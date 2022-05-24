Из зеркала на украинца глядит русский

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24 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
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Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Зеленский приготовил для Порошенко тюрьму за трубу

Зеленский готовит расправу над Порошенко с помощью Медведчука Zuma/ТАСС, кадр из видео СБУ,
Pavlo Gonchar/SOPA Images/ZUMA/ТАСС
Служба безопасности Украины опубликовала показания Виктора Медведчука, где он описал коррупционную схему обогащения Петра Порошенко благодаря так называемым угольным и дизельным делам. Эксперты считают, Владимир Зеленский решил расправиться со своим главным политическим конкурентом на фоне военных поражений в Донбассе. Удастся ли Зеленскому посадить Порошенко за решетку, или они найдут общий язык? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Из зеркала на украинца глядит русский

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Если б у нынешнего политического Кыева была необходимость объявить, что они больше не славяне, а кто угодно – арии, индусы, джедаи, – они б отказались от своего славянского имени. С русскими ничего не должно роднить. Подробности...

Упорство в добре обязательно изменит жизнь к лучшему

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Времена трудностей и тревог – это времена возможностей и открытий. Мы можем обнаружить в нашей жизни блага, бесконечно более важные, чем комфорт или даже безопасность. Подробности...

Нам была очень нужна победа в Мариуполе

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
В городских боях выработалось полное взаимодействие армий донецких республик и российской армии, а сами штурмующие город части превратились в подлинную военную элиту, воюющую не числом, а умением. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Зеленский уничтожит Порошенко из-за страха

Экономика России шокировала Запад

Война Маска и Байдена

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Захар Прилепин

    Из зеркала на украинца глядит русский

    Захар Прилепин
    писатель, председатель партии «За правду»
    		24 мая 2022, 11:18

    24 мая родились Шолохов и Бродский, в один день! Бродского на нынешней Украине ненавидят за беспощадные стихи про «херню Тараса» и «поганцев», продавшихся «гансам».

    Про Шолохова там традиционно пишут, что он – украинец, ведь у него мать украинка. Да нам не жалко. Но вообще там давно не перечитывали Шолохова – иной раз он и Бродскому мог дать фору, описывая малороссов. А еще 24 мая – День славянской письменности и культуры.

    Подумал: если б у нынешнего политического Кыева была необходимость объявить, что они больше не славяне, а кто угодно – арии, индусы, джедаи, – они б отказались от своего славянского имени. С русскими ничего не должно роднить.

    Это как попытка вырваться из кожи. Даже интерес вызывает иногда. Даром что совершенно бессмысленны эти старания. Сломает украинец еще один памятник Пушкину и смотрит на себя в зеркало: ну шо, я не москаль больше? А из зеркала глядит русский.

    Как тут не озвереть. С праздником! Источник 


     
     
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