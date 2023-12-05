Политолог: Поддержка Украины лишила Байдена шансов на второй срок

Политолог Межуев: Ставка на Украину лишила Байдена шансов на второй срок в должности президента США

Tекст: Илья Абрамов

«Байден просчитался, когда сделал ставку на продолжение войны на Украине. Если бы в Стамбуле было подписано мирное соглашение, влияние США в мире и позиции Демократической партии внутри самих Штатов были бы гораздо сильнее, чем сейчас», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

«Американцы ошиблись в своих прогнозах. Предполагалось, что ВСУ победят на поле боя и дойдут до Крыма, что позволит навязать России невыгодный для нее мир. Однако Москва выстояла. Теперь Байден столкнулся с неприятной дилеммой – либо он продолжает тратить деньги на офис Зеленского, либо пытается закончить конфликт на плохих для себя условиях», – отмечает собеседник.

«Обостряются и внутриполитические споры внутри США. Байден из-за поддержки Украины оказался между двух огней. На одной стороне стоят республиканцы, которые выступают против финансовой помощи офису Зеленского. На другой – «ястребы», требующие продолжать конфликт. Кроме того, вспыхнул и Ближний Восток, вызвав раскол уже внутри Демократической партии», – подчеркнул он.

«Я не думаю, что импичмент Байдена состоится. Эта инициатива не будет принята Сенатом США, контролируемом демократами. Палата представителей может одобрить процедуру, но, скорее всего, большинство конгрессменов также не станут поддерживать идею отставки президента», – акцентировал эксперт.

«Хотя импичмент Байдену сейчас не грозит, тем не менее его политическая карьера завершается. Шансов избраться на второй срок нет, и неправильные действия президента США во время конфликта на Украине сыграли в этом огромную роль», – резюмировал Межуев.

Напомним, Палата представителей Конгресса США в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений американскому президенту Джо Байдену в рамках процедуры импичмента, заявил председатель юридического комитета Джим Джордан в интервью телеканалу Fox News.

Конгрессмен заявил, что осталось поговорить с последними свидетелями и как можно быстрее вынести решение по вопросу в рамках процедуры импичмента Байдену. Более того, статьи по процессу, по мнению политика, будут готовы раньше середины следующего года.

В то же время лидер демократов в сенате США Чак Шумер подал ходатайство о назначении голосования по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины.

Более того, президент США Джо Байден принимает личное участие в консультациях с законодателями о выделении дополнительных средств на помощь Украине и продолжит это делать. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что и другие сотрудники администрации «поддерживают регулярные контакты» с конгрессменами по Украине. Она также выступила с утверждением, что «важно обеспечить и далее ведущую роль» США в поддержке офиса Зеленского.

Напомним, Владимир Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга. Он пройдет перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украины.