Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
Белый дом: Байден будет убеждать Конгресс одобрить выделение помощи Киеву
Салливан: Байден лично участвует в консультациях с Конгрессом о помощи Украине
Президент США Джо Байден принимает личное участие в консультациях с законодателями о выделении дополнительных средств на помощь Украине и продолжит это делать, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Советник Байдена подтвердил, что президент США разговаривал с лидерами законодателей в последние пару недель о запросе на выделение 61 млрд долларов помощи Киеву, передает ТАСС.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что и другие сотрудники администрации «поддерживают регулярные контакты» с конгрессменами по Украине. Она также выступила с утверждением, что «важно обеспечить и далее ведущую роль» США в поддержке Киева.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.