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    Прибалтика захлебывается плачем обездоленных «грантоедов»
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    С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как работают фейки «от противного»

    Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    18 комментариев
    19 февраля 2025, 11:39 • Новости дня

    Послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России

    Tекст: Александра Юдина

    Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, 16-й пакет санкций против России, который стал ответом на продолжающийся конфликт на Украине, сообщил источник в Совете ЕС.

    Новый санкционный пакет был утвержден постоянными представителями 27 стран Евросоюза, передает ТАСС.

    Дипломат, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что санкции были согласованы в течение утреннего заседания. Однако подробности о содержании и конкретных мерах нового пакета санкций пока не раскрываются.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

    Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, а госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.

    18 февраля 2025, 19:04 • Новости дня
    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество жителям Курской области

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

    Об этом лидер страны объявил на совещании с правительством, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что необходимо изыскать средства из федерального бюджета для поддержки граждан, пострадавших в результате конфликта.

    «На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – сказал Путин.

    Стоит отметить, что изначально в ходе совещания глава Минфина Антон Силуанов предложил для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда – сегодня этот минимальный размер составляет 22 тыс. 440 рублей. Однако Владимир Путин задал врио губернатора области Александру Хинштейну вопрос, каков сейчас размер средней заработной платы в Курской области. Хинштейн ответил, что 64 тыс. рублей.

    «И мне кажется, что сумма в 22 тысячи не отражает реальную потребность людей», – заявил врио главы региона. Тогда Путин внес предложение повысить выплату до 65 тыс. рублей в месяц.

    Силуанов уточнил, что сейчас многие потерявшие имущество жители области получают пенсии, соцвыплаты, зарплаты и иной доход. Он спросил у президента, должны ли учитываться эти деньги при назначении выплаты в 65 тыс. рублей. 

    «Нет, мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек уже что-то зарабатывает или получает», – ответил Путин.

    «Давайте всем 112 620 жителям Курской области будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество. Да, эта мера, это решение неординарное. Ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь», – сказал президент.

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    18 февраля 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поступавшая по атакованному Киевом трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нефть принадлежит иностранным компаниям, которые сейчас участвуют в оценке ущерба и возможности восстановления объекта, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, нефть, перекачивавшаяся по этому трубопроводу, принадлежит иностранным акционерам, поскольку КТК является международной организацией, передает ТАСС.

    «Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам», – заявил президент России на совещании с правительством.

    Он также отметил, что представители иностранных компаний активно участвуют в оценке ущерба, нанесенного атакой, а также оценивают сроки и возможности полного восстановления объекта.

    Кроме того, Путин заявил, что несмотря на санкции, акционерам стоит организовать поставку необходимого оборудования, поскольку это в их собственных интересах. Глава государства подчеркнул, что акционеры сами заинтересованы в восстановлении работы объекта и смогут помочь себе, если обеспечат ремонт трубопровода.

    Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских военных по факту атаки беспилотниками на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что после атаки украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» прокачка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) снизилась на 30-40%.

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    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    18 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг информацию о том, что Россия и США выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Лавров назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о плане из трех пунктов по Украине, передает ТАСС.

    Министр пояснил, что не видел каких-либо сообщений о таком плане. Для прояснения ситуации он обратился к секретарю Марко Рубио и помощнику президента по национальной безопасности Майку Уолтцу. На его запрос американские представители ответили, что информация о плане является фейковой.

    Ранее репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич заявила, что Россия и США якобы выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.

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    18 февраля 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков назвал суверенным правом Украины вступление в ЕС

    Песков заявил о суверенном праве Украины на вступление в Евросоюз

    Песков назвал суверенным правом Украины вступление в ЕС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление Украины в Европейский союз рассматривается Москвой как суверенное право Киева, поскольку это касается экономического объединения, а не военного альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в интеграционных и экономических процессах никто не может навязывать свои условия какой-либо стране, передает ТАСС.

    По словам Пескова, Россия не намерена вмешиваться в этот процесс, так как он касается исключительно экономической сферы. Однако представитель Кремля уточнил, что у России совершенно иная позиция по вопросам, связанным с безопасностью и оборонными или военными альянсами. В этих вопросах, по словам Пескова, позиция России известна и отличается от подхода к экономической интеграции.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что членство в НАТО является наиболее экономически эффективным способом обеспечения безопасности Украины в отличие от других гарантий.

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    18 февраля 2025, 13:21 • Новости дня
    В ЕК заявили о планах ЕС увеличить оборонные расходы на Киев
    В ЕК заявили о планах ЕС увеличить оборонные расходы на Киев
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Брюсселе планирует увеличить оборонные расходы и военные возможности Киева на встрече со спецпосланником США по России и Украине Китом Келлогом в Брюсселе.

    Глава ЕК обсудила планы ЕС по увеличению оборонных расходов и усилению военных возможностей Киева, передает ТАСС.

    В заявлении Еврокомиссии по итогам встречи подчеркнуто, что Европа намерена укрепить как собственные оборонные возможности, так и украинские.

    Фон дер Ляйен также выразила готовность Евросоюза работать с Соединенными Штатами над урегулированием конфликта на Украине.

    Она отметила, что ЕС и США совместными усилиями стремятся положить конец кровопролитию и обеспечить справедливый и прочный мир, которого заслуживают Украина и ее народ.

    Напомним, польский премьер Дональд Туск по итогам саммита ЕС заявил, что политике не пришли к соглашению.

    При этом Рютте сообщил, что лидеры ЕС указали на готовность заняться предоставлением гарантий безопасности для Украины.

    Коментарии (11)
    19 февраля 2025, 03:45 • Новости дня
    США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине

    Рубио заявил союзникам в Европе о намерении США сохранить санкции против России до соглашения по Украине

    США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что санкции против России будут сохраняться как минимум до заключения соглашения по Украине, передает Bloomberg.

    «Рубио сообщил европейским союзникам, что администрация (США) сохранит санкции в отношении России, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнута сделка по урегулированию конфликта на Украине», – пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Рубио провел телефонный разговор с группой европейских коллег после того, как он вместе с другими американскими чиновниками встретился с российскими представителями в Саудовской Аравии.

    Госдеп сообщал, что Рубио говорил с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

    После переговоров в Эр-Рияде Рубио заявил журналистам, что встреча с россиянами была «первым шагом на долгом и трудном, но важном пути». Он отметил, что «уже три с половиной года не было никаких регулярных контактов между Соединенными Штатами и Россией», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине.

    Встречав Эр-Рияде продлилась 4,5 часа, в составе российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Интересы США представляли Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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    18 февраля 2025, 14:20 • Новости дня
    Захарова: ЕС делает ставку на военное решение конфликта на Украине
    Захарова: ЕС делает ставку на военное решение конфликта на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила политические элиты ЕС в русофобии и поддержке военного решения конфликта на Украине, заявив, что их поведение идет вразрез с интересами континента.

    На брифинге Захарова обвинила политические элиты Европейского союза в том, что они сорвались с цепи и отбросили нормы приличия в вопросе урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что в последние дни русофобски настроенные европейские политэлиты открыто выражают свое неприятие к возможным дипломатическим решениям кризиса. Захарова отметила, что поведение Брюсселя, делающего ставку на военное решение, противоречит истинным интересам Европы.

    Захарова также заявила, что пособники киевского режима среди европейских элит понесут ответственность за свою поддержку неонацистского режима на Украине. Она предостерегла, что их действия могут иметь серьезные последствия для самих европейских политиков в будущем. «Рано или поздно всем пособникам придется ответить за содеянное», – отметила дипломат.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

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    18 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    В ЕС обвинили США в разрушении «доверительных отношений»

    Глава ЕС по вопросам конкуренции обвинила президента США в разрушении «доверительных отношений»

    В ЕС обвинили США в разрушении «доверительных отношений»
    @ Lorena/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой, Брюсселю следует сосредоточиться на обеспечении предсказуемости и стабильности, которых не хватает Вашингтону, заявила глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера.

    Вице-президент Еврокомиссии, ответственная за вопросы конкуренции Тереза Рибера в интервью Reuters заявила о разрушении доверительных отношений между США и Европой. Она отметила, что Брюссель должен сосредоточиться на обеспечении стабильности и предсказуемости, которые отсутствуют в Вашингтоне.

    Рибера подчеркнула, что Европа должна вести переговоры с администрацией США, не поддаваясь давлению на изменение законов, уже одобренных законодателями. Она раскритиковала подход президента США к политике по отношению к ЕС.

    «Мы должны оставаться верными нашим принципам», – заявила Рибера, добавив, что Евросоюз не будет торговать правами человека, единством Европы, демократией и ценностями.

    Отношения между Вашингтоном и Брюсселем накалились после решения президента США ввести 25% пошлины на сталь и алюминий, а также ответные пошлины и тарифы на автомобили, фармацевтику и полупроводниковые чипы. Европейская комиссия заявила, что будет реагировать решительно на эти угрозы.

    Рибера также сообщила, что ЕС готов вынести решения о том, соответствуют ли Apple и Meta законам, ограничивающим их влияние. Эти компании могут столкнуться с крупными штрафами, если будет доказано нарушение. Также Рибера подчеркнула, что роль Илона Маска в администрации США не повлияет на решение ЕС по его платформе X (бывший Twitter, запрещен в России).

    Ранее США ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25%, что может привести к неприятным последствиям для самих Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что тарифная война США вышла боком самим Штатам.

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    19 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Захарова призвала Западную Европу покаяться в реинкарнации нацизма
    Захарова призвала Западную Европу покаяться в реинкарнации нацизма
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила о необходимости признания Западной Европой своей вины в поддержке неонацизма и пересмотре итогов Нюрнбергского процесса.

    По ее словам, Западной Европе необходимо признать свои ошибки и покаяться за «реинкарнацию нацизма», передает радио Sputnik.

    Захарова указала на то, что Европа должна осознать, что оказалась в тупике, поддерживая неонацистов и поставляя оружие экстремистам.

    Она отметила, что Запад способствует распространению неонацизма как напрямую, финансируя соответствующие движения, так и косвенно, ставя под сомнение результаты Нюрнбергского процесса.

    Захарова также добавила, что политическая поддержка, оказанная Западом экстремистам, подрывает основные принципы демократии и прав человека.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

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    18 февраля 2025, 15:28 • Новости дня
    Замглавы МИД предупредил о необходимости прислушиваться к заявлениям России по безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может принять самостоятельные меры по обеспечению безопасности, если ее интересы не будут учтены, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

    Грушко заявил журналистам, что Россия может предпринять самостоятельные шаги для обеспечения своей безопасности, если ее интересы не будут учтены другими государствами, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность учета мнения России, отметив: «Если Россия говорит, что не надо что-то делать, потому что это ущемляет ее интересы безопасности, то государства должны к этому прислушаться».

    Дипломат также напомнил о решении саммита НАТО в 2008 году в Бухаресте, где было объявлено о планах присоединения Украины и Грузии к альянсу. Грушко охарактеризовал это как «мину замедленного действия» под основами европейской безопасности.

    Замглавы МИД предупредил, что если интересы России будут проигнорированы, страна предпримет самостоятельные меры. «Если эта позиция РФ не будет принята во внимание, то мы прибегнем к самостоятельным действиям по обеспечению нашей безопасности. Но тогда будет поздно задавать нам вопросы почему мы поступили таким образом или иным», – заключил он.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об агрессивных в отношении России заявлениях европейских лидеров на Мюнхенской конференции.

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    18 февраля 2025, 17:20 • Новости дня
    Лавров заявил о недопустимости присутствия войск НАТО на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недопустимости появления на Украине войск из стран Североатлантического альянса.

    Об этом министр заявил на пресс-конференции после переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что присутствие воинских подразделений под флагами НАТО, Евросоюза или национальными флагами стран НАТО недопустимо для России. «Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо», – подчеркнул он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал неуместными дебаты о развертывании войск Запада на Украине.

    МИД Франции заявил об отсутствии планов размещения европейских войск на Украине. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо категорически исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории, а польский премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что Польша не будет отправлять войска на Украину в рамках миротворческой миссии.

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    18 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Стало известно о подготовке ЕС пакета помощи Киеву на 6 млрд евро

    Politico: ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 6 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз планирует усилить военный потенциал Украины, предоставив пакет помощи на сумму не менее 6 млрд евро, включающий системы ПВО и 1,5 млн артиллерийских снарядов, пишет Politico.

    ЕС готовит новый пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов, передает РИА «Новости». Этот шаг направлен на укрепление стратегических позиций Киева на фоне начавшихся переговоров между Россией и США.

    В материале говорится, что в готовящийся пакет могут войти современные системы противовоздушной обороны и 1,5 млн артиллерийских снарядов. Такой значительный объем помощи может быть представлен перед визитом делегации Еврокомиссии в Киев, который запланирован на 24 февраля.

    Ранее Bloomberg сообщало, что крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие.

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    18 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Захарова осудила слова Каллас об «отсутствии жертв среди россиян»

    Захарова осудила заявление Каи Каллас о «безопасности россиян» в конфликте

    Захарова осудила слова Каллас об «отсутствии жертв среди россиян»
    @ MOHAMED ALI/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова выразила недоумение и осудила заявление верховного представителя Евросоюза Каи Каллас о том, что мирные россияне якобы не гибнут в конфликте с Украиной, сочтя это демонстрацией отсутствия совести.

    Захарова на брифинге жестко раскритиковала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что украинские силы продолжают целенаправленные атаки на мирное население России. В частности, с 12 по 17 февраля в результате ударов дронов ВСУ по гражданским объектам в Белгородской области погибли шесть человек, еще восемь получили ранения.

    Она добавила, что, несмотря на предоставленную информацию о жертвах среди российских граждан с детальными данными, на международных площадках продолжают заявлять обратное.

    Захарова также упомянула события в Буче, отметив, что на обвинения в адрес российской армии не было предоставлено доказательств, таких как фотографии или сведения о жертвах.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирные жители России не умирают в ходе украинского конфликта. По ее словам, со стороны РФ погибают лишь солдаты, которые «находятся на чужой территории».

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    19 февраля 2025, 09:55 • Новости дня
    Politico: Брюссель захлестнула волна насилия из-за мафиозных войн

    Власти Брюсселя обеспокоены волной насилия из-за мафиозных войн в городе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Брюсселе наблюдается рост насилия из-за мафиозных войн, власти города обеспокоены ситуацией и требуют дополнительной поддержки полиции, пишет Politico.

    Власти Брюсселя обратили внимание на серьезное увеличение уровня насилия в городе, что связано с борьбой мафии за передел сфер влияния, сообщает ТАСС.

    По данным издания Politico, правоохранительные органы испытывают трудности и требуют ускоренной поддержки от властей страны, чтобы справиться с текущей ситуацией. Прокурор Брюсселя Жюльен Муаниль отметил: «Честно говоря, ситуация достаточно катастрофическая». Он подчеркнул, что полиция сталкивается с проблемой ограниченности ресурсов, в то время как в войнах мафии все чаще используется боевое оружие.

    С начала февраля в Брюсселе произошло несколько перестрелок, в результате которых погибли два человека и трое получили ранения. Местные власти связывают рост преступности с войной наркомафии за территорию. Министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Кентен заявил о намерении работать вместе с министром юстиции Аннелис Верлинден над решением проблемы насилия, связанного с наркотиками. Он пообещал усилить штат городской полиции, однако прокурор Муаниль скептически отозвался об этих обещаниях, задав вопрос, когда и сколько офицеров будет отправлено в Брюссель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брюсселе утром неизвестные открыли стрельбу у станции метро Clemenceau, при этом никто не пострадал, но несколько станций метро закрыты. В столице Бельгии власти усилили меры безопасности в связи со стрельбой в центре Брюсселя, где неизвестный из автоматического оружия застрелил по меньшей мере двух человек, еще несколько ранены.

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    19 февраля 2025, 07:18 • Новости дня
    Макрон заявил о необходимости переговоров для разрешения конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что мир на Украине возможен «только через переговоры» после разговора с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

    Макрон заявил о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией для разрешения конфликта на Украине, передает Ura.ru.

    то заявление он сделал в своих соцсетях, подчеркнув, что только через диалог можно достичь устойчивого мира в регионе.

     Это мнение было озвучено после переговоров с президентом Бразилии Лулой да Силвой, который также поддержал идею мирных решений.

    Ранее Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, на прошлой неделе состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Во вторник в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Переговоры России и США вызвали бурную негативную реакцию в Европе. Макрон созвал саммит европейских лидеров в попытке выработать ответ на давление со стороны Вашингтона.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года.

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    Украина ударила по Казахстану и США

    Атака украинских беспилотников по российской насосной станции в Краснодарском крае может принести пользу России и даже помочь снять некоторые санкции. Украина расписалась в своей недальновидной политике. Своим ударом Киев сократил на треть прокачку не российской, а казахстанской нефти. И пострадали от этого международные акционеры трубопровода, в том числе американская компания Chevron. Подробности

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    Москва и Вашингтон прощупали друг друга в Эр-Рияде

    Первые после начала СВО переговоры делегаций России и США завершились. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. В целом за 4,5 часа был обсужден широкий спектр тем: экономическое сотрудничество, взаимодействие в энергетике и космосе, урегулирование конфликта на Украине. Как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов? Подробности

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    Иран открывает эру бюджетных авианосцев

    Иран ввел в строй первый авианосец, на борту которого находятся исключительно беспилотники. Корабль, переделанный из контейнеровоза, обладает солидным запасом хода и годовой автономностью. По мнению экспертов, необычный авианосец имеет как очевидные достоинства, так и весомые недостатки. Нужны ли такие корабли России? Подробности

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    Прибалтика захлебывается плачем обездоленных «грантоедов»

    Приостановка деятельности одиозного агентства USAID, осуществленная новой администрацией США, больно ударила по прибалтийским русофобам. Точнее, по тем из них, кто говорил и писал на русском языке, но при этом ненавидел Россию и соотечественников как минимум за деньги. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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