Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.0 комментариев
Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов
Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи Путина и Трампа
Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, о чем сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1» в интервью Павлу Зарубину.
Он отметил, что работа над встречей будет носить конкретный и субстантивный характер, сообщает РИА «Новости».
Песков рассказал, что в мире будут присутствовать силы, которые могут попытаться подорвать диалог между Россией и США. Он подчеркнул, что необходимо быть начеку, чтобы такие попытки не увенчались успехом.
Также представитель Кремля отметил важность реанимации дипломатического потенциала между двумя странами. Песков подчеркнул, что посольства в Москве и Вашингтоне в настоящее время парализованы, и это одна из первоочередных задач на пути к нормализации отношений.
Подготовка встречи, по словам Пескова, включает создание экспертных групп для обсуждения всех актуальных вопросов и восстановления полноценной работы посольств, что станет основой для дальнейшего прогресса в отношениях между странами.
Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но встреча должна быть тщательно подготовлена.
Песков сообщил, что переговоры между президентами могут состояться до конца февраля.