Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
Анонсировано выступление Зеленского на закрытом брифинге в сенате США
Сенат США пригласил выступить президента Украины Зеленского на закрытом брифинге
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга, заявил лидер демократов в сенате США Чак Шумер.
Шумер, чье выступление транслировал канал C-Span, заявил, что брифинг пройдет перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украины, запрошенное президентом Джо Байденом, передает РИА «Новости».
Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в Конгрессе не получил.
Ранее NBC News сообщило, что демократы и республиканцы не достигли соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса Байдена на дополнительную поддержку Украины.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года, поставки Киеву прекратятся.
Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева скоро закончатся.