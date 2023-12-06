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    6 декабря 2023, 14:40

    Драма в Сенате США оставила Украину без денег

    Драма в Сенате США оставила Украину без денег
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    В ходе обсуждения вопроса выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Стороны давно не могут договориться об объемах финансирования. Даже высшее руководство страны не способно повлиять на позиции противоборствующих партий. В чем подоплека кризиса и как он отразится на судьбе Украины?

    В Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами. Об этом сообщает корреспондент телеканала Fox News Чад Перграм. Причиной спора стал вопрос уместности обсуждения темы безопасности южной границы США.

    Лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер обвинил республиканского сенатора в том, что тот «кричал» на одного из генералов, участвовавшего в брифинге. Он возмущался, что оппоненты проявили неуважение и пытались навязать свою тему встречи. Другие парламентарии отметили, что заседание получилось драматичным, на нем разгорелись настоящие «страсти».

    В знак протеста сенаторы-республиканцы покинули брифинг, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения. Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил журналистам, что «не было причины сидеть и слушать», как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине, о чем парламентарии уже знают.

    Кроме того, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрос администрации на 106 млрд долларов, который включает помощь Украине. Он отметил, что их главная цель – достижение значимых изменений в поиске выхода из ситуации с мигрантами на границе США.

    Особый интерес вызвала и риторика демократа от штата Коннектикут Криса Мерфи, который сказал, что в настоящее время споры политиков ведутся, фактически, вокруг вопроса о том, является ли Киев российским или украинским городом. Он подчеркнул, что его коллеги недостаточно серьезно относятся к данной проблеме, хотя речь идет о сохранении государства-союзника как такового.

    На фоне этого становится очевидным, что сенаторам все сложнее договориться о том, стоит ли выделять Украине очередные денежные транши. Тем более, что официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер объяснил: США находятся на «дне бочки» в том, что касается возможности предоставления помощи.

    В свою очередь член Палаты представителей Томас Мэссии заявил, что именно Штаты несут ответственность за госпереворот, совершенный на Украине в 2014 году. Он подчеркнул, что в то время США «бряцали оружием» против Москвы, а также пообещал, что недальновидные действия Вашингтона теперь будут иметь свои собственные последствия.

    В экспертном сообществе отмечают, что противоречия между партиями по вопросу Украины будут лишь усиливаться. В настоящее время ни Джо Байден, ни Демпартия в целом не способны предложить республиканцам что-нибудь стоящее в попытках отыскать компромисс. Сторонам вряд ли удастся договориться о финансировании ВСУ, что сильно скажется на итогах выборов президента в 2024 году.

    «Республиканцы используют вопрос выделения денег Украине как элемент шантажа в отношении демократов. Их цель – выбить уступки по приоритетным для них проблемам, в частности по вопросу миграции. И этот конфликт можно назвать достаточно серьезным», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако важно отметить – демократы и республиканцы спорят всегда. Интересно то, что Джо Байден и Энтони Блинкен также выражают серьезную озабоченность происходящим. Я бы назвал это игрой на публику с целью дальнейшего давления на Сенат в вопросе выделения средств на Украину», – рассуждает собеседник.

    «Важно, что многие республиканцы откровенно теряют интерес к происходящим на фронте событиям. Большинство членов партии давно смирились с мыслью, что этот конфликт проигран. В целом в США чувствуется серьезная усталость от украинского кризиса. Простые американцы также выступают против продолжения финансирования ВСУ», – уточняет он.

    «На этом фоне внутри парламента назревает еще большее количество споров.

    Обсуждаются даже проблемы прошлого. Так, член Палаты представителей США Томас Мэсси обвинил Штаты в том, что они способствовали осуществлению госпереворота на Украине. Несмотря на то, что он пока в меньшинстве, недовольство среди парламентариев набирает обороты», – считает Дудаков.

    Республиканцы и демократы совершенно не понимают друг друга, подчеркивает американист Дмитрий Дробницкий. «Это и порождает конфликты. Изначально стороны планировали договориться о принятии одновременного финансирования ВСУ и укрепления южной границы США. Это был компромиссный сценарий», – отмечает он.

    «Однако левое крыло Демократической партии взбунтовалось против данного подхода. Это решение кардинально расходится с той идеологией, которую они пытаются продвигать в массы. Соответственно, у республиканцев возникло обоснованное разочарование. Они шли на брифинг с намерением конструктивно поговорить, а им предложили послушать очередную лекцию про демократию на Украине», – отмечает он.

    «Все это привело к невероятному накалу страстей. Заседание в Сенате закончилось откровенными криками и ругательствами. Договориться о чем-либо в такой атмосфере не представляется возможным. Стороны утратили способность слышать друг друга и предлагать взвешенные решения на основе интересов обеих групп», – подчеркивает собеседник. «Стали звучать громкие заявления о том, что

    в Сенате фактически решали, чей окажется Киев: российский или украинский.

    Эту тему поднял парламентарий Крис Мерфи, который, по сути, всего лишь повторил риторику Байдена и Блинкена. Действующая администрация никак не может повлиять на ситуацию, из-за чего им и приходится идти на дешевые запугивания оппонентов», – уточняет эксперт.

    «При этом президент США вообще не способен уладить межпартийный конфликт. Ему просто нечего предлагать республиканцам. Демократы не готовы на адекватный политический торг. Кроме того, местные политики попросту устали предпринимать попытки разобраться в личных ошибках Джо Байдена», – акцентирует он.

    «Всем известно, что Украина – это его проект. На это же намекает конгрессмен Мэсси своим словами о причастности Штатов к организации Майдана. То есть, у истеблишмента есть четкое осознание того, что именно демократы во главе с нынешним лидером США стали причиной невероятного кризиса в восточноевропейском регионе», – считает собеседник.

    «Все это Байдену припомнят уже совсем скоро. Думаю, сложившаяся ситуация может неприятно сказаться на его предвыборной кампании. Кандидатуру претендента от демократов будут безжалостно подрывать», – резюмирует Дробницкий.

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