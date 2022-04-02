Песков вступился за Урганта

Среди российских знаменитостей есть те, которые испугались или не поняли событий на Украине, но они не являются врагами государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Собчак, Ургант, Тодоренко – они же не враги государства... У нас есть люди, которые испугались, вот когда все началось – они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», – приводит РИА «Новости» заявление Пескова в эфире канала «Беларусь 1».

Пресс-секретарь президента России даже вступился за телеведущего Ивана Урганта.

«Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения», – сказал Песков. – «Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в «пятую колонну», ни в коем случае», – добавил он.

«Да, есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать на наших героев военных. Вот это – враги государства, и с ними мы будем бороться. И им нет места в государственных деньгах», – предупредил Песков.

В начале марта телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения в отъезде из России.

Отметим, на прошлой неделе отец Ивана Урганта сообщил о его возвращении в Россию.

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