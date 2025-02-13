Мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что в результате инцидента много раненых, включая детей. «Я глубоко потрясен. Мои мысли с пострадавшими», – сказал Райтер (фото: Michael Fischer/dpa/Global Look Press)

Инцидент произошел в районе улиц Дахауэр и Зайдле – на площади Штильгмайерплац в самом центре города, где в это время проходил митинг, организованный местным профсоюзом. На мероприятии дежурила полиция, поэтому правоохранители уже были на месте и быстро задержали водителя (фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press)

Водителем оказался 24-летний афганец, который ранее подал заявление на получение в Германии убежища. Власти пока не назвали мотив и имя подозреваемого, но ранее мужчина был известен полиции за преступления, связанные с наркотиками и кражами в магазинах (фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press)

По данным полиции Мюнхена, по меньшей мере двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а один ребенок был доставлен в реанимацию (фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press)

По меньшей мере 28 человек получили ранения после того, как в центре Мюнхена автомобиль въехал в группу людей. Водителя удалось задержать на месте. Им оказался уроженец Афганистана. Инцидент произошел за день до открытия Мюнхенской конференции по безопасности (фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press)

За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

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