Цзисы заявил, что Трамп не привлечет Россию для сдерживания Китая

    Tекст: Максим Попов

    Пекинский эксперт Ван Цзисы считает невозможным привлечение Дональдом Трампом России на сторону США для сдерживания Китая, поскольку Вашингтон проводит политику двойного сдерживания Москвы и Пекина.

    Об этом сообщил профессор Ван Цзисы, основатель Института международных и стратегических исследований Пекинского университета, в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать возможные изменения в отношениях Москвы и Пекина при президентстве Дональда Трампа.

    Ван Цзисы отметил, что у некоторых людей, включая жителей Китая, существует мнение, что США могут попытаться переманить Россию для сдерживания Китая. Однако он выразил уверенность в том, что это невозможно.

    «Сможет ли он после прихода к власти значительно улучшить отношения с Россией? Сможет ли переманить Россию на свою сторону для борьбы с Китаем? Я думаю, что это абсолютно невозможно, я не думаю, что такая возможность существует», – подчеркнул эксперт в ходе дискуссии в Университете Цинхуа.

    Профессор также допустил, что Трамп может внести некоторые изменения в российско-американские отношения, но усомнился, что все его слова станут политикой США. Он отметил, что важно следить за действиями, а не только за словами нового президента США.

    По словам Ван Цзисы, политика двойного сдерживания, проводимая Вашингтоном, укрепляет отношения между Китаем и Россией, что невозможно изменить Трампу. Эксперт подчеркнул, что Китай знает о невозможности противостоять России, так же как и Россия – Китаю, и трехсторонние отношения останутся неизменными в обозримом будущем.

    До этого первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что США не смогут добиться успеха в стратегическом соперничестве с Китаем, используя методы, применявшиеся во времена холодной войны против СССР.

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    12 января 2025, 16:09 • Новости дня
    Вучич: Азербайджан продолжит поставки газа в Сербию

    Вучич заявил о продолжении поставок азербайджанского газа в Сербию

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджан решил не приостанавливать поставки газа в Сербию, несмотря на проблемы на месторождении Шах-Дениз, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

    По словам Вучича, Азербайджан не будет приостанавливать поставки газа в Сербию, несмотря на ранее полученную информацию о возможной остановке. Решение стало возможным благодаря усилиям Азербайджана, несмотря на объективные трудности. Он выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и отметил, что с нетерпением ждет его визита в Белград в ближайшее время, передает ТАСС.

    Сербский лидер также напомнил, что изначально страна была проинформирована о возможной приостановке поставок газа в объеме 1,7 млн кубометров в сутки. Это могло вынудить Сербию использовать свои резервы, однако, по словам Вучича, ситуация разрешилась благоприятно.

    Ранее Вучич сообщил, что Азербайджан уведомил Сербию о невозможности поставок газа из-за проблем на месторождении Шах Дениз.

    Также Вучич не исключал возможности переговоров о снижении доли Газпрома и «Газпром нефти» в NIS из-за санкций США.

    Напомним, Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций NIS, большая часть которой принадлежит российским компаниям.

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    13 января 2025, 09:39 • Новости дня
    США увеличили импорт из России авиадеталей для самолетов

    Tекст: Вера Басилая

    США в ноябре увеличили импорт авиационных комплектующих из России до 7,6 млн долларов, достигнув максимального уровня с февраля 2022 года, основным спросом пользуются шасси и их части, следует из данных американской таможни.

    По данным американской таможни, объем закупок таких деталей составил 7,6 млн долларов. Это стало самым высоким показателем с февраля 2022 года, а по сравнению с ноябрем предыдущего года импорт вырос в 1,6 раза, передает РИА «Новости».

    Наиболее востребованными у американцев в ноябре были шасси и их части, стоимость которых составила 6,97 млн долларов. Кроме шасси, США также закупили прочие части самолетов, вертолетов и беспилотников на сумму 586,1 тыс. долларов.

    Главными поставщиками комплектующих для США в ноябре стали Британия, Франция и Канада. Британия продала комплектующих на 281 млн долларов, Франция – на 195 млн, а Канада – на 146 млн долларов.

    Ранее Соединенные Штаты сократили импорт палладия из России на 20% за первые 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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    13 января 2025, 08:28 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые с октября превысила 81 доллар за баррель

    Цена нефти Brent впервые с октября 2024 года превысила 81 доллар за баррель

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в понедельник выросли более чем на 1,5%. На фоне новостей о введении США санкций, связанных с российским энергетическим сектором, стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 81 доллара впервые с октября прошлого года.

    Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.09 росла на 1,76%, до 81,16 доллара за баррель, этот показатель впервые с 8 октября 2024 года превысил отметку в 81 доллар. Стоимость мартовских фьючерсов WTI поднималась на 1,66%, до 77,01 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Напомним, что в пятницу США ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. По заявлению США, эти санкции направлены на ограничение доступа к международным рынкам и сокращение получаемых от экспорта нефти и газа доходов.

    На фоне этих новостей в пятницу нефть подорожала более чем на 3,5%, рост продолжился и в понедельник.

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    13 января 2025, 11:39 • Новости дня
    Bloomberg предупредил о возможном дефиците газа в Европе зимой

    Bloomberg: Европа рискует не накопить запасы газа из-за остановки транзита через Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу, отмечает Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, Европа рискует не достичь целевых показателей по запасам газа к следующей зиме. Основной причиной является остановка транзита российского газа через территорию Украины. Это может привести к борьбе за поставки газа среди стран, пока не будут введены новые мощности по сжиженному природному газу (СПГ), отмечает ТАСС.

    Эксперты отмечают, что такая ситуация создаст новые возможности для стран-экспортеров СПГ, но может также вытеснить более бедные развивающиеся государства в Азии и Южной Америке с рынка. Несмотря на достаточные запасы газа в Европе на текущую зиму, их расход ускорен из-за холодной погоды.

    Цены на газ в Европе снизились с начала года, однако возможности поставок сократились с начала 2025 года. Эксперт Франциско Бланш из Bank of America отмечает, что в этом году в Европе будет наблюдаться энергетический дефицит. Он подчеркивает, что все дополнительные мощности СПГ будут направлены на восполнение дефицита российского газа.

    Сол Кавонич из MST Marquee добавляет, что Европе придется импортировать дополнительно до 10 млн тонн СПГ в год, что составляет около 10% от общего объема, чтобы покрыть прогнозируемый спрос. Транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен 1 января после отказа Киева продлевать соглашение с «Газпромом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Европа установила рекорд по закупке российского сжиженного природного газа, увеличив объемы импорта до 17,8 млн тонн.

    На прошлой неделе сообщалось, что в Европе снизились запасы газа в подземных хранилищах до менее чем 69% из-за наращивания отбора на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа.

    Европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, что приводит к быстрому истощению запасов в подземных хранилищах, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков.

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    13 января 2025, 10:31 • Новости дня
    Володин отметил положительное влияние санкций на экономику России

    Володин отметил положительное влияние санкций на экономическое развитие России

    Tекст: Вера Басилая

    Россия достигла успехов в экономическом развитии благодаря введенным против нее санкциям, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на книгу французского историка Эммануэля Тодда, в которой описывается экономическая мощь России.

    Володин в Telegram-канале поделился мнением о прочитанной книге «Поражение Запада» французского историка Эммануэля Тодда.

    По его словам, писатель отметил, что санкции сработали в плюс для России, экономическая мощь которой позволяет ей успешно противостоять западным странам.

    Тодд, известный своими прогнозами, ранее предсказавший распад СССР, считает, что Россия одержит неизбежную победу на Украине до 2027 года. По словам Володина, в книге он указывает на высокий уровень общественного согласия в России и ее значительные достижения в экономике, которые стали возможны благодаря низкой безработице и материально ориентированному производству.

    Володин подчеркнул, что, по мнению Тодда, экономика России и ее ВВП более реалистичны, чем западные, поскольку основаны на материальном производстве. В отличие от США, где экономика часто ассоциируется с виртуальными и непроизводственными видами деятельности, российская экономика демонстрирует устойчивый рост, что было отмечено Тоддом.

    Также Тодд считает, что западные страны, включая США и их европейских союзников, недооценили потенциал России. Он подчеркивает «мягкую силу» России, которая привлекла внимание многих стран, противостоящих западной деградации в моральной сфере, пишет Володин.

    Ранее Тодд предсказал сближение России и Германии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как французский историк Эммануэль Тодд в своей книге «Поражение Запада» описывает конец гегемонии Запада.

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    13 января 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков: Предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, различные страны высказывают желание организовать подобные контакты на своей территории, однако говорить об этом пока преждевременно. Он подчеркнул, что существует понимание и политическая воля в необходимости таких встреч, но конкретные шаги будут предприняты после смены администрации в Вашингтоне, передает ТАСС.

    Песков отметил, что более конкретно об организации переговоров можно будет говорить после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

    Пресс-секретарь также прокомментировал высказывания будущего помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца. Он подчеркнул, что говорить об изменениях в риторике США в отношении конфликта на Украине можно будет только после официальных назначений в новой администрации.

    «Мы самым тщательным образом все эти интервью отслеживаем, но все-таки говорить о том, является ли это свидетельством изменения риторики, можно будет только через неделю,» – отметил Песков.

    Ранее советник Дональда Трампа Майк Уолтц заявил о подготовке встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Трампа о встрече с Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу Путина и Трампа для обсуждения украинского кризиса, если лидеры выразят такое желание.

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    13 января 2025, 13:51 • Новости дня
    Кремль оценил влияние санкций на естественные маршруты поставок энергоносителей

    Песков сообщил о невозможности санкциями прервать поставки естественных маршрутов поставок энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Санкциями невозможно прервать естественные маршруты экспорта российских энергоносителей, поскольку всегда можно найти альтернативные вариант, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что сложившиеся естественным образом маршруты поставок российских энергоносителей невозможно разрушить с помощью санкций, передает ТАСС.

    Он отметил, что в случае перекрытия одного направления, появляются альтернативные варианты.

    «В одном месте если что-то перекрывают, в другом месте появляются альтернативные варианты», – – подчеркнул Песков.

    По его словам, будут приняты меры для минимизации последствий санкций и поиска новых путей, которые обеспечат стабильность экспортных поставок.

    Ранее Песков заявил о том, что антироссийские санкции США неизбежно приведут к нестабильности на мировых энергетических рынках.

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