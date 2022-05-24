Из зеркала на украинца глядит русский

24 мая родились Шолохов и Бродский, в один день! Бродского на нынешней Украине ненавидят за беспощадные стихи про «херню Тараса» и «поганцев», продавшихся «гансам».

Про Шолохова там традиционно пишут, что он – украинец, ведь у него мать украинка. Да нам не жалко. Но вообще там давно не перечитывали Шолохова – иной раз он и Бродскому мог дать фору, описывая малороссов. А еще 24 мая – День славянской письменности и культуры.

Подумал: если б у нынешнего политического Кыева была необходимость объявить, что они больше не славяне, а кто угодно – арии, индусы, джедаи, – они б отказались от своего славянского имени. С русскими ничего не должно роднить.

Это как попытка вырваться из кожи. Даже интерес вызывает иногда. Даром что совершенно бессмысленны эти старания. Сломает украинец еще один памятник Пушкину и смотрит на себя в зеркало: ну шо, я не москаль больше? А из зеркала глядит русский.

Как тут не озвереть. С праздником! Источник