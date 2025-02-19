Зеленский против США: чья возьмет?

Юрий Мавашев
Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США
Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.
Андрей Медведев
Подвиг русского солдата сделал возможными переговоры в Эр-Рияде
С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.
Дмитрий Грунюшкин
Как работают фейки «от противного»
Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.