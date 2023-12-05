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    В Киеве начали игру против Зеленского
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

    6 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Легитимность украинской власти становится все более сомнительной

    The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.

    3 комментария
    5 декабря 2023, 04:06

    Лидер демократов в сенате США запросил голосование по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер демократов в сенате США Чак Шумер подал ходатайство о назначении голосования по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины.

    После завершения дебатов у сенаторов есть до 30 часов на рассмотрение законопроекта, затем происходит голосование. Предполагается, что процедура может пройти в среду, 6 декабря, передает РИА «Новости».

    Ранее Шумер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга.

    NBC News сообщило, что демократы и республиканцы не достигли соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса Байдена на дополнительную поддержку Украины.

    Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года, поставки Киеву прекратятся.

    4 декабря 2023, 13:22
    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи

    Военный эксперт Артамонов: Трофейная БМП Bradley принесет много пользы российской армии

    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи
    @ Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Трофейная M2A2 ODS Bradley по многим показателям уступает отечественной БМП-3. Однако она обладает хорошей боевой информационно-управляющей системой, изучение которой принесет много пользы российской армии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую БМП M2A2 ODS Bradley.

    «Раньше наша армия уже получала в свое распоряжение отдельные элементы Bradley, но факт захвата целой машины особенно важен. Это позволяет комплексно посмотреть на сторонние технические решения. Теперь БМП будет отправлена инженерам, которые досконально изучат ее. Только после этого трофей можно поставить в музей», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Bradley создавалась еще в эпоху холодной войны и была усовершенствована после конфликта в Ираке. Несмотря на то, что на сегодняшний день она устарела и по многим показателям уступает БМП-3, изучение ее имеет смысл. В частности, эта модификация американской машины обладает интересной боевой информационно-управляющей системой», – акцентировал эксперт.

    «Трофей позволит нашим инженерам решить две задачи. Во-первых, его исследование даст возможность позаимствовать некоторые решения для отечественных боевых информационно-управляющих систем. Во-вторых, изучение защищенных каналов связи Bradley сделает их более уязвимыми для наших РЭБ. Кроме того, представляют интерес лазерный дальномер машины и ее прицел с тепловизором», – отмечает собеседник.

    «Броня Bradley состоит из алюминиевого сплава и выдержит попадание 30-мм боеприпаса в лобовой проекции. Машина оснащена 25-мм пушкой, наша БПМ-3, например, обладает 100-мм и 30-мм орудиями. Силовая установка у трофея хорошая, но для российской военной отрасли не представляет ничего интересного. Масса отечественной техники также существенно ниже, чем у американского аналога», – резюмировал Артамонов.

    Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском направлении. Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию, поэтому бойцы ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП.

    Трофейная Bradley принадлежала 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. С начала лета она потеряла уже 42 бронемашины этого типа в боях сначала на Запорожском направлении, а позже – под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Первую партию Bradley Вашингтон отправил на Украину в январе, напоминает РИА «Новости». Сделано это было в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов. «Московский комсомолец» добавляет, что в настоящее время в составе ВСУ насчитывается несколько сотен таких машин.

    В июне президент России Владимир Путин утверждал, что потери украинской стороны составили порядка 25-30% поставленной из-за границы техники. Позднее стало известно, что ВСУ лишились около 15% Bradley, имеющихся у них на вооружении в тот момент, такие данные приводила газета The New York Times.

    Коментарии (21)
    4 декабря 2023, 07:48
    В ЕС оценили вероятность дефолта на Украине

    Financial Times усомнилась в получении Украиной 50 млрд евро от ЕС

    В ЕС оценили вероятность дефолта на Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может не получить обещанные ЕС 50 млрд евро, пишут СМИ. При этом высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что Брюссель не допустит суверенный дефолт на Украине.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, участвовавших в переговорах, ЕС далек от договоренностей «по пополнению совместного бюджета», в том числе это касается и средств для Киева, передает РИА «Новости».

    В ЕС пояснили, что сложности переговорам добавили победа «Партии свободы» во главе с Гертом Вилдерсом на выборах в Нидерландах и бюджетный кризис в Германии. При этом вопрос о помощи Украине планируют решить до саммита в Брюсселе, который состоится 14–15 декабря.

    Один из европейских чиновников высокого ранга заявил, что «мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена». Он выразил уверенность, что ЕС «не собирается допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт». Financial Times пишет, что обещанная Киеву помощь предусматривает гранты, инвестиции в «стратегические технологии», а также средства на погашение процентов по совместным займам ЕС.

    Напомним, министерству финансов ФРГ пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года. По итогам выборов в парламент Нидерландов первое место заняла ультраправая «Партия свободы». Вилдерс выступает против поставок оружия Украине.

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    4 декабря 2023, 18:52
    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска

    Подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара

    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара, сообщил представитель корпуса Алексей Селиванов.

    «Сегодня подразделения ДШК вышли на дорогу Артемовск – Часов Яр севернее Бахмута... (и) перерезали последнюю дорогу снабжения украинской бахмутско-соледарской группировки», – приводит слова Селиванова ТАСС.

    По словам представителя ДШК Э, в операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Ранее военкор Борис Рожин сообщил, что из-за больших потерь ВСУ перепрофилировали костесжигательный завод в Константиновке в крематорий для тел погибших под Соледаром и Артемовском украинских военных.



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    4 декабря 2023, 20:10
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон неверно оценил возможность преобразования вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевую силу западного образца в короткие сроки, пишет The Washington Post (WP). Издание рассказывает. о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления ВСУ.

    По данным WP, несколько важных элементов сформировали контрнаступление украинской армии и его первоначальный результат, в том числе просчет Вашингтона в вопросе быстрого преобразования ВСУ по западному образцу.

    Среди факторов, повлиявших на предварительный исход контрнаступления, издание также называет разногласия официальных лиц США и Украины во мнениях по поводу стратегии наступления.

    «Моделирование пришло к выводу, что войска Киева в лучшем случае смогут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60–90 дней», – пишет WP. По информации газеты, США выступали за наступление вдоль этого южного направления, но руководство Украины хотело атаковать в трех местах: в сторону Мелитополя, Бердянска и Бахмута. На Украине опасались, что решительное наступление повлечет серьезные потери, однако в США считали, что без решительного нападения потери в конечном итоге будут выше, пишет издание.

    По данным источников газеты, в августе Марк Милли, тогда еще являющийся председателем Комитета начальников штабов ВС США, выразил главкому ВСУ Валерию Залужному недовольство относительно стратегии и тактики ведения боев. Украинская сторона заявила, что для воплощения предлагаемого Западом плана ей требуется авиация и другие вооружения, которые она не получает от возглавляемой США коалиции.

    В качестве помешавших наступлению ВСУ факторов Залужный в ходе консультаций с иностранными коллегами называл «отсутствие прикрытия с воздуха, большее количество мин, чем ожидалось, а также российские войска, которые впечатляюще закрепились и эффективно перемещают свои резервы, чтобы закрыть бреши», пишет WP.

    В числе факторов, сказавшихся на итогах контрнаступления, издание также называет то, что Украина и Запад недооценили способность России оправиться от неудач на поле боя.

    Ранее агентство Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние.

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    4 декабря 2023, 14:02
    Белый дом предупредил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины

    Белый дом предупредил Конгресс, что к концу 2023 года у США полностью закончатся ресурсы для помощи Украине

    Белый дом предупредил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

    Администрация президента США направила предупреждение лидерам Конгресса с предупреждением, что к концу декабря 2023 года у США полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине.

    Сведения об отсутствии финансов содержатся в письме главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, передает ТАСС.

    По словам Янг, у США закончились деньги и «почти закончилось время».

    «У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией», – заключила представитель Белого дома.

    Ранее сообщалось, что на выбивание денег для Украины бросили «самого позорного премьера Британии» Лиз Трасс.




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    4 декабря 2023, 13:33
    Лобода анонсировала песню на русском языке

    Певицу Лободу раскритиковали за анонс песни на русском языке

    Лобода анонсировала песню на русском языке
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская певица Светлана Лобода анонсировала новую песню на русском языке. Украинцы раскритиковали ее в соцсетях.

    В социальных сетях певицу осудили за «переобувание» и попытку «усидеть на двух стульях», передает RT.

    «Света, для чего ты и дальше поешь на русском языке, для кого эти песни», – задали ей вопрос в соцсетях на украинском.

    «Пой на украинском», – призвали певицу.

    Напомним, Лобода после начала СВО на Украине уехала из России. Она отказалась выступать в России, однако позже стало известно, что певица согласна петь для россиян на корпоративах в Казахстане.

    Журналист, музыкальный продюсер Илья Саглиани пояснил газете ВЗГЛЯД, что украинские звезды понимают, что перспективы заработать есть лишь в России.

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    4 декабря 2023, 07:09
    Минобороны рассказало об освобождении Артемовского

    Минобороны России сообщило, что украинские войска бросили раненых и убитых при бегстве из Артемовского

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские подразделения, которые бежали из поселка Артемовское (Хромово) на Донецком направлении, бросили раненых и убитых, некоторые сдались в плен, сообщило Минобороны России.

    Штурмовые группы ВДВ из состава Южной группировки вскрыли систему украинской обороны, были выявлены главные опорные пункты и огневые средства ВСУ, передает РИА «Новости».

    В ходе контрбатарейной борьбы российская артиллерия подавила украинскую, пункты управления ВСУ были уничтожены. По позициям ВСУ нанесла удары российская авиация. В результате украинские войска оказались деморализованы. Силы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 начали штурм поселка с нескольких направлений при поддержке БПЛА.

    Сообщается, что обнаруженные «огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп». В ведомстве рассказали, что ВСУ «бежали, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен».

    Напомним, Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике.

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    4 декабря 2023, 13:05
    Стало известно о возможности применения Россией Су-57 при появлении на Украине F-16

    The National Interest: Россия может применить на Украине Су-57 при появлении у Киева F-16

    Стало известно о возможности применения Россией Су-57 при появлении на Украине F-16
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может применить в зоне СВО на Украине истребитель пятого поколения Су-57, если у Киева появятся американские F-16, заявила военный обозреватель Майя Карлин в статье для The National Interest (NI).

    По ее словам, поставка F-16 на Украину ожидается в ближайшие месяцы. В случае применения истребителей Киевом, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57, передает RT.

    Карлин отметила, что российский истребитель имеет преимущество над F-16, поскольку он может синхронизироваться с наземными радарами.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что поставки F-16 Украине не изменят ситуацию на фронте.

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    4 декабря 2023, 12:30
    Президент Болгарии заблокировал передачу бронетранспортеров Украине

    Президент Болгарии Радев заблокировал передачу Украине бронетранспортеров

    Президент Болгарии заблокировал передачу бронетранспортеров Украине
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче киевскому режиму ста списанных БТР, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

    Радев наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает им объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость, сообщается на сайте президента, передает РИА «Новости».

    Напомним, парламент Болгарии ратифицировал соглашение между МВД страны и Минобороны Украины о безвозмездной передаче ста бронетранспортеров.

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    4 декабря 2023, 12:49
    На Украине заявили об обсуждении Зеленским военных вопросов в обход Залужного

    «Украинская правда»: Зеленский обсуждает военные вопросы в обход главкома ВСУ Залужного

    На Украине заявили об обсуждении Зеленским военных вопросов в обход Залужного
    @ president.gov.ua

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает военные вопросы с другими генералами в обход главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом Залужного такая ситуация демотивирует, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении главнокомандующего.

    Источник пояснил, что в офисе президента Украины генералов делят на «хороших» и «плохих». При этом лидером первых является командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, а «плохие» – близкие к Залужному, передает ТАСС.

    Сложившаяся ситуация мешает Залужному командовать войсками, отмечает издание.

    Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что конфликта между Зеленским и Залужным нет.

    Коментарии (8)
    4 декабря 2023, 13:59
    Большинство украинцев выступили за войну с Россией

    Соцопрос: Большинство украинцев выступили за войну с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За мирные переговоры с Россией выступают 44% украинцев, при этом 48% поддерживают войну и категорически против диалога, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на результаты ноябрьского соцопроса группы «Рейтинг».

    К переговорам в основном готовы граждане Украины, проживающие на востоке страны. В то же время выступающие за войну с Россией – в основном жители Западной Украины, передает «Царьград».

    Между тем в прошлом году количество сторонников конфликта составляло 60%.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что часть украинцев готова пожертвовать территориями для мира с Россией.

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    4 декабря 2023, 17:16
    На Украине анонсировали новую модификацию ракеты «Нептун»
    На Украине анонсировали новую модификацию ракеты «Нептун»
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские конструкторы приступили к разработке новой модификации ракеты «Нептун», сообщил замглавы украинского Минобороны Иван Гаврилюк.

    Разработчики занимаются «длинным «Нептуном», это новая модификация ракеты для комплекса «Нептун», пояснил Гаврилюк украинским СМИ, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    По данным прессы, это адаптация противокорабельной ракеты Р-360, предназначенной для поражения наземных целей. Ее возможная дальность – до 400 километров.

    Вес ракеты Р-360 «Нептун» – 870 кг, она способна нести боеголовку 150 кг, дальность пуска – до 280 км, скорость – около 900 км/ч.

    Коментарии (8)
    4 декабря 2023, 16:56
    Лидер победившей в Нидерландах партии выступил против поставок оружия Украине
    Лидер победившей в Нидерландах партии выступил против поставок оружия Украине
    @ REMKO DE WAAL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидер партии-победительницы на выборах в нидерландский парламент крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс заявил, что выступает против поставок со стороны Нидерландов оружия киевскому режиму.

    Вилдерс в беседе с канадским порталом Rebel News заявил, что выступает в конфликте за украинскую сторону, но Нидерландам самим нужны вооружения для защиты, и их у страны очень мало, передает РИА «Новости». Он добавил, что также выступает за переговоры между сторонами конфликта.

    Выборы в парламент Нидерландов прошли в конце ноября, в них принимали участие 26 партий. Вилдерс выступал против антироссийских санкций и поставок вооружений Украине. Его партия PVV заняла больше всего мест в Палате представителей (нижней палате парламента) – 37.

    Ранее источник Financial Times заявлял, что в ЕС появились сложности по передаче Украине 50 млрд евро из-за прихода Вилдерса к власти в Нидерландах.

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    4 декабря 2023, 18:14
    Британия передала Украине дополнительные ракеты против БПЛА

    Times: Британия передала дополнительные ракеты Martlet Украине

    Британия передала Украине дополнительные ракеты против БПЛА
    @ thalesgroup.com

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британская сторона передала киевскому режиму дополнительные многоцелевые ракеты Martlet, предназначенные в том числе для уничтожения беспилотников, пишет Times.

    Поставки Martlet не анонсировались официально, но первые сообщения об их применении на украинской территории поступали в 2022 году, передает ТАСС со ссылкой на Times.

    Martlet имеют лазерное наведение, скорость их полета – 1,5 Маха. Их производит французская военно-промышленная группа Thales в Белфасте в Северной Ирландии.

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    5 декабря 2023, 02:18
    NBC: Переговоры в сенате США о помощи Украине провалились

    Tекст: Вера Басилая

    Демократическая и Республиканская партии США не достигли соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента США Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, сообщило NBC News.

    По данным телеканала, все попытки договориться завершились «глубокими разногласиями». Источник сообщил, что республиканцы пригрозили заблокировать запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений. В свою очередь, демократы понимают, что республиканцы не желают идти на компромисс, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева скоро закончатся.

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