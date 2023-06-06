Прилепин награжден орденом Мужества

У места взрывов «Северных потоков» обнаружен ботинок боевых дайверов

Grayzone обнаружил у места взрывов «Северных потоков» ботинок, как у дайверов ВМС США и Украины

Интернет-портал Grayzone заявил о необычной находке у места взрывов «Северных потоков», речь идет об обнаруженном ботинке определенной модели, которую обычно носят дайверы ВМС США и Украины. Ботинок мог быть потерян владельцем во время установки бомб.

Репортер портала сообщил, что 24 мая 2023 года он на лодке отправился к месту диверсии, потом, просматривая видео, снятое подводным дроном, заметил черно-оранжевые дайверские ботинки.

Портал сообщает, что модель «очень похожа» на модель ботинок, которую используют ВМС США и коммерческие дайверы. «В подобных ботинках были замечены и дайверы ВМС Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение портала.

Отмечается, что такие ботинки, вероятно, можно найти и в продаже. Ботинок заметили примерно в пяти метрах от места небольшой утечки в трубопроводе в особой экономической зоне Швеции. Организатор экспедиции Эрик Андерсон указал на то, что следователи могли не заметить ботинок, так как он был покрыт илом. Находка похожа на дайверский ботинок Thor, которые производит британская компания Northern Diver.

Портал пишет, что ботинок мог быть потерян владельцем во время установки бомб.

В компании-операторе «Северного потока» Nord Stream 2 AG заявили, что нашли объект в феврале и сообщили об этом шведским следователям.

Напомним, взрывы газопроводов произошли 26 сентября 2022 года.