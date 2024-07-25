Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.0 комментариев
Путин встретился с Асадом в Кремле
Президент Путин встретился с сирийским коллегой Асадом в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с сирийским коллегой Башаром Асадом.
«Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Мы не виделись давно уже», – передает ТАСС приветственное слово Путина.
В ходе встречи российский лидер отметил, что ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, выразив желание услышать мнение коллеги из Сирии.
Ранее в СМИ появились сообщения о планирующейся в Москве встрече президентов Турции и Сирии Реджепа Эрдогана и Башара Асада.
Представитель Кремля Песков заявлял, что Россия намерена помочь Турции и Сирии в налаживании отношений.