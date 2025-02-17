Танк обладает рядом конкурентных преимуществ, включая усовершенствованную систему вооружений, систему управления, комплекс радиоэлектронной борьбы и матричную броню. Он также оснащен различными системами для борьбы с беспилотниками и имеет улучшенные характеристики защиты экипажа и выполнения задач (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что интерес к танку проявляют страны, уже использующие российские танки Т-72 и Т-90. Потенциальные покупатели высоко оценили преимущества новой модели (фото: Анастасия Савиных/ТАСС)

На выставке IDEX 2025 в Абу-Даби был представлен российский танк Т-90МС. Данный экземпляр стал экспортной версией знаменитого танка Т-90М «Прорыв», зарекомендовавшего себя в рамках СВО (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

Уходит идеологическое противостояние и настойчивое желание принудить всех к гей-парадам и «смене пола». Консервативная Америка будет гораздо менее склонна лезть во внутренние дела других стран. Это уже хорошо.

Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

Когда ключевая ставка Банка России начнет снижаться Несмотря на рост инфляции до 10% в начале года, Центральный банк решил сохранить ключевую ставку без изменений. Регулятор занял выжидательную позицию, давая еще немного времени ценам замедлиться. При этом ЦБ РФ не исключает повышения ставки. Каковы шансы на этот сценарий и когда уже произойдет долгожданный монетарный разворот? Подробности Перейти в раздел

Оборону Европы от США возглавит Макрон Отношения ЕС и США продолжают обостряться. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Эксперты отмечают, что Брюсселю придется адаптировать свои внешнеполитические позиции под мнение Белого дома или бросить ему однозначный вызов. Как это отразится на ЕС? Подробности Перейти в раздел

Иран открывает эру бюджетных авианосцев Иран ввел в строй первый авианосец, на борту которого находятся исключительно беспилотники. Корабль, переделанный из контейнеровоза, обладает солидным запасом хода и годовой автономностью. По мнению экспертов, необычный авианосец имеет как очевидные достоинства, так и весомые недостатки. Нужны ли такие корабли России? Подробности Перейти в раздел

Эстония готова купить благосклонность США за 500 млрд долларов Еще одна страна бывшего СССР, кроме Украины, хочет отдать свои природные ресурсы Соединенным Штатам. На этот раз речь идет об Эстонии и ее залежах фосфоритов ценой около 500 млрд долларов. В свое время именно вопрос их разработки сыграл роль в выходе Эстонии из СССР. Что же Таллин хочет получить от Вашингтона взамен? Подробности Перейти в раздел

Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности Перейти в раздел

У Зеленского осталось три варианта действий Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

Олаф Шольц уходит из политики За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

Разведку США возглавила «агент России» В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен. Перейти в раздел