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Стало известно о продаже Ургантом особняка на Рублевке
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Телеведущий Иван Ургант якобы занялся продажей своего особняка на Рублевке, в поселке Горки-10, при этом за недвижимость сейчас просят втрое меньше стоимости, по которой дом был приобретен, пишут СМИ.
Ургант купил дом в 2018 году якобы за 7 млн долларов (порядка 400 млн рублей), пишет «Комсомольская правда».
Площадь постройки составляет свыше 1 тыс. кв. метров, там есть пять спален, три санузла, гостиная с камином, кинозал, тренажерный зал, зона СПА, бассейн, терраса. Площадь участка составляет 160 соток, возле дома есть пруд.
Объект нашли на сайтах недвижимости в разделе продаж, цены расходятся от 150 до 160 млн рублей, причем отмечается, что это почти в три раза меньше суммы, за которую недвижимость была приобретена.
Местные жители сообщили, что, по слухам, действительно здесь проживает Ургант, но признались, что сами его никогда не видели.
«Дом изначально был куплен, чтобы в нем жила большая семья Ивана. Они даже переехали туда, но через какое-то время выяснилось, что в особняке есть проблема с той самой плесенью. Она начала расползаться так быстро, что пришлось съезжать. С тех пор особняк стоял закрытым. Его пытались сдавать в аренду, но желающих не было», – сказал собеседник издания из окружения ведущего.
По данным «Комсомольской правды», Ургант также выставил на продажу двухуровневый пентхаус в башне «Меркурий» «Москва-Сити». Отмечается, что эта недвижимость была основным местом жительства телеведущего. Сейчас стоимость объекта оценивается в сумму до 500 млн рублей.
Ранее актер Андрей Ургант сообщил, что российский телеведущий Иван Ургант вместе с семьей вернулся в Россию. До этого в СМИ появились сообщения, что шоу «Вечерний Ургант» заменит другая программа, ведущим которой станет Мартиросян, но информация не подтвердилась. Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.
В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского прекратить переговоры с Россией
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Динамика переговорного процесса Москвы и Киева оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Пескова, Украина не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с Россией договоренностях.
«Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану, одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Хочу напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется. Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего», – сказал представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях.
До этого Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
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ВКС уничтожили поступившие от США и Европы вооружения для Украины
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ВКС России нанесли удар высокоточными ракетами по 124-му объединенному центру обеспечения логистики украинских войск в районе Львова, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран», – приводит ТАСС слова Конашенкова.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники», – заявил генерал.
Ранее Минобороны обнародовало видеозапись запуска баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по командному пункту механизированной бригады ВСУ.
До этого Минобороны публиковало видео работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе специальной военной операции на Украине.
Рогозин «перевел на русский» слова Харрис о противоспутниковом оружии США
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия.
«Перевожу на русский язык ею сказанное: Соединенные Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Напомним, Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, заявила, что «США берут на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призывают другие страны присоединиться к ним». Она объявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия, так как «эти тесты опасны». По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
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Командир БДК «Цезарь Куников» погиб в ходе спецоперации на Украине
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В ходе спецоперации на Украине погиб командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александр Чирва, заявил глава Севастополя Михаил Развожаев.
«Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан третьего ранга», – цитирует Развожаева ТАСС.
Чирва умер от ран, которые он получил в бою с неонацистами на Украине. «Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа», – добавил губернатор.
Чирва – уроженец Севастополя. Он окончил филиал Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники имени Попова. В 2015 и 2016 годах принимал участие в специальной операции на территории Сирии.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
Позже с замкомандующего простились в Петербурге.
Власти Грузии отказались переносить празднование Дня Победы на 8 мая
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В правящей «Грузинской мечте» не видят достаточных аргументов удовлетворить требование оппозиции и праздновать День Победы над фашизмом не 9 мая, а 8 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с инициативой оппозиционеров в понедельник заявил, что «День Победы отмечают 9 мая страна НАТО Румыния и Израиль – государство пострадавших от Холокоста евреев».
Глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе отметил, что Германия подписала акт о капитуляции в тот час, когда в Тбилиси уже было 9 мая.
Также в «Грузинской мечте» подчеркивают, что надо учесть мнение ветеранов, а они традиционно отмечают 9 мая.
Депутат-оппозиционер Георгий Вашадзе заявил, что «Грузия должна отмечать День Победы не с Россией, а с Европой, то есть 8 мая».
Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении это самый высокий показатель потерь среди республик СССР.
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Ле Пен объяснила законность воссоединения Крыма с Россией
Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, заявила кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен.
Ей задали вопрос о принадлежности полуострова. «Крым вошел в состав России на основании итогов референдума», – передает слова политика ТАСС.
Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО стратегически сблизиться с Россией.
Также она заявляла о планах вывести Францию из объединенного военного командования НАТО.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%, он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вышли во второй тур выборов после подсчета 100% голосов.
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Командир батальона «Восток» показал кадры удара авиации России по «Азовстали»
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Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский опубликовал кадры ударов авиации по металлургическому комбинату «Азовсталь» в Мариуполе.
«Даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо. Это падает им на головы, и шансов нет – только поднимать руки», – сказал газете ВЗГЛЯД Ходаковский.
Ранее Ходаковский рассказал о ходе штурма «Азовстали». По его словам, в общей сложности на «Азовстали» остается порядка 1,5–2 тыс. азовцев. «Мы продолжаем сохранять кольцо и постепенно его сжимать», – сказал он ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться российским войскам.
В воскресенье ночью российские военные, руководствуясь гуманными принципами, предложили боевикам националистических батальонов и блокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако власти Украины запретили боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе, вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам расстреливать военнослужащих и наемников, желающих сложить оружие.
В Минобороны сообщали, что согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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Поколение Z перестало поддерживать Байдена
Молодежь перестала поддерживать президента США Джо Байдена, сообщает CNN со ссылкой на исследование Института Гэллапа.
«В первые полгода после прихода к власти Байдена поддерживали шесть из десяти представителей поколения Z (1997-2004). К марту 2022 года этот показатель упал до 39%», – следует из результатов анализа, сообщает РИА «Новости».
Среди поколения Y (1981-1996) рейтинг главы Белого дома рухнул с 60 до 41%.
При этом уровень поддержки президента со стороны «бумеров» (1946-1964) упал только на семь процентов, а среди «традиционалистов» (1928-1945) – не изменился.
По мнению специалистов, в 2020 году молодые американцы относились к тогда еще будущему президенту лучше, чем взрослые, и питали надежды на скорое окончание пандемии. Ситуация изменилась летом 2021-го, когда в США начался рост заболеваемости.
Ранее телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно данным опросов, опубликованных четырьмя организациями, уровень доверия президенту США составил около 41%, а по данным одного из них – лишь 33%.
Наемник из Британии рассказал об издевательствах над мирными гражданами бойцов ВСУ
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Британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.
«Я видел, как бойцы разведгруппы батальона связали гражданских по рукам и ногам и завязали им глаза. Их отвели в бункер... После этого я их не видел», – заявил Эслин.
Видео с рассказом иностранца опубликовано в Telegram-канале «Военная хроника».
По его словам, мирных граждан брали в плен просто потому, что те заблудились.
Ранее Эслин просил обменять его на главу украинской «Оппозиционной платформы – за жизнь» Виктора Медведчука.
В СК пообещали допросить очередного пойманного в Мариуполе английского наемника Шона Питера, который служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ. До этого в числе пленных морпехов ВСУ, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, задержали британского наемника Эйдена Эслина.
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В Москве обнаружены тела экс-вице-президента «Газпромбанка» Аваева и его семьи
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В жилом доме на юго-западе столицы нашли тела трех человек, включая несовершеннолетнюю, по данным источника, погибшими являются бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев, его жена и дочь.
«С огнестрельными ранениями в квартире дома на Университетской улице обнаружены тела мужчины, женщины и девочки», – заявил один собеседник ТАСС.
Он добавил, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.
Другой собеседник в правоохранительных органах указал, что, по предварительным данным, погибшими являются Аваев, его супруга и дочь.
Он добавил, что, по предварительной версии, Аваев убил жену и дочь, после чего покончил с собой. Причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт.
В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что ведомство поставило на контроль расследование по факту убийства. На месте находятся прокурор Западного административного округа Москвы Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.
Лондон признал «сложной» проблему пленных британцев в Донбассе
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Попавшие в Донбассе в плен британцы создали действительно сложную проблему для правительства Великобритании, заявил бывший британский дипломат, член Палаты лордов Питер Рикеттс.
Рикеттс отметил, что гражданам Великобритании «настоятельно рекомендовали не ездить на Украину». Им говорили, что власти Великобритании «не смогут помочь, если они попадут в сложную ситуацию», добавил Рикеттс. Он утверждает, что британцы говорили на камеру якобы под давлением. По его версии, Москва «использует удобную возможность, чтобы вынудить правительство Великобритании оказать давление на президента Зеленского». «Конечно, идут дискуссии, но, безусловно, это решение остается за Зеленским», – приводит слова Рикеттса РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Напомним, попавшие в плен в ходе спецоперации на Украине граждане Британии попросили премьера страны Бориса Джонсона обменять их на лидера украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.
Российские силовики начали в Херсоне рейды против диверсантов СБУ
После обнаружения на херсонском военном заводе схрона с оружием и взрывчаткой российские силовики проводят в городе и по области рейды по выявлению диверсионных групп, оставленных Службой безопасности Украины (СБУ) при бегстве из города, сообщил источник в силовых структурах.
«В настоящий момент в Херсоне и области проходит ряд мероприятий, нацеленный на выявление диверсионных групп», – сказал источник РИА «Новости».
Напомним, на заводе в Херсоне по сигналу местных жителей был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, оставленными СБУ для украинских диверсионных групп. Уточнялось, что схрон нашли на территории завода «Паллада».
Кроме того, российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно». Из обнаруженных в архиве СБУ документов следует, что перед отступлением из Херсона сотрудники СБУ завербовали членов местной территориальной обороны для диверсий.
Путин заявил о предстоящем индексировании соцвыплат, пенсий и зарплат бюджетников
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Президент России Владимир Путин заявил, что правительство в ближайшее время определит, на сколько повысятся социальные выплаты, пенсии и зарплаты бюджетников.
На совещании по социально-экономическим вопросам глава государства напомнил об «уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере». «Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство», – сказал Путин, сообщает ТАСС.
Президент констатировал, что инфляция в России «сейчас стабилизируется». Однако при этом он обратил внимание на то, что «только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%».
«Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка, мы знаем об этом очень хорошо все – это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», – отметил глава государства.
Он также заявил, что необходимо поддержать граждан, помочь справиться с инфляционной волной.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что короткий период высокой ключевой ставки необходим, чтобы не допустить неуправляемый рост инфляции.
Госдеп выступил с угрозами в адрес Китая
Китай ждут «серьезные последствия», если он решит помочь России обойти санкции, заявил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс заявил, что американцы намерены «отслеживать уровень поддержки России» Китаем. В Госдепе подчеркнули, что Пекин будут ждать «серьезные последствия» как со стороны США, так и со стороны их «союзников и партнеров», если «Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции», передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине. Ппремьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин намерен придерживаться независимой позиции в отношении событий на Украине.
Баширов: Зеленский готовит украинцев к поражению в Мариуполе
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«Зеленский последователен в безразличии к своему народу. И неважно, речь идет о мирных гражданах, армии или нацбатах. Поэтому он самоустранился от управления ситуацией и готовит население к поражению в Мариуполе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Зеленский сравнил ситуацию в Мариуполе с Иловайским котлом – одним из самых громких поражений ВСУ в 2014 году.
«Зеленский готовит общественное мнение к тому, что в Мариуполе будет крупное военное поражение. Счет идет буквально на десятки часов. Но при этом президент Украины плохо учит историю», – рассказал политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов.
«В Иловайском котле, о котором он вспоминает, по разным данным погибло около тысячи военнослужащих, еще несколько тысяч были ранены. В Мариупольском котле там было в общей сложности порядка восьми тысяч военнослужащих. То есть Мариуполь – это Иловайск, который следует умножить минимум на три», – добавил Баширов.
«При этом Зеленский самоустраняется от решения судьбы оставшейся украинской группировки, он бы может и хотел принимать такие решения, но не он управляет вооруженными силами Украины, а натовские военные, советники и технологи», – рассказал политолог.
«Во-вторых, военные, которые находятся в окружении, его не услышат. Потому что они убеждены, что сейчас к ним на подмогу идут огромные силы и сейчас они сметут русских. Это каждый второй повторяет, а потом у него глаза открываются, глядя на реальное положение дел», – отметил Баширов.
«При этом руководство Украины последовательно в безразличии к своему народу. И не важно, речь идет о мирных гражданах, армии или нацбатах, поскольку все управляется натовскими специалистами. А те преследуют исключительно корыстные цели: дать заработать ВПК и истощить российскую армию. Если при этом будет уничтожено большое количество старых видов вооружения, которые они поставляют на Украину, тоже хорошо – значит, будут закупать новые», – рассказал эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил в интервью местным СМИ исход ситуации в Мариуполе с Иловайском. «Да. Может быть Иловайск», – уточнил Зеленский. «Я знаю, что они предлагали нашим людям сдаться, идти в плен. Нам это известно по многим каналам. Поэтому они постоянно бросают эту информацию через своих людей, оказывают психологическое давление, чтобы они сдавались и уходили в плен. Тогда они им сохранят жизнь. Но это непростой выбор», – отметил Зеленский.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о событиях под Иловайском в 2014 году. Тогда, напомним, украинским силовикам удалось овладеть частью города, но позже они были окружены ополченцами. В украинских СМИ бои под Иловайском называли «самым страшным» и «самым жестоким поражением украинских сил».
Накануне Вооруженные силы России предлагали боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от боевиков металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
Кроме того, в Мариуполе обнаружен убитым командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк, также найдены его личные вещи и оружие, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти полторы тысячи человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках.
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