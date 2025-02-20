Путин отметил растущую нагрузку на российских судей

Tекст: Валерия Городецкая

Путин заявил о необходимости обсудить с судьями вопросы, касающиеся надежной защиты государственных интересов, а также прав и свобод граждан и юридических лиц, передает ТАСС. По его словам, нагрузка на российские суды растет, однако делопроизводство удается вести качественно и в срок.

«Это очень сложный, напряженный и очень ответственный труд, тем более в условиях, когда нагрузка на судей растет. Во всех видах судопроизводства было рассмотрено более 42 млн дел, и практически везде было обеспечено качественно и в разумные сроки разрешение судебных дел», – сказал президент.

Глава государства также отметил, что работа над формированием единообразной судебной практики в России будет продолжена.

«Рассчитываю, что формирование единообразной судебной практики и в целом совершенствование законодательного обеспечения правосудия будут обязательно продолжены», – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на совещании судей, где обсудят итоги работы судов за 2024-й и задачи на текущий год.