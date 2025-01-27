Трамп приступил к укрощению Гренландии

Владимир Можегов
Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль
Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.
Иван Тимофеев
Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности
У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.
Борис Акимов
Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия
Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.