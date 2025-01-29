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    Администрация Байдена планировала покушение на Путина руками украинцев
    Белый дом: Команда Байдена тратила бюджет США как пьяные матросы
    Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа
    Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
    Над девятью регионами России сбиты 104 украинских БПЛА
    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске
    Трамп запретил операции по смене пола у детей в США
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    ЕС собрался полностью отказаться от российского алюминия
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    4 комментария
    Юлия Басова Юлия Басова «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды.

    9 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    15 комментариев
    29 января 2025, 10:59 • Новости дня

    США и ЕС договорились оказывать давление на Россию

    Bloomberg: США и ЕС договорились усилить давление на Россию для мира на Украине

    США и ЕС договорились оказывать давление на Россию
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине, сообщает Bloomberg.

    США и Европейский союз решили продолжать оказывать максимальное давление на Россию. Агентство сообщило, что Рубио и Каллас договорились, что США и ЕС продолжат «давить» на Россию. Они считают, что такие действия помогут достичь более «справедливого и устойчивого мира» на Украине, передает RT.

    Помимо вопросов, связанных с Россией, стороны обсудили возможности укрепления сотрудничества между ЕС и США. В центре внимания оказались общие приоритеты во внешней политике и вызовы, исходящие от Китая. Источник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что стороны были единодушны в оценке необходимости координации действий для достижения мира.

    На фоне усиливающихся геополитических вызовов Каллас и Рубио подчеркнули важность альянса ЕС и США, что может стать ключом к эффективному противодействию глобальным угрозам и способствовать решению текущих международных проблем.

    Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России в целях сохранения своих позиций и давления.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

    28 января 2025, 22:07 • Новости дня
    Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа
    Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о получении протокола встречи по транзиту газа с Владимиром Зеленским, которая так и не состоялась. В документе говорилось о поддержке Словакией членства Украины в НАТО, но не было ни слова о газе.

    По словам Фицо, президент Зеленский направил ему протокол планируемой встречи, несмотря на то, что она не состоялась. Переговоры должны были пройти в Давосе во время Всемирного экономического форума. В документе содержались запросы Украины, включая поддержку членства в НАТО, сообщает «Царьград».

    Фицо отметил, что он сам предложил Зеленскому встретиться 21 января, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа. Однако в протоколе, который прислал Зеленский, содержалась лишь просьба поддержать Украину в ее стремлении вступить в НАТО. При этом вопрос транзита газа не был затронут.

    «Зеленский прислал мне протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи еще не произошло, а уже был протокол этой встречи. В этом протоколе было написано все то, что мы сделаем для Украины, включая поддержку членства в НАТО, о газе там не было ни строчки», – заявил Фицо.

    До этого Фицо обвинил Запад в срыве мирного соглашения по Украине в 2022 году. Также он заявил, что Украина может потерять треть территории и оказаться под оккупацией иностранных войск в результате конфликта.

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    29 января 2025, 02:30 • Новости дня
    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам

    Вашингтон прокомментировал приостановку помощи иностранным государствам на 90 дней образом про пьяных матросов

    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам
    @ Chris Kleponis/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Команда Байдена тратила бюджет «как пьяные матросы», что и вызвало необходимость пересмотра финансовой поддержки другим странам, заявила новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение Дональда Трампа приостановить финансирование программ помощи иностранным государствам на 90 дней.

    По словам Ливитт, это решение было принято для пересмотра программ и проверки их соответствия современным целям американской политики. Новый указ стал одним из первых шагов Трампа после вступления в должность президента США.

    Напомним, 21 января  Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации. «Никакая дальнейшая иностранная помощь США не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», – заявил он.

    Позднее издание Politico сообщило, что Госдеп распространил директиву, в которой предписывалось сотрудникам прекратить работу по большинству действующих грантов на иностранную помощь, включая помощь Украине. Исключение было сделано только для Израиля и Египта.

    Одновременно с этим, в Киеве предприняли попытку опровергнуть приостановку помощи США Украине. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, США продолжат оказывать военную помощь Украине в рамках ранее выделенных программ и пакетов.


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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    28 января 2025, 23:07 • Новости дня
    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов

    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов

    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов
    @ Kay Nietfeld/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Власти США отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, которые ранее находились в Израиле, сообщило Axion со ссылкой на собственные источники.

    По информации издания, на этой неделе США отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot. Эти ракеты ранее хранились в Израиле и были выведены из эксплуатации израильскими ВВС в 2024 году как устаревшие, передает РИА «Новости».

    Ракеты доставили в Польшу, откуда их планируется передать Украине. Источники портала Axios уточняют, что это стало крупнейшей поставкой вооружений из Израиля Киеву с начала конфликта в 2022 году.

    Как отметили обозреватели портала, Украина не раз просила Израиль передать ей устаревшие ракеты Patriot. Однако правительство Нетаньяху медлило с принятием решения из-за опасений относительно возможной реакции России. Лишь в сентябре премьер дал согласие на передачу. Израиль также проинформировал Москву о том, что эти действия касаются возвращения американского вооружения, а не прямых поставок Украине.

    Ранее МИД Израиля официально заявил, что Тель-Авив остается верен своей политике отказа от поставок оружия Киеву.

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    28 января 2025, 15:30 • Новости дня
    ЕС заподозрил использование приставок Xbox и PlayStation Россией в военных целях

    FT: Евросоюз планирует запретить поставки Xbox и PlayStation в Россию из-за их возможного применения в военных целях

    ЕС заподозрил использование приставок Xbox и PlayStation Россией в военных целях
    @ Nikos Pekiaridis/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз намерен ввести запрет на поставки игровых консолей Xbox и PlayStation в Россию 22 февраля в рамках шестнадцатого пакета санкций, обосновывая это возможностью использования консолей для управления дронами, сообщает Financial Times.

    Это решение обусловлено опасениями, что приставки могут быть использованы для управления дронами, как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, сообщает РБК.

    В список ограничений также войдут поставки отдельных химикатов и ограничения на импорт сжиженного природного газа из России. Эти меры приурочены к третьей годовщине начала спецоперации на Украине.

    Однако генеральный директор компании-импортера «Ачивка» Яша Хаддажи высказал сомнения относительно эффективности этого запрета. Он отметил, что в ЕС нет стран-производителей игровых консолей, и они не проходят транзитом через Европейский союз. Хаддажи назвал инициативу либо полным отсутствием понимания индустрии, либо пустой жестикуляцией.

    Ранее главы МИД стран Евросоюза приняли решение о продлении на шесть месяцев санкций против России, срок действия которых должен был истечь 31 января.

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    28 января 2025, 22:44 • Новости дня
    Еврокомиссия ввела пошлины на импорт сельхозпродукции из России

    Еврокомиссия утвердила пошлины на сельхозпродукты и удобрения из России и Белоруссии

    Tекст: Максим Попов

    Еврокомиссия одобрила введение пошлин на российские и белорусские сельхозпродукты, а также азотные удобрения, что затронет 15% импорта из России.

    Еврокомиссия утвердила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. Это решение коснется 15% сельскохозяйственного импорта из России, который ранее не обла­гал­ся повышенными пошлинами, передает ТАСС.

    Как отмечается в заявлении ЕК, после утверждения Советом все сельскохозяйственные товары из России будут облагаться европейскими тарифами. Однако влияние этих пошлин ограничится только импортом в страны ЕС и не затронет транзитный экспорт через Евросоюз.

    Решение о введении пошлин связано с санкционной политикой, направленной на экономическое давление на Россию и Белоруссию. Ожидается, что это создаст дополнительные барьеры для экспорта российских и белорусских товаров на европейский рынок.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен назвала санкции ЕС против России саморазрушительными для Германии. Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение продлить еще на полгода санкции против России, срок действия которых истекает 31 января. ЕС наложил санкционные ограничения на троих российских граждан, обвиняемых в кибератаках на страны ЕС, по мнению объединения, эти лица якобы работают офицерами ГРУ.

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    29 января 2025, 10:08 • Новости дня
    ЕС собрался полностью отказаться от российского алюминия

    Bloomberg: ЕС рассматривает введение поэтапного запрета на импорт алюминия из России

    ЕС собрался полностью отказаться от российского алюминия
    @ Arne Dedert/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рассматривает поэтапный запрет на импорт алюминия из России в новом санкционном пакете, готовящемся к третьей годовщине конфликта на Украине, сообщило агентство Bloomberg.

    Евросоюз рассматривает возможность включения поэтапного запрета на импорт алюминия из России в очередной санкционный пакет. Этот пакет готовится в преддверии третьей годовщины начала конфликта на Украине. Согласно источникам агентства Bloomberg, планируется разрешить европейским покупателям продолжать приобретение российского алюминия в течение года при системе квот, после чего вступит в силу полный запрет на импорт, передает «Интерфакс».

    Предложения нуждаются в одобрении всех членов ЕС и могут быть изменены до момента формального внесения на рассмотрение. Ранее некоторые страны ЕС высказывались против запрета, отмечая сложности в замене российских продуктов на аналогичные из других стран.

    По данным агентства, за 11 месяцев 2024 года ЕС импортировал около 320 тыс. тонн алюминия из России, что составляет приблизительно 6% от общего объема поставок. Кроме того, в рамках нового пакета обсуждается отключение порядка 15 банков от системы SWIFT, а также введение санкций против более 70 судов, перевозящих российскую нефть.

    Ранее Европейский союз в рамках 15 пакетов санкций против России ограничил 79 танкеров, перевозящих нефть и метан.

    Bloomberg сообщило, что в рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT, также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия.

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока предложил провести консультации с администрацией Дональда Трампа перед продлением санкций против России на полгода.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские европейские санкции являются обоюдоострым оружием, от которого страдают в том числе и жители Европы.

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    28 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: План покушения на Путина мог появиться у «ястребов» Байдена

    Дробницкий: В администрации Байдена каждая группировка делала то, что хотела

    Эксперт: План покушения на Путина мог появиться у «ястребов» Байдена
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Джо Байдена продемонстрировала полный распад госуправления. В такой ситуации в Белом доме могли на самом деле вынашивать идею убийства президента России. Впрочем, Такер Карлсон, выступивший с обвинением в адрес демократов, мог таким образом предостеречь американцев от возможного возвращения либеральных элит из окружения Байдена, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «США организовывали покушения на многих своих оппонентов», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. Однако, как уточнил собеседник, в случае с Россией речь идет о великой ядерной державе, и убийство российского лидера стало бы casus belli.

    «Грозило ли посягательство на жизнь, скажем, Фиделя Кастро Вашингтону войной с Кубой? Белым домом проводилась негласная черта между манипулированием политической ситуацией внутри стран, которые не могут бросить вызов Штатам, и ведением такой же политики в отношении серьезных акторов», – пояснил собеседник.

    «Планы по убийству президента России – это очевидная игра на ядерную войну. США этого всегда остерегались», – считает эксперт. Впрочем, по его словам, бывшая администрация Байдена продемонстрировала полный распад госуправления, когда «каждая группировка делала то, что она хотела». На этом фоне Дробницкий допускает, что идея покушения могла так или иначе появиться у американских чиновников.

    «В любой другой администрации до Байдена такое сложно представить. Но при 46-м президенте правила внутренней игры, которые существовали десятилетиями, могли расшататься», – отметил спикер. Политолог также напомнил слова Карлсона о том, что для бывшего руководства Белого дома «хаос стал защитным экраном».

    В этой связи собеседник обратил внимание на фигуру Энтони Блинкена. «Он – главный «ястреб» в администрации Байдена. Сам экс-госсекретарь и его окружение стремились к максимальному обострению украинского кризиса с ползучим вхождением Соединенных Штатов в конфликт. На замечания, что эскалация может привести к серьезным последствиям, тот отвечал, что опасностей не видит», – напомнил Дробницкий.

    В то же время заявление американского журналиста могло быть сделано «для красного словца». «Карлсон не привел каких-либо доказательств и подробностей. Возможно, он исходил из соображений «лучше поддать больше жару» и обвинить разжигателей войны, нежели основывался на фактическом материале», – считает эксперт.

    По мнению собеседника, Карлсон также хотел предостеречь американцев, что «возможное возвращение этих либеральных интернационалистов из администрации Байдена во власть, по сути, будет означать катастрофу и может привести к третьей мировой войне». «В этом смысле журналист выступает за максимально жесткие репрессии против либеральных элит и всей либеральной бюрократии США. Стоит ожидать, что он будет продолжать в это «играть», – прогнозирует аналитик.

    «Однако если информация о попытке покушения на президента России подтвердится, то это бросит серьезную тень на все дальнейшее взаимодействие с Вашингтоном. Да, к власти пришла новая администрация, и риторика Трампа в отношении предшественника достаточно горячая. Но сменяемость власти в Америке становится очень опасной вещью, потому что если вернутся демократы, то все «табуном» побегут в обратную сторону. Это делает США крайне опасной державой», – заключил Дробницкий.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел. «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне, например, на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    Комментируя это заявление американского журналиста, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественные спецслужбы делают все необходимое для безопасности главы государства.

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    29 января 2025, 00:09 • Новости дня
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    @ Ton Molina/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через украинскую территорию в Словакию.

    «Если Зеленский не начнет снова транзит газа через Украину – неважно, словацкий ли это газ или другой – и не пропустит газ до Словакии, я воспользуюсь своим правом и проголосую в Евросовете. И заблокирую финансовую помощь Украине как таковую», – приводит ТАСС слова Фицо.

    Ранее он поднимал вопрос о возможности отмены антироссийских санкций ЕС как меры воздействия на Украину для восстановления газового транзита. Эта тема также обсуждалась в контексте переговоров, которые ЕК намерена провести с Украиной по вопросу поставок газа в Европу с привлечением не только Словакии, но и Венгрии.

    Напомним, транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Позднее Фицо и Еврокомиссия обсудили прекращение транзита газа через Украину без участия Киева.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Венгрия угрожает отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа. Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, готова поддержать эту инициативу.


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    29 января 2025, 06:26 • Новости дня
    В Госдуме призвали расследовать заявления Карлсона о покушении на Путина

    Володин призвал расследовать заявления Карлсона о покушении на Путина

    В Госдуме призвали расследовать заявления Карлсона о покушении на Путина
    @ Alexander Kazakov/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать заявления американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации Байдена организовать покушение на президента Владимира Путина.

    Как отметил Володин в своем Telegram, заявления американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации бывшего президента США Джо Байдена организовать убийство Владимира Путина должны быть восприняты всерьез и тщательно расследованы.

    Спикер Госдумы подчеркнул, что эти обвинения следует рассматривать как серьезнейшую угрозу глобальной безопасности. «Подготовка покушения на Путина и само обсуждение этого – преступление. Это прямой путь к началу ядерной войны», – написал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина. После этого в Совфеде оценили это заявление. По словам сенатора Андрея Климова, бывшие руководители США проявляли «фанатичную нескрываемую злобу» по отношению к российскому лидеру, стране и народу. «Это дает повод предполагать, что в своей ненависти и коварстве они могли дойти и до вынашивания подобных планов», – отметил он.


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    28 января 2025, 23:30 • Новости дня
    В США потребовали объяснений затяжного конфликта на Украине

    СМИ сообщили о необходимости Байдену и Зеленскому объяснить войну на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Американский обозреватель Тэд Снайдер считает, что Байден и Зеленский обязаны объяснить свои решения, связанные с продолжением конфликта на Украине и отказом от переговоров с Москвой.

    Как сообщает издание American Conservative, бывший президент США Джо Байден и действующий президент Украины Владимир Зеленский столкнутся с необходимостью объяснить гражданам, почему они предпочли продолжать боевые действия на Украине и отказались от дипломатического диалога с Москвой, передает РИА «Новости».

    Обозреватель журнала Тэд Снайдер указал, что Киев на законодательном уровне запретил переговоры с Россией, несмотря на неоднократные заявления Москвы о готовности к диалогу.

    Снайдер напомнил, что в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с российским руководством. Он отметил, что однажды Зеленскому придется объясняться перед украинцами за свое участие в конфликте и необходимость защищать решение не вступать в переговоры с Россией под давлением западных держав. «Но это не оправдывает США. Байдену тоже однажды придется объяснять, зачем нужна была война на Украине после многообещающих переговоров в Стамбуле», – считает Снайдер.

    По мнению журналиста, администрация Байдена осознавала недостаток сил у Киева для противодействия российской армии. Он также заявил, что США пытались ослабить Россию, используя жителей Украины. Это, по мнению Снайдера, связано с желанием НАТО «расширяться куда угодно», в результате чего Байдену придется объяснять выбор пути «катастрофического кровопролития» вместо мирного урегулирования.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что администрация Байдена могла повлиять на решение Украины отказаться от стамбульских договоренностей 2022 года, что привело к продолжению конфликта.

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    28 января 2025, 14:21 • Новости дня
    Захарова прокомментировала приостановку обучения украинских медиков в Латвии

    Захарова прокомментировала приостановку обучения украинских медиков в Латвии после указа Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова задалась вопросом, почему Латвия приостановила обучение украинских медиков в скором времени после указа президента США Дональда Трампа о заморозке финансовой помощи иностранным государствам.

    В своем Telegram-канале она отметила, что Латвия временно прекратила обучение украинских медицинских специалистов из-за указа Трампа о заморозке финансовой помощи иностранным государствам.

    Захарова отметила, что ситуация вызывает вопросы о степени независимости латвийского режима, добавив, что страна, которая стремится к независимости, не должна допускать, чтобы внешние указания влияли на принятие важных решений.

    «Какое-то слово крутится в голове на букву «п», точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство? – указала дипломат.

    Агентство Reuters добавило, что USAID уже приостановило проекты, связанные с Украиной. Решения по продолжению или изменению программ будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.

    По данным Wall Street Journal, американские чиновники и гуманитарные организации были шокированы решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить программы иностранного финансирования.

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    28 января 2025, 16:31 • Новости дня
    Депутат: Байден хотел бы видеть Горбачева во главе России

    Депутат Шеремет заявил, что Байден предпочел бы Горбачева вместо Путина в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший президент США Джо Байден хотел бы видеть у власти в России человека, подобного Михаилу Горбачеву, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

     По его словам, Байден осознает, что сила и преимущество России заключаются в ее президенте Владимире Путине, сообщает NEWS.ru.

    Шеремет подчеркнул, что Байден, как и в прошлые времена, пытался бы вмешаться в суверенные дела России, чтобы привести к власти человека, который, по его мнению, был бы предателем, наподобие Горбачева или Владимира Зеленского. Однако, добавил парламентарий, эти попытки не увенчались успехом.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что администрация экс-главы США Джо Байдена пыталась убить Путина, хотя доказательств он не предоставил.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы принимают все меры для защиты Путина.

    Сенатор Андрей Климов отметил, что обвинения Карлсона могут быть небезосновательными, ссылаясь на исторические примеры готовности американского политического класса расправляться с оппонентами и на заявления Вашингтона последних лет.

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    28 января 2025, 12:36 • Новости дня
    Песков сообщил о мерах спецслужб для защиты Путина

    Песков заявил о мерах безопасности спецслужб для защиты Путина от покушения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские спецслужбы принимают все меры для защиты президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слухи о возможном покушении со стороны США.

    Он отметил, что все необходимые меры для защиты лиц, находящихся под государственной охраной, в том числе президента, предпринимаются на постоянной основе, сообщает ТАСС.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что администрация экс-главы США Джо Байдена пыталась убить российского президента Владимира Путина. Доказательств он не не предоставил.

    Российский сенатор Климов отметил, что такие обвинения Карлсона могут быть небезосновательными, ссылаясь на исторические примеры готовности американского политического класса расправляться с оппонентами и на заявления Вашингтона последних лет.


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    28 января 2025, 12:42 • Новости дня
    Словацкий парламент не смог открыть сессию по вотуму недоверия Фицо

    Tекст: Александра Юдина

    В Словакии внеочередное заседание парламента по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо не открылось по причине отсутствия необходимого числа депутатов.

    Внеочередное заседание Национального совета Словакии, инициированное прозападной оппозицией для голосования по вотуму недоверия правительству Фицо, не открылось, передает ТАСС.

    В зале заседаний присутствовали менее половины парламентариев.

    В заседании участвовали только 66 депутатов из оппозиционных партий, тогда как в Национальном совете всего 150 членов.

    Согласно регламенту, для начала заседания необходимо присутствие не менее 76 народных избранников. Недостаточное количество депутатов сделало невозможным обсуждение и голосование по предложению о вотуме недоверия.

    Возникшая ситуация ставит под вопрос дальнейшие действия оппозиции и возможность реализации их инициативы в ближайшем времени.

    Напомним, представители оппозиции 15 января внесли в парламент предложение о вотуме недоверия кабинету Фицо. В качестве причин они назвали внутренние проблемы в коалиции, рост цен, недостатки здравоохранения и слабые экономические показатели. Оппозиция также призвала правительство уважать приверженность Евросоюзу и НАТО.

    Фицо заявил о намерении принять превентивные меры против возможных попыток насильственного свержения правительства.

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    29 января 2025, 08:00 • Новости дня
    Politico: Евросоюз не запретил импорт СПГ из России

    Politico: Евросоюз не включил полный запрет импорта СПГ из России в новые санкции

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами, пишет Politico.

    Евросоюз не стал включать полный запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в свой новый пакет санкций, передает ТАСС.

    Согласно данным Politico, Еврокомиссия намерена представить проект шестнадцатого пакета антироссийских санкций в среду.

    Ожидается, что в него войдут ограничения, касающиеся терминалов по приему СПГ, которые не подключены к общей газораспределительной сети ЕС. Это значит, что большинство импорта российского СПГ останется вне зоны действия новых санкций.

    Таким образом, новые меры, предложенные Еврокомиссией, не затрагивают все аспекты импорта российского СПГ, сохраняя значительную часть поставок неизменной, несмотря на критические высказывания со стороны некоторых стран ЕС.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен назвала санкции ЕС против России саморазрушительными для Германии. Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение продлить еще на полгода санкции против России, срок действия которых истекает 31 января.

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