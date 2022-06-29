Европа сдала курдов, сдаст и украинцев

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29 июня, среда  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
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Почему Запад бессилен отсечь российские нефтяные доходы

Запад хочет диктовать России, по какой цене продавать нефть Виталий Тимкив/РИА Новости
«Большая семерка» полагает, что сможет диктовать России, по какой цене ей продавать нефть на мировом рынке. В этом суть продвигаемой Западом идеи установить некую предельную цену на российскую нефть, чтобы лишить нашу страну многомиллиардных доходов. Почему осуществить это в реальности практически невозможно? Подробности...
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Макрон удерживает Россию и США от разрыва дипотношений

Политические призывы Владимира Зеленского разбились о юридическую логику Эммануэля Макрона Eliot Blondet/ABACAPRESS/Reuters
Эммануэль Макрон не согласился с призывом Владимира Зеленского объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Страны из этого списка, который составляется Госдепом США, обычно попадают под самые жесткие санкции. По каким критериям государства становятся фигурантами данного списка и как России стоит относиться к подобным дискуссиям?  Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Британия хочет занять место США в роли главного врага России

Джонсон пытается сделать Британию основным врагом России, потеснив даже Штаты Matthias Schrader/AP/ТАСС
Ни дня не проходит без того, чтобы правительство Великобритании не выступило с очередной антироссийской инициативой или не высказалась бы о войне с РФ до полной победы над ней как минимум на территории Украины. Означает ли это, что в лице Британии мы теперь имеем врага даже более опасного, чем Соединенные Штаты?  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Европа сдала курдов, сдаст и украинцев

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Европа забывает и предаёт всех. Были курды, как борцы за свободу – и нет курдов, скормили Эрдогану. Послезавтра они так же разочаруются в украинцах и сольют их. И тут же начнут кривляться вокруг какого-нибудь очередного малого народа, неся этому народу бардак, позор, предательство и смерть. Подробности...

Новороссия исправляет историческое недоразумение

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
На землях Новороссии сходились интересы империй. Политические игры привели этот знаковый для истории русской экспансии регион в состав другой страны. И сегодня у нас есть возможность разобраться с этим историческим недоразумением. Подробности...
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Как прекратить обстрелы Донецка

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Видимо, удары по центрам принятия решений в Киеве – это последний довод для того, чтобы вразумить ЗЕ-команду, и пока этот метод применяться не будет. Подробности...
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США обещано «лето насилия»

Запрет на золото обойдется дорого

Кто станет следующим президентом США

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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Захар Прилепин

    Европа сдала курдов, сдаст и украинцев

    Захар Прилепин
    писатель, председатель партии «За правду»
    		29 июня 2022, 11:52

    То, что «принципиальная позиция» Эрдогана, который некоторое время не допускал шведов и финнов в НАТО – всего лишь торговля, и ничего более, – сразу же, с первой же минуты, как он начал всё это произносить, писалось и здесь, и в иных местах: всем вменяемым людям было понятно, что Эрдоган хитрый лис.

    И вот шведы и финны сдали Эрдогану курдов.

    А они ведь обихаживали курдов годами, открывали их представительства, имели на них бюджеты и щедро тратили их. Курды, как наивные дети, чувствовали себя нужными и защищёнными.

    Говорить надо сейчас уже не столько про Эрдогана, с ним всё ясно, сколько неустанно напоминать:

    – у Европы нет субъектности. Она не уважает сама себя. Финским и шведским политическим управленцам сказали из США: «Сделайте так, как вам говорим, предайте, кого нужно предать, примите решение, не беря в расчёт мнение своих и тем более чужих народов», – и они всё сделали.

    Выглядит это отвратительно, но для нас тут есть благая весть.

    Европа забывает и предаёт всех. Были курды, как борцы за свободу – и нет курдов, скормили Эрдогану.

    Позавчера в Европе считали, что ничего лучше чеченского народа и чеченского сопротивления природа не знает. Теперь они забыли про это навсегда.

    Вчера они верили, что венесуэльцы стоят на пути скорого освобождения от деспотии. Сейчас им даже скучно про это вспоминать.

    Фото: Zuma/ТАСС

    Послезавтра они так же разочаруются в украинцах и сольют их.

    «Вы не захотели умереть за свою свободу все поголовно – с чего вас жалеть?»

    И тут же начнут кривляться вокруг какого-нибудь очередного малого народа, неся этому народу бардак, позор, предательство и смерть. 

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