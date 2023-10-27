Блогеры отреагировали на покушение на Царева

Блогеры назвали Олега Царева настоящим бойцом за русский мир

Tекст: Вера Басилая

Писатель Захар Прилепин, который сам в недавнем времени пережил попытку покушения, в своем Telegram-канале отметил, что всегда относился к Цареву с безусловным уважением.

Прилепин обратил внимание, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально «лично бесит самое высокое начальство», а Царев знал про эту «киевскую мразь все».

«Когда недавно в американской прессе неожиданно написали, что [президент Украины Владимир] Зеленский лично утверждает решения о терактах и покушениях – это был никакой не вброс. Это именно так и есть. Для Зеленского Царев – это личный противник», – считает писатель.

Прилепин призвал задуматься, кто из тех, кого Россия и ее власти, может, и не числят в числе заглавных госпатриотов, но являются таковыми в глазах Киева, они и нуждаются в особой заботе российских спецслужб.

Политолог Сергей Марков назвал попытку убийства Царева и попытку самого сильного удара по Курской АЭС ночью стремлением Зеленского к эскалации. По его словам, возможно, Зеленский хочет прикрыть позор провала контрнаступа.

«Или так Зеленский хочет спровоцировать какие-то очень жесткие удары России? Или так Зеленский хочет оттянуть внимание от сектора Газа к Украине?» – задался вопросами Марков.

Он предположил, что в ближайшие дни, возможно, будут еще теракты и против других политиков в России и других ядерных или химических, инфраструктурных терактов со стороны киевского режима.

«Еще в конце 2013 года, когда только-только начался «Евромайдан» и когда депутаты от «Партии регионов» вели торги с противником, Царев однозначно занял нашу сторону и с тех пор свою позицию не менял. Ни в 2014 году, ни в 2022 году», – написал киевский политолог Алексей Нечаев.

По словам эксперта, для человека из украинской политики – это большая-большая редкость. Кроме того, отметил Нечаев, Царев – один из немногих, кто обладает глубоким пониманием процессов на Украине, учитывая культурные особенности разных регионов, их специфику, традиции и межэлитные расклады.

«Для России и того, что принято назвать «Русской Украиной», покушение на Царева – это большая проблема. Таких людей надо беречь, а их знания и практический опыт – преумножать. Надеюсь, с ним все будет хорошо», – написал Нечаев.

Журналист Андрей Медведев считает покушение на Олега Царева не просто, террором. «Это месть человеку, который в отличие от многих украинских политиков, никогда не пытался петлять, юлить, быть удобным. Он искренне поверил в Русскую Весну 2014. Он пошел тогда до конца, потеряв все, пока его коллеги-регионалы встраивались в майданную власть любой ценой», – заявил Медведев, добавив, что эти слова он говорил за год до Майдана, и они оказались пророческими.

Блогер Петр Акопов назвал Олега Царева настоящим бойцом за русский мир и русское единство, выходцев из «украинской политики», которых нужно было очень хорошо охранять.

«Молимся, чтобы Олег выжил», – пожелал здоровья Акопов Цареву.

Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.