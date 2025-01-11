Посольство: Санкции Лондона против России ударят по британскому благополучию

Tекст: Ольга Иванова

Великобритания ввела новые санкции против российских компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». В комментарии посольства РФ в Лондоне подчеркивается, что эти меры нанесут очередной удар по экономическому благополучию самого британского населения, сообщает РИА «Новости».

В посольстве отметили, что санкции вызывают усиление волатильности на мировом энергетическом рынке. «Нападки на нефтегазовые компании неизбежно усугубляют волатильность мирового энергетического рынка. Это, в конечном счете, бьет по потребителю – простым британцам, и без того с трудом отапливающим свои дома этой холодной зимой, и местному бизнесу, издержки которого все растут», – заявили в дипломатической миссии.

Представители посольства считают, что в выигрыше от санкций могут оказаться только американские поставщики. Великобритания, по их мнению, должна быть готова нести ответственность за жертвование интересами своих граждан в угоду политической конъюнктуре и неким «личным миссиям». В то же время, эти меры также наносят ущерб странам Глобального Юга, которые, как утверждают в посольстве, интересны Британским властям лишь как объект неоколониальной политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против российских компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», чтобы снизить их доходы и лишить российский бюджет источников финансирования.