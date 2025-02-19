Песков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа в феврале

Tекст: Александра Юдина

Песков сообщил, что встреча между Путиным и Трампом может состояться в конце февраля, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что конкретная дата еще не определена, возможны изменения в графике.

Песков также отметил, что подготовка к возможной встрече продолжается, любые изменения в графике будут зависеть от ряда факторов, включая текущие международные события и обязательства лидеров.

В Кремле подчеркнули, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.

До этого Песков отметил важность переговоров в Эр-Рияде как шага к мирному решению украинского конфликта, подчеркнув политическую волю России и США для достижения выгодного соглашения.