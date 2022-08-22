Письмо Ксении Собчак

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22 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 09:01  |  vz.ru
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Новый глобальный кризис стал неизбежным

Кризисные очаги наблюдаются по всему миру REUTERS/Pavel Mikheyev
Наступления новой мировой рецессии уже практически никто не отрицает. Кризисные очаги наблюдаются в США, в Европе, в Китае. Откуда именно ждать беду, никто даже не берется предугадать. Ведь погрузить весь мир в новый экономический кризис может простая случайность. Каким он может быть и к чему готовиться России? Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Как бороться с украинскими диверсантами

Взрывы на военном аэродроме в Крыму навели на подозрения о действиях украинских диверсантов Mulch/ТАСС
Российские органы безопасности официально признали, что на территории нашей страны в последнее время происходят диверсии – по сути дела, террористические акты. Организованы и проведены эти диверсии украинскими спецслужбами. Какие структуры на Украине занимаются этим, каким образом они проникают в Россию и что нужно сделать для их нейтрализации? Подробности...
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Западные СМИ встали на сторону убийц Дугиной

Следствие считает, что убийство Дарьи Дугиной было заказным Сергей Бобылев/ТАСС
Совершенно фантастические эпитеты и определения используют западные СМИ для описания философа Александра Дугина – отца Дарьи Дугиной, убитой накануне в Москве. Что пишут об этом европейские и американские издания и почему их реакция выглядит не только безграмотной, но даже бесчеловечной? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Письмо Ксении Собчак

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Ксения Анатольевна, сходите, пожалуйста, в госпиталь, пообщайтесь с донбасскими беженцами, принесите детям конфеток. Ваню Урганта с собой возьмите. Они готовы с вами поговорить. Вы-то почему не готовы? Подробности...

Врага понять можно, террориста – никогда

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Дело Дугиной должно стать самым важным для нас

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, генеральный директор АНО «Русские репортеры»
Взрыв слышали все. Он произошел во время гала-концерта – кажется, выступал Аким Апачев с «Плыве кача» или Алексей Джанго Поддубный. Я тоже слышал. Но не придал никакого значения. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
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Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
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    Захар Прилепин

    Письмо Ксении Собчак

    Захар Прилепин
    писатель, председатель партии «За правду»
    		22 августа 2022, 08:50

    Недавно Ксения Собчак написала в своём блоге, что Урганта травят как Зощенко.

    В ответ я сообщил Ксении Анатольевне, что Зощенко – блистательный офицер Первой Мировой войны: начальник пулеметной команды, затем командир роты, штабс-капитан, неоднократно награждённый за безупречную храбрость. Что после прихода ко власти большевиков ему предложили эмигрировать во Францию – а он отказался. Что в 1919 году он пошёл добровольцем в Красную Армию, и снова героически воевал. Что в 20-е и в 30-е Зощенко был крупнейшим советским писателем, более того: он входил в советский канон наряду с Фадеевым и Шолоховым – тиражи его были огромны, советские газеты и журналы печатали его нарасхват, гастроли его не прекращались. Что в 1937-38 годах Зощенко, увы, поддерживал сталинские процессы – его подпись стоит под рядом т.н. «расстрельных» писем, где содержатся призывы казнить врагов народа. Что в 1939 году он, в числе главных советских писателей, был награждён Орденом Трудового Красного знамени: списки составлялись и утверждались лично Сталиным. Что Зощенко автор не только юмористических рассказов, но и классической ленинианы – панегирических рассказов о вожде. Что с началом Великой Отечественной, он тут же оправился в военкомат с просьбой взять его на фронт добровольцем. Ему, неоднократно раненому в Первую мировую, отказали. Что тогда он вложился во фронтовое дело написанием десятков очерков и статей, в которых славил советскую Родину, советских вождей и советскую армию…

    И, перечислив это, я попросил сравнить жизненный путь Зощенко с жизненным путём Ивана Урганта. На что, подумав, воздадим ей должное, Ксения Собчак ответила: да, я погорячилась, Ургант – не Зощенко, но, написала она, травят их одинаково.

    Здесь Ксения Анатольевна имела в виду критическое постановление о журнале «Звезда» 1946 года. В результате постановления Зощенко был вынужден бросить писательство и несколько лет заниматься переводческой работой. Рискну сказать, что и здесь Ксения Анатольевна осмысленно сгустила краски. Не так давно несколько сенаторов и депутатов ГД РФ выступили с простейшей и прозрачной инициативой: навести порядок в распределении государственного финансирования культуры. И до выяснения обстоятельств не заключить контракты с рядом персонажей, что публично выступили против спецоперации, и уж тем более, если они прямо поддерживают противоборствующую сторону.

    Повторюсь: не предложили преследовать этих людей в уголовном или административном порядке. Не предложили наложить запрет на их профессиональную деятельность. Но лишь посетовали на то, что государство слишком ласково к тем, кто недвусмысленно желает победы политическому Киеву. Причем – я был на этом круглом столе и своими ушами слышал прямую речь инициаторов этих запросов – в случае любого минимального действа в поддержку даже не армии, а, скажем, беженцев или раненых в ходе военных действий, инициаторы были готовы снять любые претензии в том числе и к упомянутому Урганту.

    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

    Ну, сходил человек в госпиталь – пусть даже не к военным, а к гражданским, повеселил, порадовал людей, и сиди себе дальше на госконтрактах. Но даже это вызвало прямо-таки истерический вой: как вы смеете обижать художников, они ничего никому не должны. И, конечно, про 1937-й. Или, в лучшем случае, 1946-й. Между тем, Ксения Анатольевна, вы сами отлично знаете, что происходит в демократической Европе с художниками, которые рисковали сказать вслух о недопустимости, скажем, раздела Сербии, или, например, о поддержке действий российской армии на Северном Кавказе, или, наконец, о поддержке права Донбасса на самоопределение. Эти люди подвергались мощнейшему медийному порицанию. Существование этих людей в контексте не то, что европейской государственной службы, но даже грантовой поддержки – вовсе исключено.

    Для того, чтоб проявить инакомыслие в Европе, ты должен носить фамилию Уотерс или фамилию Кустурица – иначе тебя сожрут. Но разве мы видим хоть что-то подобное здесь? Даже не десятки, а сотни деятелей культуры, прямо выступающие против российской армии и выбора народа Донбасса, продолжают спокойно работать, выступать, радовать публику своим пением, камланием и рисованием. И даже отбывшие из страны – отбыли из неё исключительно по собственной воле. 

    Лично мне, на фоне того, что филармонии, театры, хоры и художественные студии Донбасса в буквальном смысле воюют и погибают на фронтах всего лишь за право стать гражданами России, такая позиция нашей культурной общественности кажется, что ли, странной – но мало ли что мне кажется. Однако, при чем тут, опять же, Зощенко? Если вы работаете на государства и у государства получаете деньги – вы должны уважать армию этого государства, павших этого государства и его граждан. В том числе, новых граждан, готовых подтвердить свой выбор на любом референдуме лично в присутствии Ксении Анатольевны и любых желающих. 

    Но если работники культуры не работают на государство, и не доят его за все четыре сиськи, то они ничего не должны, конечно. Мы же не Европа. Мы нормальная демократическая страна. Где тут прячется 1937-й или 1946-й – не знаю. Думаю, нигде. Думаю, вы просто валяете дурака. 

    Ксения Анатольевна, сходите, пожалуйста, в госпиталь, пообщайтесь с донбасскими беженцами, принесите детям конфеток. Ваню с собой возьмите. Они готовы с вами поговорить. Вы-то почему не готовы? И весь ваш «46-й», «Зощенко» и «травля» – всё это рассеется, как дурацкий сон.

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