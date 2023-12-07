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    7 декабря 2023, 18:30

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    Эксперты объяснили мотив Украины при убийстве Ильи Кивы

    Украина убила Илью Киву по двум причинам
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России?

    В подмосковном Одинцово нашли тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Ответственность за убийство бывшего политика уже взяло на себя ГУР МО Украины, о чем заявил представитель органа Андрей Юсов. Он подчеркнул, что Киву «ликвидировали в ходе спецоперации СБУ» и подобные акции в дальнейшем лишь продолжатся.

    По факту трагедии в России завели уголовное дело по статье «Убийство», сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий. По предварительным данным, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата, Кива погиб на месте. На теле жертвы обнаружили два пулевых ранения.

    Позже в правоохранительных органах уточнили, что преступление, предположительно, было осуществлено с помощью короткоствольного оружия с глушителем. Розыск подозреваемых ведется по всему Центральному федеральному округу. В профильных ведомствах допускают, что убийца уже покинул территорию России.

    Напомним, сам Илья Кива с марта 2014 года руководил полтавским центром запрещенного в России «Правого сектора*». Тогда же являлся участником силовой операции в Донбассе. Он крайне резко высказывался о жителях этих регионов, называя их «сепаратистами» и настаивая на «насильственной украинизации» местных граждан.

    Кива также занимал пост главы Социалистической партии Украины, являлся главой профсоюзов министерства внутренних дел, был советником главы МВД Арсена Авакова. Однако в 2019 году взгляды Кивы резко изменились – и он перешел в партию Виктора Медведчука. Он утверждал, что переосмыслил события Евромайдана и признал необходимость участия Москвы в разрешении конфликта в Донбассе.

    Со временем депутата лишили мандата в Верховной раде. До этого он был вынужден уехать в Россию, а с началом СВО поддержал проведение спецоперации. В ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену.

    По сути, за каких-то 10 лет Кива, будучи внуком Героя Советского Союза, прошел путь от коррупционера, милиционера и крайне одиозного радикала-националиста до сторонника социалистических взглядов, политэмигранта и врага бывших «коллег» по националистическому лагерю.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что убийство Кивы носит исключительно политический характер. Сама же ситуация требует обязательных действий со стороны всего международного сообщества. Он также отметил, что комитетам СФ поручено разработать предложения по защите общественных деятелей от терактов со стороны офиса Зеленского.

    В экспертном сообществе с парламентарием согласны и добавляют – убийство было призвано решить несколько задач. «Илья Кива – личность крайне противоречивая. Ни в коем случае нельзя забывать о том, что долгое время он был заодно с украинскими властями, однако в конечном счете сделал свой выбор в пользу России. Неважно по каким причинам, факт остается фактом: он умер, находясь на нашей стороне», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Разумеется, само существование «перебежчика» раздражало и злило Владимира Зеленского. Его офис в целом крайне негативно относится к тем, кто почувствовал свободу и рискнул высказываться против диктатуры. Многие из таких людей в результате нашли дом в России. В настоящее время они становятся главными целями для ликвидации силами украинских террористов», – отмечает собеседница.

    «Важно, что речь идет не только об идеологической борьбе. СБУ и ГУР используют холодный расчет. Ведомства убирают неугодных людей в те моменты, когда Украина испытывает огромные медийные проблемы и трудности. Сейчас, например, контрнаступление ВСУ провалилось, а с финансированием офиса Зеленского со стороны США возникли нешуточные проблемы: Украину оставляют без денег», – уточняет она.

    «К сожалению, бороться со злоумышленниками невероятно трудно. Против России выступают люди, похожие на нас как две капли воды. Они знают привычки россиян, способны говорить с нами на одном языке, понимают множество предпочтений. Это идеальные преступники для совершения терактов и убийств внутри Российского государства», – подчеркивает эксперт.

    «Однако отечественные спецслужбы прекрасно осведомлены о сложившейся ситуации. Уверена, им удастся предпринять все необходимые меры для защиты людей, находящихся под прицелом офиса Зеленского. Речь идет не только о выходцах с территории соседнего государства, но и о россиянах, публично выступающих в защиту интересов страны», – уточняет Шеслер.

    Схожей точки зрения придерживается и украинский политолог Владимир Скачко. «На Банковой понимают, что на фронте поражение следует за поражением, внешнеполитические позиции также под вопросом, а наказание за содеянное неминуемо», – поясняет он.

    «И чтобы побольнее укусить в ответ, противник прибегает к привычным мерам – организовывает серию убийств.

    Напомню, недавно в результате взрыва погиб экс-депутат ЛНР Олег Попов, также было совершено покушение на Олега Царева. Это своего рода вызов Москве», – продолжает собеседник. «Украина как бы пытается обесценить все те успехи, которые были достигнуты нами на полях СВО. Ну а чтобы это было более эффективно, Зеленский хочет подспудно закрыть рот всем ярым критикам. И на фоне роста террористической угрозы нам необходимо задуматься об ужесточении контртеррористических мер в России», – полагает политолог.

    Офис Зеленского хочет компенсировать свои поражения на фронте за счет громких убийств и крови мирных жителей, говорит Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима. «Под угрозой находятся не только медийные лица, но и простые жители Донбасса. Для ударов по ним используется, например, западное оружие», – сказал он.

    «Такие действия украинских властей – грубое нарушение гуманитарного права. Международная общественность на них не реагирует. Запад живет по принципу: друзьям – все, врагам – закон. Однако Россию не запугать. Мы будем реагировать на угрозы. Возможно, ответ на преступления ВСУ не будет озвучен публично, однако наш противник его однозначно почувствует», – резюмировал Мирошник.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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