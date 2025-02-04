  • Новость часаУстроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» смертник погиб
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    29 комментариев
    4 февраля 2025, 16:01 • Карикатура

    Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

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    Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    Трамп начал самую разрушительную торговую войну за 100 лет

    Введение Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая стало самым значительным протекционистским актом за последние 100 лет. Причем экономисты пророчат неприятные последствия для самой американской экономики. Однако своих союзников – Канаду и Мексику – Трамп может и вовсе погрузить в рецессию. Чем обернется новая тарифная война? Подробности

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    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

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    Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области

    Украинские военные нанесли ракетный удар по школе-интернату с мирными жителями в Судже и попытались обвинить в этом преступлении Россию. Минобороны РФ оперативно опубликовало данные средств ПВО: удар по Судже был совершен из Сумской области. В МИД пообещали поднять этот вопрос в Совбезе ООН, а СКР завел дело по статье «терроризм» против командира 19-й ракетной бригады ВСУ. Как режим Зеленского использует мирных жителей оккупированных территорий в Курской области и зачем Киеву провокация в Судже? Подробности

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    Швецию разоряет этническая преступность

    Еще недавно спокойная Швеция в последнее время переживает стремительный рост преступности, особенно этнической. Улицы шведских городов сотрясаются от взрывов и оглашаются звуками перестрелок. Но теперь выясняется, что дело выходит далеко за рамки только криминальной статистики: криминал и борьба с ним становятся существенной статьей расходов шведского государства. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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    • Настоящая история России

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