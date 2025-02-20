Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.7 комментариев
МИД: Киев использовал западные спутники для удара по НПС в Краснодаре
Захарова: Теракт против объектов КТК показал всю беспринципность узурпировавших власть в Киеве неонацистов
Удар по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае был нанесен «вооруженными формированиями укробандеровской хунты» с использованием данных западной космической разведки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила о том, что по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае был нанесен удар при поддержке западных спутников. Она отметила, что атака проводилась вооруженными формированиями, которые она назвала «укробандеровской хунтой».
По ее словам, атака была не только направлена против российских объектов, но и по энергетической инфраструктуре стран, с которыми «клика Зеленского» пыталась наладить партнерские отношения, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.
Дипломат заявила, что атака на КТК демонстрирует «озлобленность» Киева в свете растущего мирового понимания позиции России в конфликте на Украине.
МИД России считает, что нападение на НПС «Кропоткинская» – это попытка подорвать международную кооперацию в сфере энергетической безопасности, где Россия остается надежным участником. Захарова выразила надежду, что международное сообщество осознает недопустимость поддержки нынешнего руководства Украины.
«Теракт против объектов КТК в очередной раз показал всю беспринципность узурпировавших власть в Киеве неонацистов. Подтвердил, что эту группировку пора урезонить, а народу Украины – вернуть устойчивый мир», – заявила Мария Захарова.