Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.15 комментариев
Россия в Абу-Даби презентовала инновационный танк Т-90МС
На выставке IDEX 2025 в Абу-Даби был представлен российский танк Т-90МС. Данный экземпляр стал экспортной версией знаменитого танка Т-90М «Прорыв», зарекомендовавшего себя в рамках СВО (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)
Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что интерес к танку проявляют страны, уже использующие российские танки Т-72 и Т-90. Потенциальные покупатели высоко оценили преимущества новой модели (фото: Анастасия Савиных/ТАСС)
Танк обладает рядом конкурентных преимуществ, включая усовершенствованную систему вооружений, систему управления, комплекс радиоэлектронной борьбы и матричную броню. Он также оснащен различными системами для борьбы с беспилотниками и имеет улучшенные характеристики защиты экипажа и выполнения задач (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)