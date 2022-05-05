Ургант резко ответил пожелавшему плюнуть в него режиссеру Боякову

Иван Ургант отреагировал на критику в свой адрес со стороны театрального режиссера Эдуарда Боякова, пообещавшего при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.

Ургант в своем Telegram-канале отметил, что не станет комментировать «все глупости», написанные и сказанные о нем, однако «один выдающийся случай» все-таки захотел упомянуть.

«Эдуарду Б. Прослышав о Вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства: с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард – человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны… Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!» – написал телеведущий.

«P.S. Извинения Ваши прошу мне не присылать, ибо ввиду стесненных жизненных обстоятельств временно не имею возможности подтираться смартфоном», – добавил Ургант.

«И на всякий случай давайте поклянемся, что гастрольные туры и продажу недвижимости (особенно несуществующей) я тоже анонсирую здесь», – заключил он.

В апреле Бояков жестко высказался в адрес Урганта, пообещав плюнуть в него при встрече. Позднее, в интервью Ксении Собчак Бояков заявил, что готов принести Урганту извинения через СМС, но при условии, что тот публично открестится от того, в чем его обвиняли.

В марте в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и предположительно находится в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. В конце марта актер Андрей Ургант сообщил, что российский телеведущий Иван Ургант вместе с семьей вернулся в Россию.

В середине апреля СМИ писали, что Ургант якобы занялся продажей своего особняка на Рублевке, в поселке Горки-10. Утверждалось, что за недвижимость сейчас просят втрое меньше стоимости, по которой дом приобретался.

Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.