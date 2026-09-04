Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Россия отказалась убирать хризантему с мемориального комплекса «Победа на Востоке» по требованию Японии. Как сообщает региональный портал «Губерния», соответствующий запрос японское консульство направило за сутки до церемонии открытия памятника.

Монумент представляет собой 15-метровую статую красноармейца, чья винтовка разбивает пограничный столб с японской хризантемой. У подножия центральной фигуры расположены пилоны с названиями фронтов, принимавших участие в стратегической наступательной операции по разгрому японской армии, а также портреты командующих фронтами.

Свое требование Токио обосновал тем, что хризантема является национальным цветком Японии, размещается на обложках паспортов граждан страны и считается символом императорской семьи. «В случае, если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – призвали в консульстве.

Однако 4 сентября скульптура была открыта в первоначальном виде – без каких-либо изменений в ее конструкции. На церемонии присутствовали, в частности, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко. Он заверил, что демонтировать хризантему не будут и в будущем.

«В моем понимании, эта просьба крайне некорректная, потому что эта хризантема – не только символ императорского дома Японии, но и символ милитаризма, который совершил чудовищные преступления. И если бы не Советская Армия, которая в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции освободила и Маньчжурию, и Северный Китай, и Корею, и остров Сахалин, и Курилы – деяния милитаристской Японии могли быть хуже, чем преступления нацистской Германии» – цитирует его сайт РВИО.

Кроме того, Овсиенко уточнил, что пограничный столб, изображенный на мемориале, является «точной копией столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин». Сам макет памятника, как сообщал Демешин в своем Telegram-канале, был утвержден еще в январе этого года.

Напомним, командование Маньчжурской стратегической наступательной операцией («Августовская буря») советских войск и вооруженных сил Монголии, поставившей финальную точку во Второй мировой войне, осуществлялось из Хабаровска. Операция началась 9 августа и завершилась капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года. В ходе боевых действий противник потерял свыше 700 тыс. человек.

На этом фоне отношения России и Японии в целом продолжают ухудшаться. Так, в прошлом месяце Токио выразил «решительный протест» в связи с поездкой Владимира Путина на Итуруп. В Москве ответили, что подобные демарши не изменят статуса Курильских островов и реалий, сложившихся по итогам Второй мировой войны.

Требование Токио демонтировать изображение хризантемы – это попытка переиначить историческую правду,

подчеркнул Михаил Мягков, научный директор РВИО. «Помимо цветка на пограничный столб на памятнике иероглифами нанесена фраза: «Границы Великой Японской империи», то есть это прямая отсылка к освобождению территории от вражеских сил и окончанию Второй Мировой», – подчеркнул спикер.

Собеседник напомнил, что Япония в 40-е годы прошлого века фактически проводила геноцид народов Китая и стран Юго-Восточной Азии, совершала постоянные провокации на советских границах. «Кроме того, власти страны создали в пригороде Харбина так называемый «Отряд №731». На территории этого секретного комплекса проводились ужасающие опыты на мирных людях», – отметил историк.

Также, добавил спикер, Япония применяла бактериологическое оружие против советских войск в 1939 году во время столкновений на Халхин-Голе. Противник, в частности, заразил реки Хулусутай и Аргун бактериями чумы, холеры, дизентерии, брюшного тифа, сибирской язвы, перечислил эксперт.

«Советский Союз совершенно справедливо рассматривал Токио как союзника Берлина.

В этой связи требования японского консула об изменении дизайна памятника могут трактоваться как попытки оправдать нацизм. Мемориал в Хабаровске представляет собой не конъюнктурный проект, а символ борьбы всех свободолюбивых народов Азии и Советского Союза против японского милитаризма», – детализировал историк.

Мягков объяснил: демонтировать хризантему с памятника в Хабаровске равносильно тому, чтобы убрать сломанную свастику с мемориала павшим советским воинам в берлинском Трептов-парке. Он также посоветовал японским дипломатам уделить больше внимание всем аспектам истории Второй Мировой войны, а не только тем, которые удобны Токио.

Кроме того, аналитик обратил внимание на актуальность открытия памятника в свете нынешнего движения Японии к возрождению милитаризма. «Допускаю, что НАТО намерено создать на Дальнем Востоке еще один очаг напряженности для попыток ослабить Россию на фоне проведения СВО», – поделился собеседник.

Обращение Японии по поводу демонтажа принципиально важного элемента с памятника в Хабаровске можно расценить как враждебный шаг,

согласен Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Политика Запада во многом строится на отрицании России: что бы ни делала наша страна, это почти неизбежно подается в негативном ключе. А Япония действует в русле западной повестки», – напомнил спикер.

Впрочем, оговорился собеседник, реакция Токио на «удар прикладом» по хризантеме на памятнике в Хабаровске также может быть обусловлена чувством уязвленной национальной гордости. «Япония оскорбилась, потому что в ее представлении символ императорской семьи нельзя преподносить в негативном свете», – уточнил он.

При этом оппоненты игнорируют исторический контекст. «Японская Квантунская армия совершала ужасные преступления. Токио неприятна эта страница истории, и нынешние власти думают, что уже перевернули ее. Россия не готова разделить эту точку зрения», – детализировал Ткаченко.

