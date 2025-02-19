С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.4 комментария
Послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, 16-й пакет санкций против России, который стал ответом на продолжающийся конфликт на Украине, сообщил источник в Совете ЕС.
Новый санкционный пакет был утвержден постоянными представителями 27 стран Евросоюза, передает ТАСС.
Дипломат, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что санкции были согласованы в течение утреннего заседания. Однако подробности о содержании и конкретных мерах нового пакета санкций пока не раскрываются.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.
Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, а госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.