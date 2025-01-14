Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.0 комментариев
Reuters: Более 60 танкеров остановились из-за санкций США
Reuters: Около 65 танкеров застряли у берегов Китая, России и Сингапура из-за санкций США
После введения санкций США против российского энергетического сектора 65 танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура, сообщает Reuters со ссылкой на данные MarineTraffic и LSEG.
Из общего числа танкеров пять находятся на якоре у берегов Китая, семь – вблизи Сингапура, а остальные в Балтийском море и на Дальнем Востоке, передает РБК.
Всего под санкции США попало около 10% мирового флота нефтяных танкеров.
Минфин США ранее объявил о введении блокирующих санкций против российских компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», включая их дочерние предприятия.
Индия собирается отказаться от приема нефтяных танкеров, попавших под санкции США за перевозку российских грузов.
Три танкера, перевозившие более 2 млн баррелей российской нефти, застряли в китайском порту Донцзякоу из-за отказа принимать суда, попавшие в санкционный список США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России.