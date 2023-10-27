Царёв знал про киевскую мразь всё

Олега Царёва знаю лично, всегда относился с безусловным уважением к нему, и по-настоящему волнуюсь о его здоровье. Я и на Донбасс летом 2014 года изначально должен был заходить в компании с ним. И конечно же, сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

Их там не слишком волновал объективный вес в России Владлена Татарского, значимость в общественном поле Дугина-отца и его прекрасной дочери. У них своя картина мира, свои счеты, свои реакции. И эти счеты, и эти реакции для тех, кто внутри темы – они в целом понятны.

В России Царёва показывали только на малых телеканалах, пресса к нему обращалась редко, хотя блогер он был умный, дерзкий и заметный. Он думал, анализировал, он ставил точные диагнозы. (И, дай Бог, дальше продолжит). И самое главное – Царёв знал про эту киевскую мразь всё.



Когда недавно в американской прессе неожиданно написали, что Зеленский лично утверждает решения о терактах и покушениях – это был никакой не вброс. Это именно так и есть. Для Зеленского Царёв – это личный противник. В том числе еще и потому, что в отличие от иных наших наглядных турбопатриотов, тарахтящих и дымящих как трактора (но странным образом стремящихся наехать в основном на своих же) – Царёв не при какой конъюнктуре не отказался бы от своих взглядов. Равно как Дугин и Дугина. Равно как Макс Фомин.

Понятно, что для Зеленского есть личный противник Соловьёв, и есть личный противник Симоньян. Ольга Скабеева, Евгений Попов и Артем Шейнин в том же ряду. Но уже сейчас надо задуматься, кто из тех, кого Россия и ее власти, может, и не числят в числе заглавных госпатриотов – безусловно являются таковыми в глазах Киева. Именно эти люди нуждаются в особой заботе наших спецслужб. Раньше я думал, что может и не стоит их вслух называть, чтоб не сглазить, но теперь так не думаю.





Это давние и последовательные радетели «Русской весны» – их зачастую не показывают целыми днями по центральным каналам, но нынешний Киев ненавидит их навсегда. Это в первую очередь военкоры, обладающие даром слова: Пегов, Сладков, Долгарева, Стешин, Коц, Евгений Поддубный.

Это активисты и волонтеры – с именами и нерушимым мнением. Такие, как Герман Садулаев. Как Настя Кашеварова. Как Петр Лундстрем. Это Аким Апачев, Анна Ревякина и Алексей Джанго Поддубный. Все, что важно, украинские уроженцы. И Володя Корнилов, конечно. И Владимир Рогов. И Дмитрий Куликов. Это самые сильные и страстные эксперты: Михеев, Стариков, Казаков, Шурыгин, Кира Сазонова. Это Павел Губарев и Катя Губарева. Это Подоляка. Это Пучков. Это Александр Андреевич Проханов. Карен Георгиевич Шахназаров. Сергей Ервандович Кургинян.

Это, конечно же, оставшиеся в живых полевые командиры первой волны (кроме ушедших в «отрицалово» и «критику режима» – они-то как раз Киеву выгодны) и героические бойцы и офицеры с известными всей стране именами и лицами. Деян Берич (Деки) – яркий пример.



Берегите себя, братья и сестры. И спаси Бог всех, кто честно тянул эту ношу, эту лямку в любые времена.

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