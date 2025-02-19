С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.4 комментария
Песков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа в феврале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом могут состояться до конца февраля.
Песков сообщил, что встреча между Путиным и Трампом может состояться в конце февраля, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что конкретная дата еще не определена, возможны изменения в графике.
Песков также отметил, что подготовка к возможной встрече продолжается, любые изменения в графике будут зависеть от ряда факторов, включая текущие международные события и обязательства лидеров.
В Кремле подчеркнули, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.
До этого Песков отметил важность переговоров в Эр-Рияде как шага к мирному решению украинского конфликта, подчеркнув политическую волю России и США для достижения выгодного соглашения.