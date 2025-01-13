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    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

    17 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

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    13 января 2025, 02:19 • Новости дня

    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России

    Масленников: Санкции ЕС сократили экономический рост и экспорт в Россию на миллиарды евро

    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экономика ЕС понесла большие убытки из-за санкций против России, включая снижение ВВП и уменьшение экспорта на 51 млрд евро, заявил глава департамента европейских проблем Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, сокращение динамики роста ВВП является одним из ключевых последствий санкционного давления, пишут «Известия». Дипломат подчеркнул, что в начале 2022 года Еврокомиссия прогнозировала рост экономики блока не менее чем на 4%, однако по итогам года он составил лишь 3,4%. В 2023 году этот показатель упал до 0,4%. Кроме того, ожидается, что по итогам прошлого года рост экономики ЕС составит около 0,9%, что свидетельствует о недополучении сотен миллиардов евро с 2022 года, сказал он.

    Также Масленников отметил, что помимо снижения ВВП, Евросоюз столкнулся с сокращением экспорта продукции в Россию. По данным Eurostat, объем поставок в Россию упал на 51 млрд евро. В первом полугодии 2024 года экспорт ЕС в РФ сократился почти на 5 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. «Сумма потерь ЕС от санкционного противостояния с Россией уже огромна и продолжает расти как снежный ком», – подытожил он.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе. До этого представители российского посольства в Лондоне отметили, что британские санкции против компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» могут негативно отразиться на экономике и благосостоянии простых британцев.

    12 января 2025, 17:03 • Новости дня
    Польша не пропустила самолет словацкой делегации в Россию

    Польша не разрешила пролет делегации Словакии в Россию через свое воздушное пространство

    Польша не пропустила самолет словацкой делегации в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет с делегацией словацкого парламента был вынужден изменить маршрут и лететь через Германию и Чехию после отказа Польши предоставить разрешение на пролет в Россию через свое воздушное пространство, сообщил вице-спикер высшего законодательного органа, глава партии SNS Андрей Данко.

    Андрей Данко сообщил, что польские власти не разрешили прямой пролет через свое воздушное пространство, из-за чего самолету пришлось обойти через Германию и Чехию.

    «Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», – заявил Данко, передает ТАСС.

    Несмотря на изменения маршрута, делегация благополучно прибыла в Москву, приземлившись в аэропорту Внуково. В состав делегации входят вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, глава комитета Национального совета по международным делам Мариан Кери, глава комитета по обороне и безопасности Рихард Глык, а также депутаты Ян Мажгут и Адам Лучанский. Визит делегации продлится до 15 января.

    Планируется, что во время пребывания в России словацкие парламентарии встретятся с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По словам Данко, эти встречи направлены на восстановление отношений с Россией и продолжение диалога, начатого словацким премьер-министром Робертом Фицо. Ожидается, что одной из тем обсуждения станет сотрудничество в энергетической сфере.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты.

    Фицо подтвердил стабильные поставки газа из России без увеличения цен после переговоров с Путиным, прошедших в декабре в Москве.

    При этом он подчеркнул готовность принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию, подчеркивая заинтересованность стран Европы в выгодных поставках.

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    12 января 2025, 23:16 • Новости дня
    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах

    Ракетный удар в направлении Сум уничтожил 12 военных ВСУ, включая двух высших офицеров

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара в направлении города Сумы на Украине уничтожены 12 военных ВСУ, среди которых два высших офицера, около десяти человек получили ранения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в направлении города Сумы на Украине был нанесен удар, в результате которого, по предварительным данным, уничтожены 12 военных Вооруженных сил Украины. Среди погибших числятся как минимум два высших офицера, передает РИА «Новости».

    Лебедев подчеркнул, что информация была получена от его коллег и пока носит предварительный характер.

    До этого Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области. Ранее отмечалось, что в результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    12 января 2025, 22:02 • Новости дня
    В Бухаресте на акцию протеста оппозиции собрались более 100 тыс. человек

    Протестующие в Бухаресте потребовали от руководства уйти в отставку и повторных выборов

    Tекст: Вера Басилая

    В Бухаресте более 100 тыс. человек вышли на протест против отмены второго тура выборов, требуя отставки президента и правительства.

    В Бухаресте более 100 тыс. человек участвуют в акции протеста, организованной оппозиционной партией «Альянс за объединение румын» (AUR), передает РИА «Новости».

    Лидер партии сенатор Джордже Симион заявил, что власти должны услышать голоса народа, и призвал к отставке президента Клауса Йоханниса и премьера Марчела Чолаку.

    Протестующие собрались на Университетской площади, прошли по улицам столицы и остановились у резиденции президента. Симион в прямом эфире в соцсети подчеркнул, что нынешнее правительство, проигравшее выборы, должно уйти, а также требовал повторных выборов со второго тура.

    Местные СМИ сообщают, что колонна протестующих растянулась на три километра. Для обеспечения безопасности власти привлекли сотни полицейских и жандармов, которые следят за порядком и регулируют движение. Демонстрантов призывают соблюдать установленные маршруты, чтобы избежать отклонений, как это происходило ранее.

    Ранее независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску выразил беспокойство по поводу военной базы НАТО в Констанце, считая ее потенциальным плацдармом для конфликта с Россией.

    Румынская правящая коалиция объявила, что президентские выборы состоятся 4 мая, а второй тур, в случае необходимости, проведут 18 мая после аннулирования предыдущих выборов. На прошлых выборах лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok, однако Конституционный суд отменил результаты якобы из-за серьезных нарушений.

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    12 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Сийярто предупредил о росте цен на топливо в Европе из-за санкций США

    Сийярто заявил о возможном росте цен на топливо в Европе из-за санкций США

    Сийярто предупредил о росте цен на топливо в Европе из-за санкций США
    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе, особенно в ее центральной части, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, новые санкции уходящей администрации США против энергосектора России и Сербии представляют собой серьезную угрозу для Европы, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что эти меры могут привести к значительному росту цен на топливо в Центральной Европе. Сийярто подчеркнул, что санкции, включающие ограничения против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии», создадут дефицит нефти на европейском рынке.

    Глава МИД Венгрии также отметил, что новые санкции США направлены на более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, и свыше 180 судов. Штрафные меры ограничивают доступ Москвы к международным рынкам и снижают доходы от экспорта нефти и газа. В ответ на эти угрозы Венгрия планирует активное сотрудничество с региональными партнерами, чтобы минимизировать негативные последствия этих санкций, особенно в отношении роста цен на топливо.

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    12 января 2025, 06:11 • Новости дня
    Повара московского ресторана арестовали за связи с террористами

    Московский повар обвиняется в поддержке террористической организации

    Tекст: Максим Попов

    Московский повар, являющийся иностранным гражданином, арестован по подозрению в связях с террористической организацией и пробудет в СИЗО до марта 2025 года.

    Работавший в ресторане на территории Москвы повар обвиняется в подготовке к участию в деятельности признанной в России террористической организации, передает РИА «Новости». Согласно судебным документам, решение о его аресте было принято из-за возможной угрозы скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью и угрожать свидетелям.

    Уголовное дело было возбуждено в апреле прошлого года, и срок предварительного следствия продлен до марта 2025 года. По данным следствия, на момент ареста обвиняемый трудился в одном из ресторанов московской национальной кухни. В документах указано, что обвиняемый и его адвокат не возражали против продления содержания под стражей.

    В деле приводятся две комплексные психолого-лингвистические экспертизы по публикациям в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России), которые содержат террористическую направленность. Суд учел доводы следствия и тот факт, что защита не предоставила документов, подтверждающих наличие постоянного легального дохода у обвиняемого.

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    12 января 2025, 21:47 • Новости дня
    Зеленский грубо высказался о «недальновидном деятеле» Фицо

    Зеленский назвл Фицо «недальновидным деятелем» Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский грубо высказался о поездке премьер-министра Словакии Роберта Фицо во Вьетнам и назвал его действия по отношению к России недальновидными.

    Зеленский назвал Фицо недальновидным политиком за его решения, связанные с отношениями с Россией.

    «Хорошо, что Фицо все же уже вернулся с отдыха в роскошном отеле во Вьетнаме. Видимо, для него лично это непросто – вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же собственные ошибки», – заявил Зеленский, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что предлагал Словакии помощь в период адаптации к прекращению транзита газа из России, но, по его словам, Фицо высокомерно отказался от этого предложения.

    «Фицо напыщенно отказался. <...> Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину из себя на кого-то другого. Но настоящая проблема в том, что он сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на единую Европу и уж тем более не на здравый смысл», — считает Зеленский.

    Украинский лидер отметил, что такие действия усложняют ситуацию в Европе, и призывает к дальнейшей диверсификации источников поставок энергоресурсов, чтобы преодолеть проблемы, возникшие из-за «недальновидности некоторых европейских деятелей».

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался о Владимире Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом».

    Он подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину. До этого Фицо заявлял Зеленскому, что не является его слугой.

    На пресс-конференции Фицо заявил о готовности принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

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    12 января 2025, 03:44 • Новости дня
    Навыки балета помогли штурмовику успешно выполнять боевые задачи на Украине

    Бывший артист Бураков применяет балетные навыки в боевых задачах

    Tекст: Максим Попов

    Штурмовик группы «Центр» Василий Бураков отметил, что навыки, приобретенные на занятиях балетом, такие как быстрая реакция и физическая подготовка, значительно помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации на Украине.

    Штурмовик группировки «Центр» Василий Бураков рассказал в интервью РИА «Новости», как навыки, приобретенные на занятиях балетом, помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

    По его словам, умение быстро анализировать и выполнять действия, благодаря развитой нейронной сети мозга, стало значительным преимуществом в боевых условиях.

    Бураков отметил, что ежедневные четырехчасовые занятия с балетмейстером обеспечили ему хорошую физическую подготовку, включая проработку суставов и связок, а также хорошо развитое тело. Он подчеркнул, что балет помог ему развить внутренний потенциал и решительность, что также оказалось полезным в зоне спецоперации.

    «Задача в балете – это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает», – вспомнил о своем опыте на гражданке Бураков.

    Ранее Бураков работал артистом балета второй категории, а затем занялся обучением детей. Он отметил, что его педагогические навыки теперь помогают в работе с личным составом, позволяя выявлять моральные качества и готовить командное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец ВС России десять дней притворялся мертвым для выхода из окружения в Курской области.

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    12 января 2025, 06:59 • Новости дня
    В Швейцарии потребовали отставки главы Минобороны

    Швейцарская народная партия призвала Виолу Амхерд покинуть пост министра обороны

    Tекст: Максим Попов

    Швейцарская народная партия потребовала отставки главы минобороны Виолы Амхерд за провалы в политике безопасности и сближение с НАТО.

    Швейцарская народная партия (UDC), крупнейшая политическая сила Швейцарии, выступила с резкой критикой в адрес министра обороны страны Виолы Амхерд, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении партия обвинила Амхерд в неспособности обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность страны, а также в неправильных кадровых решениях. «Это последствие политических заблуждений и неправильного подбора кадров… госпожа Амхерд предпочитает заниматься вопросами пола в армии вместо экипирования армии. Она поставляет Украине оружие, которое было заказано швейцарцами… госпожа федеральный советник Амхерд, в отставку!», – говорится в заявлении на сайте UDC.

    Кроме того, партия выразила обеспокоенность тем, что Амхерд способствует сближению Швейцарии с НАТО. По мнению UDC, это может вовлечь страну в зарубежные конфликты и отдалить ее от традиционной политики нейтралитета. Партия подчеркнула, что такие действия несовместимы с исторической позицией Швейцарии и ее интересами.

    Напомним, 8 января президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине.

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    12 января 2025, 05:05 • Новости дня
    ВСУ заменили артиллерию беспилотниками в Купянском районе

    ВСУ почти не используют артиллерию в Купянском районе, предпочитая беспилотники

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные в Купянском районе Харьковской области сосредоточили атаки на гражданские объекты при помощи беспилотников, отказавшись от применения артиллерии на фоне продвижения российских войск.

    Как сообщил глава военно-гражданской администрации Купянского района Александр Капленко, ВСУ почти не используют артиллерию для атак на населенные пункты, передает ТАСС. По его словам, на смену артиллерии пришли беспилотные летательные аппараты, которые активно применяются для ударов по гражданским объектам.

    Капленко отметил, что местные жители страдают от множества беспилотников, которые поставляются на Украину из-за рубежа. «Да, артиллерии почти нет. Раньше к нам долетали РСЗО, долетали танковые снаряды, сейчас мы страдаем от беспилотников», – рассказал он.

    Известно, что в Купянском районе под контролем российских войск находится свыше 50 населенных пунктов. При этом в зоне административной ответственности ВГА находится 34 населенных пункта. По словам Капленко, в этих населенных пунктах нет ни военных объектов, ни техники – они были перемещены ближе к реке Оскол. ВСУ же направляют БПЛА на гражданские объекты, так как аккумуляторов дронов не хватает для возвращения к отправителю, что приводит к ударам по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры.

    Напомним, в конце прошлого года российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Оскольского водохранилища на купянском направлении. Как отметил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передовые отряды продвинулись вдоль железнодорожного полотна и заняли часть лесного массива в указанном районе.

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    12 января 2025, 05:33 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по заводу БПЛА в Полтавкой области

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара по городу Хорол в Полтавской области пострадала территория завода, который используется для ремонта военной техники и производства беспилотных летательных аппаратов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, ракетный удар был зафиксирован примерно в 01:15 мск. «Прилетело в сторону Хорольского механического завода, который используют для ремонта военной техники и производства БПЛА», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    Лебедев пояснил, что завод является важным объектом, где проводят ремонт военной техники и производят беспилотные летательные аппараты. Подробности о возможных разрушениях или жертвах пока не сообщаются.

    Также представитель подполья сообщил, что в ночь на воскресенье российские войска нанесли удар по заводу химических реактивов и таможенным складам в городе Шостка Сумской области. Кроме того, бомбардировки подвергся восточный пригород Запорожья, где ранее располагался 12-й ракетно-зенитный дивизион ВСУ и военный аэродром. 

    Напомним, 6 января пророссийское подполье сообщило об ударе по радиоприборному заводу в Смеле Черкасской области.

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    12 января 2025, 07:08 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник в Брянской области

    Силы ПВО уничтожили беспилотник в Брянской области, обошлось без жертв и разрушений

    Tекст: Максим Попов

    В Брянской области российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, не приведя к разрушениям и пострадавшим, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», – отметил Богомаз в своем Telegram-канале.

    По его словам, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, которые продолжают оценивать ситуацию.

    До этого сообщалось, что в результате обстрела украинскими войсками села Новые Юрковичи в Брянской области пострадали трое мирных жителей.

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    12 января 2025, 14:16 • Новости дня
    Стало известно о планах обсуждения отмены санкций ЕС против Сирии

    Глава дипслужбы ЕС сообщила о планах обсудить ослабление санкций против Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главы МИД стран Евросоюза планируют обсудить отмену санкций против Сирии 27 января, о чем сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, отметив возможность смягчения мер.

    Главы министерств иностранных дел стран Европейского союза планируют обсудить возможность отмены санкций против Сирии в конце января, передает ТАСС. Об этом заявила Кая Каллас, глава дипломатической службы ЕС. Она отметила, что работа ведется в направлении принятия решения о возможности снятия санкций к этому времени.

    Заседание, на котором ожидается обсуждение данного вопроса, назначено на 27 января и пройдет в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС.

    Каллас также добавила, что ЕС будет рассматривать вариант смягчения санкций, а не их полную отмену. Однако она не уточнила, когда это смягчение может произойти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен поднять вопрос снятия санкций с Сирии на встрече в Эр-Рияде. Также сообщалось, что Германия предложила Евросоюзу частично отменить санкции против Сирии в обмен на позитивные шаги новых властей Сирии в социальных вопросах, таких как защита меньшинств и права женщин.

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    12 января 2025, 22:32 • Новости дня
    Белоруссия укрепила границу с Украиной спецотрядами МВД

    Белоруссия выдвинула спецотряды МВД на границу с Украиной для предотвращения диверсий

    Tекст: Максим Попов

    Белоруссия направила спецотряды МВД в приграничные районы для предотвращения проникновения диверсантов с территории Украины, сообщил первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Александр Быков.

    По словам Быкова, начиная с 2024 года в Брестской и Гомельской областях Белоруссии постоянно дислоцируются спецподразделения МВД, передает ТАСС.

    Отряды выполняют задачи контртеррористической и контрдиверсионной направленности, обеспечивая военную безопасность приграничных районов. Быков подчеркнул, что в случае необходимости количество подготовленных бойцов может быть увеличено в разы.

    Известно, что с 2022 года Белоруссия создала шесть отрядов специального назначения в каждой области страны. Эти подразделения оснащены минометами, противотанковыми ракетными комплексами и другой тяжелой техникой. Они также получили бронетехнику и внедорожные автомобили. В отрядах действуют водолазные и саперные подразделения, используются штурмовые собаки.

    Напомним, накануне сообщалось, что Украина усиливает границу с Белоруссией в Волынской области, создавая фортификационные сооружения и огневые позиции.

    До этого постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев заявил о том, что НАТО концентрирует на границах России и Белоруссии силы с возможностью размещения систем для тактического ядерного оружия, что повышает напряженность в Европе.

    В конце прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

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    13 января 2025, 00:41 • Новости дня
    Суд назвал дату начала процесса по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

    Южный окружной суд начинает слушание по делу Семенова о попытке отравления летчиков в Армавире

    Tекст: Максим Попов

    Южный окружной военный суд в понедельник начнет слушание дела Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире, за что ему обещали 400 тыс. рублей.

    Как сообщило РИА «Новости», Южный окружной военный суд в понедельник проведет первое заседание по уголовному делу Егора Семенова. Подсудимый обвиняется в государственной измене и террористическом акте. Процесс ранее был перенесен из-за с этапированием подсудимого.

    По версии следствия, Семенов в 2022 году получил гражданство России и был завербован спецслужбами Украины в 2023 году. Его задачей было организовать убийство выпускников Армавирского авиационного училища. Обещанное вознаграждение составило 400 тыс. рублей, которое Семенов так и не получил.

    В октябре 2023 года Семенов приобрел 200 флаконов препарата «Кордиамин», 76 бутылок виски Jameson, 40 бутылок коньяка «Кочари» и торт, в которые он ввел препарат. Посылка была доставлена в ресторан «Царская Охота» с помощью курьера. Однако летчики не смогли установить отправителя и передали все правоохранительным органам. Экспертиза подтвердила отравление продуктов.

    Раннее сообщалось, что обвиняемого в попытке отравления выпускников военного училища арестовали.

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    12 января 2025, 23:33 • Новости дня
    В Пулково задержали около 90 рейсов из-за погодных условий

    Северо-Западная прокуратура сообщила о задержке около 90 рейсов в Пулково

    Tекст: Максим Попов

    В аэропорту Пулково в Петербурге около 90 рейсов задержаны из-за временных приостановок работы из-за сложных метеоусловий и расчистки взлетной полосы, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    Отмечается, что главный транспортный прокурор Владимир Владимиров поручил организовать в Пулково мобильную приемную, а глава городской прокуратуры Роман Терентьев выехал в аэропорт для контроля соблюдения прав пассажиров и проведения работ по очистке полосы, передает ТАСС.

    Напомним, 12 января Пулково дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. В первой половине дня аэропорт не принимал и не отправлял самолеты из-за сложных метеоусловий. Во второй половине дня работа была остановлена для расчистки взлетно-посадочной полосы.

    Известно, что за три часа после повторного открытия аэропорт обслужил 63 рейса на прилет и вылет. Более 700 сотрудников обеспечивают работу аэропорта, для уборки снега задействовано более 100 единиц техники.

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    Спецпосланник Трампа Келлог отменил визит в Киев из-за заявлений Зеленского
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    Какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа

    Остановка транзита газа через Украину с 1 января 2025 года по инициативе Киева уже привела к негативным последствиям. Их ощутила на себе вся Европа, сама Украина, а также ее соседи, в том числе Молдавия и Приднестровье. Эксперты оценивают потери в десятки миллиардов евро. Какой именно ущерб нанесла Украина себе и другим? Подробности

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    Литва начала раздувать исторические мифы про Калининград

    Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом», вызвало обеспокоенность в России. В Кремле назвали Литву недружественным государством, которое, «как выясняется, имеет территориальные притязания». В экспертной среде считают, что в ответ Россия должна донести до своих балтийских соседей, чем чреваты их агрессивные намерения. Подробности

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    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике? Подробности

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    Польша стала ареной битвы между геями и христианами

    Польские христианские активисты просят о помощи: государство обложило их штрафами за акции протеста против засилья ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Еще недавно Польша была оплотом католического образа жизни, но новые власти активно продвигают ЛГБТ-повестку – и в итоге страна превращается в арену борьбы между традиционными и нетрадиционными ценностями. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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