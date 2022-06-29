Европа сдала курдов, сдаст и украинцев

То, что «принципиальная позиция» Эрдогана, который некоторое время не допускал шведов и финнов в НАТО – всего лишь торговля, и ничего более, – сразу же, с первой же минуты, как он начал всё это произносить, писалось и здесь, и в иных местах: всем вменяемым людям было понятно, что Эрдоган хитрый лис.

И вот шведы и финны сдали Эрдогану курдов.

А они ведь обихаживали курдов годами, открывали их представительства, имели на них бюджеты и щедро тратили их. Курды, как наивные дети, чувствовали себя нужными и защищёнными.

Говорить надо сейчас уже не столько про Эрдогана, с ним всё ясно, сколько неустанно напоминать:

– у Европы нет субъектности. Она не уважает сама себя. Финским и шведским политическим управленцам сказали из США: «Сделайте так, как вам говорим, предайте, кого нужно предать, примите решение, не беря в расчёт мнение своих и тем более чужих народов», – и они всё сделали.

Выглядит это отвратительно, но для нас тут есть благая весть.

Европа забывает и предаёт всех. Были курды, как борцы за свободу – и нет курдов, скормили Эрдогану.

Позавчера в Европе считали, что ничего лучше чеченского народа и чеченского сопротивления природа не знает. Теперь они забыли про это навсегда.

Вчера они верили, что венесуэльцы стоят на пути скорого освобождения от деспотии. Сейчас им даже скучно про это вспоминать.

Послезавтра они так же разочаруются в украинцах и сольют их.

«Вы не захотели умереть за свою свободу все поголовно – с чего вас жалеть?»

И тут же начнут кривляться вокруг какого-нибудь очередного малого народа, неся этому народу бардак, позор, предательство и смерть.

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