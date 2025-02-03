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    3 февраля 2025, 14:12 • Происшествия

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    Эксперты сказали, что предстоит сделать России во избежание повторения инцидента в «Алых парусах»

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз?

    В понедельник утром на северо-западе Москвы произошел взрыв в ЖК «Алые паруса». По информации СМИ, сработала граната или СВУ на основе гранаты.

    В результате инцидента пострадали пять человек. Среди них – Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский. Он получил ранение и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, один из его охранников погиб. Но вскоре стало известно, что в результате полученных травм и сам Саркисян скончался. «Саркисян умер в больнице», – сказал собеседник ТАСС. Информацию о смерти также подтвердили в его окружении и мэр Горловки Иван Приходько.

    В Кремле не стали комментировать ситуацию со взрывом в ЖК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться результатов следствия. «Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа, сейчас комментировать, конечно же, нам невозможно», – заметил он.

    Саркисян возглавлял Федерацию бокса ДНР и являлся основателем отдельного батальона специального назначения «Арбат». Напомним, батальон был создан в Горловке (ДНР) в 2022 году. В 2023-м его командующим стал Айк Гаспарян, который ранее служил в ЧВК «Вагнер». Ранее Саркисяна объявили в розыск на Украине как одного из лидеров донецкого ополчения.

    Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух и более лиц) УК РФ. Если выяснится, что преступление имеет украинский след, дело переквалифицируют на ст. 205 УК (теракт).

    Как писала газета The Washington Post, СБУ и ГУР МО Украины стали организаторами «десятков убийств российских чиновников» на территории новых регионов, «офицеров, находящихся за пределами фронта, и видных сторонников» СВО.

    В числе наиболее крупных терактов, организованных Киевом, убийство Дарьи Дугиной. В ночь на 21 августа 2022 года автомобиль, в котором ехала дочь философа Александра Дугина, взорвался на Можайском шоссе. По данным СК, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя.

    2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Детонация устройства произошла в момент, когда в заведении проходил патриотический вечер военкора. В результате также пострадали 52 человека.

    Кроме того, 6 декабря 2023 года на территории подмосковного дома отдыха был убит несколькими выстрелами бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Его тело было обнаружено в снегу на территории парковой зоны отеля в подмосковной деревне Супонево. Ранее Кива был приговорен Львовским судом к 14 годам тюрьмы за госизмену и объявлен в розыск. Газета ВЗГЛЯД писала, что терроризм стал главным признаком киевского режима.

    На этом фоне эксперты склонны считать, что за взрывом в «Алых парусах» также стоит Украина. Впрочем, как бы то ни было, в нынешних условиях публичным персонам, выступающим против политики Киева, стоит обратить особое внимание на собственную безопасность, в то время как власти и силовики также должны усилить работу на данном направлении.

    Взрыв в «Алых парусах» был «четко продуманной операцией», считает Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа». При этом возникает ряд вопросов о том, как производилась подготовка. «По одной из версий, самодельное взрывное устройство заложили под потолок в холле. Как это могли сделать, чтобы никто не заметил? Тем более учитывая, что в подъезде была консьержка», – рассуждает спикер. «Кроме того,

    тот, кто активировал устройство, по всей видимости, контролировал ситуацию. Ведь детонация произошла в тот момент, когда Саркисян с охраной вошли в дом.

    Следователям предстоит выяснить все детали произошедшего», – добавил спикер. Как полагает ветеран ФСБ, «последние трагические случаи спланированных украинскими спецслужбами убийств и покушений на жизнь» российских государственных деятелей и сторонников России свидетельствует о том, что проблема возрастает, а подобные случаи будут повторяться.

    «Наши успехи в зоне СВО побуждают противника действовать кровавыми террористическими методами, потому что ничего другого Киев не может противопоставить. Так что я думаю, что украинские спецслужбы пустятся, что называется, во все тяжкие», – детализировал собеседник. На этом фоне он счел необходимым усилить агентурную оперативную работу.

    «Ко всем, конечно, охрану не приставить. По закону ФСО предоставляется некоторым лицам. Многие чиновники и политические деятели обращаются к услугам частных организаций», – напомнил Гончаров. Спикер также призвал общественность помочь в выявлении подозрительных личностей. «Помощь граждан может помочь предотвратить трагедии», – акцентировал ветеран ФСБ.

    «Саркисяна я лично знал с 2014 года. Уже тогда он поддерживал политику Москвы, ДНР и ЛНР, Александра Захарченко, сам формировал ополчение, объединял людей для того, чтобы дать отпор националистам. Он позиционировал себя частью русского мира, поэтому с автоматом в руках отстаивал свою землю – Донбасс», – рассказал Виктор Водолацкий, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

    «Украинские националисты и спецслужбы стран НАТО, которые разрабатывают и проводят такие операции, стараются ликвидировать политиков и видных общественных деятелей, поддерживающих СВО, а также подорвать политику Москвы в построении многополярного мира», – отметил политик.

    «Макрозадача противника: посеять панику в обществе. Их главное орудие – так называемые консервы. Это люди, приехавшие вместе с беженцами Донбасса и из некоторых украинских регионов, которые затаились в ожидании помощи извне для совершения терактов», – пояснил депутат, представляющий ЛНР в нижней палате парламента.

    «На этом фоне нам нужно увеличивать финансирование НИОКР в сфере безопасности, а также обеспечение ФСБ и других правоохранительных органов, чтобы они могли уверенно превосходить оппонентов в техническом плане. Кроме того, необходимо активнее привлекать агентов, внештатных сотрудников для помощи, в том числе в соцсетях. На это нельзя жалеть средств, иначе последствия обойдутся нам дороже», – подчеркнул собеседник.

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