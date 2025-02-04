Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

Трамп начал самую разрушительную торговую войну за 100 лет Введение Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая стало самым значительным протекционистским актом за последние 100 лет. Причем экономисты пророчат неприятные последствия для самой американской экономики. Однако своих союзников – Канаду и Мексику – Трамп может и вовсе погрузить в рецессию. Чем обернется новая тарифная война? Подробности Перейти в раздел

Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности Перейти в раздел

Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области Украинские военные нанесли ракетный удар по школе-интернату с мирными жителями в Судже и попытались обвинить в этом преступлении Россию. Минобороны РФ оперативно опубликовало данные средств ПВО: удар по Судже был совершен из Сумской области. В МИД пообещали поднять этот вопрос в Совбезе ООН, а СКР завел дело по статье «терроризм» против командира 19-й ракетной бригады ВСУ. Как режим Зеленского использует мирных жителей оккупированных территорий в Курской области и зачем Киеву провокация в Судже? Подробности Перейти в раздел

Швецию разоряет этническая преступность Еще недавно спокойная Швеция в последнее время переживает стремительный рост преступности, особенно этнической. Улицы шведских городов сотрясаются от взрывов и оглашаются звуками перестрелок. Но теперь выясняется, что дело выходит далеко за рамки только криминальной статистики: криминал и борьба с ним становятся существенной статьей расходов шведского государства. Подробности Перейти в раздел

Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности Перейти в раздел

Зеленский зачищает Украину от конкурентов Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

Запад близок к победе в Сербии В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

США признали главную ложь об Украине Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле? Перейти в раздел