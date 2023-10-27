Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

Почему власти Украины организовали покушение на общественного деятеля Олега Царева

Tекст: Алёна Задорожная

В пятницу стало известно о покушении на бывшего депутата Рады и экс-кандидата в президенты Украины Олега Царева. В ночь на пятницу преступник открыл по Цареву огонь возле санатория им. Кирова в Ялте, где проживал политик. Этот объект находится в собственности и управлении Царева.

По предварительным данным, было произведено два выстрела, после чего у Царева началось сильное кровотечение и он потерял сознание. Сейчас Царев находится в реанимации в тяжелом состоянии. В ФСБ сообщили о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

Друг Царева Александр Чаленко рассказал, что бывший нардеп не пользовался охраной и «как фаталист» относился к тому, что на него могут организовать покушение. По словам Чаленко, угроз Цареву не поступало, а на просьбы нанять охрану он всегда улыбался. За несколько часов до нападения Царев выступил в эфире «Царьграда» и рассказал о террористической политике Зеленского.

В прошлом Царев был народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Занимал пост заместителя главы фракции «Партии регионов» в Раде. В 2013 году выступил против Евромайдана. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии, в который вошли представители ЛНР и ДНР.

Впоследствии Царев ушел из политики, сосредоточившись на управлении оздоровительными клиниками на Черном море. Он заочно осужден на 12 лет лишения свободы Шевченковским райсудом Киева по статьям о публичных призывах к изменению границ страны в нарушение Конституции и публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя.

Незадолго до начала российской спецоперации на Украине британская газета Financial Times писала со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы возглавит смену власти на Украине, но сам политик назвал подобные слухи «забавной ситуацией». «Посмотрите на меня, меня даже не приглашают выступать на телевидении, потому что я недостаточно важен, я директор санатория в Ялте», – говорил Царев.

Покушение на Царева стоит в одном ряду с убийством журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушением на писателя Захара Прилепина, а также на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. О планах убивать русских по всему миру говорил глава ГУР МО Кирилл Буданов. «Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», – сказал Буданов.

Летом этого года ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Его готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88». Им дала задание СБУ, семерых подозреваемых арестовали.

Попытка убийства Царева потрясла многих общественных и политических деятелей. Писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале отметил, что покушаются на тех, кто «лично бесит самое высокое начальство» на Украине, а Царев знал про эту «киевскую мразь все». «Когда недавно в американской прессе неожиданно написали, что Зеленский лично утверждает решения о терактах и покушениях, это был никакой не вброс. Это именно так и есть. Для Зеленского Царев – это личный противник», – считает писатель.

«Еще в конце 2013 года, когда только-только начался Евромайдан и когда депутаты от «Партии регионов» вели торги с противником, Царев однозначно занял нашу сторону и с тех пор свою позицию не менял. Ни в 2014 году, ни в 2022 году»,

– пишет в своем Telegram-канале киевский политолог Алексей Нечаев. По его словам, Царев – один из немногих, кто обладает глубоким пониманием процессов на Украине, учитывая культурные особенности разных регионов, их специфику, традиции и межэлитные расклады. «Для России и того, что принято назвать «Русской Украиной», покушение на Царева – это большая проблема. Таких людей надо беречь, а их знания и практический опыт – преумножать. Надеюсь, с ним все будет хорошо», – добавил Нечаев.

Источники газеты ВЗГЛЯД в Киеве также допускают, что одним из заказчиков покушения мог быть Александр Вилкул – руководитель военной администрации Кривого Рога, а в прошлом – губернатор Днепропетровской области, вице-премьер в правительстве Николая Азарова, кандидат в президенты Украины и один из соратников Царева по «Партии регионов».

По словам источника, когда СВО только началась, Царев ожидал от Вилкула как мэра Кривого Рога последовательных действий и сотрудничества с Российской армией. У многих были основания считать, что Вилкул примет правильное решение и поддержит ВС России. На это указывал не только бэкграунд политика и его отца (Юрий Вилкул также был многолетним мэром Кривого Рога), но и предшествующие этому попытки Вилкула-младшего заручиться поддержкой среди российских политиков.

Однако сам Царев не доверял Вилкулу, потому что «Саша мог петлять годами и при любой власти». После того как Царев предал огласке эту информацию, Вилкул проявил себя самым отвратительным образом и окончательно перешел на сторону националистов, добавляет источник:

«В результате нацики сделали вид, что простили Вилкула. Он начал строить из себя щирого украинца, сохранил за собой кресло. Да и Зеленский успокоился, ведь Кривой Рог – это не только родной город для клана Вилкулов, но еще и родной город для самого Зеленского. Поэтому их интерес в том, чтобы убрать Царева, вполне совпадает».

Журналист Андрей Медведев также считает покушение на Царева не просто террором, а местью человеку, «который в отличие от многих украинских политиков, никогда не пытался петлять, юлить, быть удобным». «Он искренне поверил в «Русскую весну» 2014 года. Он пошел тогда до конца, потеряв все, пока его коллеги-регионалы встраивались в майданную власть любой ценой», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

«Олег всегда был искренен, открыт и прямолинеен в оценках происходящего. Даже когда он заблуждался, он был искренен в своем заблуждении и не следовал правилам какой-то политической игры или заказа. Это все стало залогом его популярности и высокого доверия наших сторонников», – считает руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Также важно, что Царев все время держал руку на пульсе и по ситуации в родной Днепропетровской области, и по другим регионам, временно подконтрольным офису Зеленского. Олег еще в конце 2013 года, на заре Евромайдана, четко определил свою позицию и не сворачивал с нее ни разу», – напоминает общественный деятель.

«Более того, когда я в 2010 году искал соратников в борьбе с украинскими властями, прекрасно понимая, что ждет страну, Олег был одним из немногих в украинской политической среде, кто высказывал свою позицию и был готов к противостоянию. Уже потом у нас были и «Народный фронт Новороссии», и парламент Новороссии, и поддержка восставшего Донбасса, и масса других событий», – добавляет он.

«Олег еще опасен для нашего противника тем, что он в полной мере знает политические особенности разных регионов Украины»,

– рассуждает Рогов. «Именно поэтому ранее Коломойский предлагал за убийство Царева вознаграждение. Сейчас Бене, конечно, не до этого. Но для Украины Олег был и остается врагом. Террористические методы противника не меняются, лишь становятся все жестче», – говорит собеседник.

«Примеры убийств Даши Дугиной, Владлена Татарского и других людей – лишнее тому подтверждение. Если чаще всего Украина использует взрывные устройства, то я напомню, что от расстрелов СБУ тоже не отказывается», – замечает эксперт.

«Все это наталкивает на мысль, что сейчас одна из важнейших задач России – беречь таких политиков и экспертов. Все больше людей получают личную охрану, причем по поручению президента. Очевидно, это делается для того, чтобы сохранить людей, которые нам нужны и сейчас, и будут полезны в будущем для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях», – заключил Рогов.

«Речь идет о том, что у Украины есть стремление дотянуться до знаковых людей. Олег не военачальник, но давно зарекомендовал себя как яркая личность. Многим украинским политикам он стоял поперек горла, выдавая в эфир много информации, которая, естественно, негативно воспринималась на Украине, но при этом в Киеве многие доверяли его мнению», – отметил Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Он подчеркнул, что

Царев благодаря многолетнему политическому опыту «был способен делать выводы и прекрасно понимал, каким образом на Украине принимаются клановые решения, кто кому подчиняется».

«Экспертный взгляд Царева был опасен. Многие на Украине не хотели видеть такие выводы и указания на вполне ясные обстоятельства, демонстрирующие то, что киевский режим – просто марионетка, откровенный враг украинского народа», – пояснил посол.

«Олег Царев – очень знаковая фигура, но одновременно он обладает качествами, совершенно не свойственными украинским политикам. Он умный, честный и очень осведомленный. Сочетание этих качеств делает его совершенно неприемлемым для украинской верхушки. Именно поэтому он входит в число тех, за кем охотятся диверсанты», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

В свое время Царев общался «практически с каждым из представителей украинской власти». «Он очень хорошо знает их психологические и интеллектуальные особенности, их взаимоотношения, конфликты и родственные контакты. С другой стороны, Царев – истинный патриот Русского мира, он видит будущее Украины только в качестве части России», – отметила собеседница.

По словам Шеслер, в России Царев мог бы чаще выступать в СМИ, «потому что хорошо владеет всеми инструментами информационной борьбы». «Царев никогда не изменял своим политическим взглядам, отстаивал интересы русских на Украине, людей, которые выступают за интеграцию с Россией. Он старался сохранить украинскую промышленность и в 2014 году был одним из лидеров Антимайдана», – напомнила председатель СППУ. Шеслер считает, что

офис Зеленского устроил охоту на тех, кто может быть лидером общественного мнения среди граждан Украины, симпатизирующих России или поддерживающих вхождение своих регионов в состав России. По сути, это покушение свидетельствует о борьбе украинских националистов с будущей властью территорий, которые они утратят.

По ее словам, известные выходцы с Украины, которые стали лидерами общественного мнения в России и при этом сохранили влияние в своих регионах, должны находиться под особой защитой Российского государства – вплоть до личной охраны. «Такие люди, как Царев, являются мишенью для террористов. Поэтому они должны быть защищены», – заключила собеседница.