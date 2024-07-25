Путин встретился с Асадом в Кремле

Президент Путин встретился с сирийским коллегой Асадом в Кремле

Tекст: Александра Юдина

«Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Мы не виделись давно уже», – передает ТАСС приветственное слово Путина.

В ходе встречи российский лидер отметил, что ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, выразив желание услышать мнение коллеги из Сирии.

Ранее в СМИ появились сообщения о планирующейся в Москве встрече президентов Турции и Сирии Реджепа Эрдогана и Башара Асада.

Представитель Кремля Песков заявлял, что Россия намерена помочь Турции и Сирии в налаживании отношений.

