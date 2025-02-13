Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.13 комментариев
В Мюнхене афганец на автомобиле протаранил профсоюзный митинг
По меньшей мере 28 человек получили ранения после того, как в центре Мюнхена автомобиль въехал в группу людей. Водителя удалось задержать на месте. Им оказался уроженец Афганистана. Инцидент произошел за день до открытия Мюнхенской конференции по безопасности (фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press)
По данным полиции Мюнхена, по меньшей мере двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а один ребенок был доставлен в реанимацию (фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press)
Водителем оказался 24-летний афганец, который ранее подал заявление на получение в Германии убежища. Власти пока не назвали мотив и имя подозреваемого, но ранее мужчина был известен полиции за преступления, связанные с наркотиками и кражами в магазинах (фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press)
Инцидент произошел в районе улиц Дахауэр и Зайдле – на площади Штильгмайерплац в самом центре города, где в это время проходил митинг, организованный местным профсоюзом. На мероприятии дежурила полиция, поэтому правоохранители уже были на месте и быстро задержали водителя (фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press)
Мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что в результате инцидента много раненых, включая детей. «Я глубоко потрясен. Мои мысли с пострадавшими», – сказал Райтер (фото: Michael Fischer/dpa/Global Look Press)