С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна
Эксперты сказали, что предстоит сделать России во избежание повторения инцидента в «Алых парусах»
В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз?
В понедельник утром на северо-западе Москвы произошел взрыв в ЖК «Алые паруса». По информации СМИ, сработала граната или СВУ на основе гранаты.
В результате инцидента пострадали пять человек. Среди них – Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский. Он получил ранение и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, один из его охранников погиб. Но вскоре стало известно, что в результате полученных травм и сам Саркисян скончался. «Саркисян умер в больнице», – сказал собеседник ТАСС. Информацию о смерти также подтвердили в его окружении и мэр Горловки Иван Приходько.
В Кремле не стали комментировать ситуацию со взрывом в ЖК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться результатов следствия. «Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа, сейчас комментировать, конечно же, нам невозможно», – заметил он.
Саркисян возглавлял Федерацию бокса ДНР и являлся основателем отдельного батальона специального назначения «Арбат». Напомним, батальон был создан в Горловке (ДНР) в 2022 году. В 2023-м его командующим стал Айк Гаспарян, который ранее служил в ЧВК «Вагнер». Ранее Саркисяна объявили в розыск на Украине как одного из лидеров донецкого ополчения.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух и более лиц) УК РФ. Если выяснится, что преступление имеет украинский след, дело переквалифицируют на ст. 205 УК (теракт).
Как писала газета The Washington Post, СБУ и ГУР МО Украины стали организаторами «десятков убийств российских чиновников» на территории новых регионов, «офицеров, находящихся за пределами фронта, и видных сторонников» СВО.
В числе наиболее крупных терактов, организованных Киевом, убийство Дарьи Дугиной. В ночь на 21 августа 2022 года автомобиль, в котором ехала дочь философа Александра Дугина, взорвался на Можайском шоссе. По данным СК, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя.
2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Детонация устройства произошла в момент, когда в заведении проходил патриотический вечер военкора. В результате также пострадали 52 человека.
Кроме того, 6 декабря 2023 года на территории подмосковного дома отдыха был убит несколькими выстрелами бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Его тело было обнаружено в снегу на территории парковой зоны отеля в подмосковной деревне Супонево. Ранее Кива был приговорен Львовским судом к 14 годам тюрьмы за госизмену и объявлен в розыск. Газета ВЗГЛЯД писала, что терроризм стал главным признаком киевского режима.
На этом фоне эксперты склонны считать, что за взрывом в «Алых парусах» также стоит Украина. Впрочем, как бы то ни было, в нынешних условиях публичным персонам, выступающим против политики Киева, стоит обратить особое внимание на собственную безопасность, в то время как власти и силовики также должны усилить работу на данном направлении.
Взрыв в «Алых парусах» был «четко продуманной операцией», считает Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа». При этом возникает ряд вопросов о том, как производилась подготовка. «По одной из версий, самодельное взрывное устройство заложили под потолок в холле. Как это могли сделать, чтобы никто не заметил? Тем более учитывая, что в подъезде была консьержка», – рассуждает спикер. «Кроме того,
тот, кто активировал устройство, по всей видимости, контролировал ситуацию. Ведь детонация произошла в тот момент, когда Саркисян с охраной вошли в дом.
Следователям предстоит выяснить все детали произошедшего», – добавил спикер. Как полагает ветеран ФСБ, «последние трагические случаи спланированных украинскими спецслужбами убийств и покушений на жизнь» российских государственных деятелей и сторонников России свидетельствует о том, что проблема возрастает, а подобные случаи будут повторяться.
«Наши успехи в зоне СВО побуждают противника действовать кровавыми террористическими методами, потому что ничего другого Киев не может противопоставить. Так что я думаю, что украинские спецслужбы пустятся, что называется, во все тяжкие», – детализировал собеседник. На этом фоне он счел необходимым усилить агентурную оперативную работу.
«Ко всем, конечно, охрану не приставить. По закону ФСО предоставляется некоторым лицам. Многие чиновники и политические деятели обращаются к услугам частных организаций», – напомнил Гончаров. Спикер также призвал общественность помочь в выявлении подозрительных личностей. «Помощь граждан может помочь предотвратить трагедии», – акцентировал ветеран ФСБ.
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«Саркисяна я лично знал с 2014 года. Уже тогда он поддерживал политику Москвы, ДНР и ЛНР, Александра Захарченко, сам формировал ополчение, объединял людей для того, чтобы дать отпор националистам. Он позиционировал себя частью русского мира, поэтому с автоматом в руках отстаивал свою землю – Донбасс», – рассказал Виктор Водолацкий, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
«Украинские националисты и спецслужбы стран НАТО, которые разрабатывают и проводят такие операции, стараются ликвидировать политиков и видных общественных деятелей, поддерживающих СВО, а также подорвать политику Москвы в построении многополярного мира», – отметил политик.
«Макрозадача противника: посеять панику в обществе. Их главное орудие – так называемые консервы. Это люди, приехавшие вместе с беженцами Донбасса и из некоторых украинских регионов, которые затаились в ожидании помощи извне для совершения терактов», – пояснил депутат, представляющий ЛНР в нижней палате парламента.
«На этом фоне нам нужно увеличивать финансирование НИОКР в сфере безопасности, а также обеспечение ФСБ и других правоохранительных органов, чтобы они могли уверенно превосходить оппонентов в техническом плане. Кроме того, необходимо активнее привлекать агентов, внештатных сотрудников для помощи, в том числе в соцсетях. На это нельзя жалеть средств, иначе последствия обойдутся нам дороже», – подчеркнул собеседник.