Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

Тимофей Бордачёв
В агентстве по подкупу элит устроили погром
Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.
Сергей Худиев
Неприличная болезнь языка
Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.
Ольга Андреева
Умная цензура честнее либеральной «свободы»
Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.