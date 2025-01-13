Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.0 комментариев
Песков: Санкции США против России дестабилизируют энергорынки
Антироссийские санкции США неизбежно приведут к нестабильности на мировых энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Россия продолжит корректировать свою стратегию, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для экономики. Особое внимание будет уделено отслеживанию последствий санкций и их влиянию на бизнес в России, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе.
Глава департамента европейских проблем Владислав Масленников отметил, что экономика ЕС понесла большие убытки из-за санкций против России, включая снижение ВВП и уменьшение экспорта на 51 млрд евро.