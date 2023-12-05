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    В Киеве начали игру против Зеленского
    Польский генерал заявил о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    Дипломаты из Литвы сорвали георгиевские ленты на кладбище под Красноярском
    Путин: На смену старой системе приходит многополярный миропорядок
    Путин: Власти Латвии сами столкнутся со свинством, если будут так относиться к населению
    Прокурор запросил 19,5 лет для экс-министра Абызова
    Израиль повысил уровень опасности России для своих граждан
    Американец погиб в центре для нелегалов в Краснодарском крае
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

    6 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Легитимность украинской власти становится все более сомнительной

    The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.

    3 комментария
    5 декабря 2023, 04:57

    Fox News: Конгресс США хочет вынести решение по импичменту Байдену в начале 2024 года

    Tекст: Вера Басилая

    Палата представителей конгресса США в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений американскому президенту Джо Байдену в рамках процедуры импичмента, заявил председатель юридического комитета Джим Джордан в интервью телеканалу Fox News.

    Джордан заявил, что осталось поговорить с последними свидетелями, и как можно быстрее вынести решение по вопросу в рамках процедуры импичмента Байдену, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос, будут ли «статьи об импичменте» готовы к середине следующего года, Джордан ответил, что, скорее всего, это случится гораздо раньше, передает ТАСС.

    Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщал, что решение по импичменту Байдену будет принято в скором времени.

    4 декабря 2023, 17:59
    Дипломаты из Литвы сорвали георгиевские ленты на кладбище под Красноярском
    Дипломаты из Литвы сорвали георгиевские ленты на кладбище под Красноярском
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сотрудник посольства Литвы в Москве Угнюс Лабутис и его коллега сорвали и выбросили георгиевские ленты с надгробий на кладбище под Красноярском, что попадает под статью о реабилитации нацизма.

    На видео, опубликованном в Сети, видно, как литовские дипломаты посетили небольшое деревенское кладбище, сорвали там георгиевские ленты с надгробий и выбросили их в урну. Отмечается, что после того, как Лабутис и его коллега избавились от ленточек, они водрузили на их место национальные флаги, передает НТВ.

    В России такой поступок попадает под статью о реабилитации национализма, по которой можно получить до пяти лет лишения свободы, однако у сотрудников посольства Литвы есть дипломатический иммунитет.

    В ответ на провокацию на кладбище литовского дипломата Угнюса Лабутиса вызвали в российский МИД, где вручили ему ноту протеста.

    Ранее сообщалось, что гражданина Эстонии оштрафовали эстонские пограничники в Нарве на 400 евро за то, что на зеркале заднего вида его машины была георгиевская лента.

    Коментарии (111)
    4 декабря 2023, 13:22
    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи

    Военный эксперт Артамонов: Трофейная БМП Bradley принесет много пользы российской армии

    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи
    @ Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Трофейная M2A2 ODS Bradley по многим показателям уступает отечественной БМП-3. Однако она обладает хорошей боевой информационно-управляющей системой, изучение которой принесет много пользы российской армии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую БМП M2A2 ODS Bradley.

    «Раньше наша армия уже получала в свое распоряжение отдельные элементы Bradley, но факт захвата целой машины особенно важен. Это позволяет комплексно посмотреть на сторонние технические решения. Теперь БМП будет отправлена инженерам, которые досконально изучат ее. Только после этого трофей можно поставить в музей», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Bradley создавалась еще в эпоху холодной войны и была усовершенствована после конфликта в Ираке. Несмотря на то, что на сегодняшний день она устарела и по многим показателям уступает БМП-3, изучение ее имеет смысл. В частности, эта модификация американской машины обладает интересной боевой информационно-управляющей системой», – акцентировал эксперт.

    «Трофей позволит нашим инженерам решить две задачи. Во-первых, его исследование даст возможность позаимствовать некоторые решения для отечественных боевых информационно-управляющих систем. Во-вторых, изучение защищенных каналов связи Bradley сделает их более уязвимыми для наших РЭБ. Кроме того, представляют интерес лазерный дальномер машины и ее прицел с тепловизором», – отмечает собеседник.

    «Броня Bradley состоит из алюминиевого сплава и выдержит попадание 30-мм боеприпаса в лобовой проекции. Машина оснащена 25-мм пушкой, наша БПМ-3, например, обладает 100-мм и 30-мм орудиями. Силовая установка у трофея хорошая, но для российской военной отрасли не представляет ничего интересного. Масса отечественной техники также существенно ниже, чем у американского аналога», – резюмировал Артамонов.

    Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском направлении. Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию, поэтому бойцы ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП.

    Трофейная Bradley принадлежала 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. С начала лета она потеряла уже 42 бронемашины этого типа в боях сначала на Запорожском направлении, а позже – под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Первую партию Bradley Вашингтон отправил на Украину в январе, напоминает РИА «Новости». Сделано это было в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов. «Московский комсомолец» добавляет, что в настоящее время в составе ВСУ насчитывается несколько сотен таких машин.

    В июне президент России Владимир Путин утверждал, что потери украинской стороны составили порядка 25-30% поставленной из-за границы техники. Позднее стало известно, что ВСУ лишились около 15% Bradley, имеющихся у них на вооружении в тот момент, такие данные приводила газета The New York Times.

    Коментарии (21)
    4 декабря 2023, 20:53
    Польский генерал заявил о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ
    Польский генерал заявил о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы России истощили украинские войска и перешли к тактике их полного уничтожения, сообщил польский генерал Леон Коморницкий.

    Как пишет Interia со ссылкой на Коморницкого, украинские военные, политики и союзные государства за последние месяцы допустили некоторые ошибки, которые и повлияли на отсутствие успехов на фронте, передает РИА «Новости».

    Коморницкий добавил, что Украина крупно просчиталась и действовала слишком медленно в своих планах по наступлению. По его словам, именно это и дало российским военным время для подготовки к обороне, таким образом истощив силы ВСУ.

    Он подчеркнул, что на данный момент ВС России перешли к стратегии полной ликвидации украинских войск, а отсутствие радикальных изменений в планах Киева только приведет к ее скорому поражению.

    Польский генерал уточнил, что в этом конфликте Украине не победить Россию. Он отметил, что РФ сможет достичь своих целей, и занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. По его мнению, в Киеве возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство.

    Ранее Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние. В субботу бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус заявил, что Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ.

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    4 декабря 2023, 12:42
    Глава Воронежской области подтвердил гибель генерал-майора Завадского

    Губернатор Воронежской области Гусев подтвердил гибель в зоне СВО генерал-майора Завадского

    Глава Воронежской области подтвердил гибель генерал-майора Завадского
    @ t.me/gusev_36

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Завадский до августа 2021 года командовал 4-й гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией. Гусев отметил в своем Telegram, что у региона с дивизией налажены давние добрые отношения.

    «Скорблю душой и сердцем», – написал губернатор, он выразил соболезнования семье Завадского.

    Ранее о гибели Завадского сообщали СМИ: по данным агентства «Новороссия», военный погиб в районе Изюма Харьковской области. По версии агентства УНИАН, Завадский попал под обстрел БТР в районе населенного пункта Крынки.

    Коментарии (16)
    4 декабря 2023, 08:39
    Военкоры сообщили о первой взятой в качестве трофея БМП Bradley
    Военкоры сообщили о первой взятой в качестве трофея БМП Bradley
    @ U.S. National Guard

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные вывели в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, которую ранее подбили на Авдеевском направлении, получив тем самым трофей.

    Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию. Бойцы ВС России ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП Bradley, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск смогли подбить боевую машину пехоты Bradley.

    Коментарии (12)
    4 декабря 2023, 07:59
    Потери Армии обороны Израиля достигли 398 человек

    Общее число потерь ЦАХАЛа за время обострения палестино-израильского конфликта составило 398 человек

    Потери Армии обороны Израиля достигли 398 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После начала обострения палестино-израильского конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла 398 человек, 72 из них погибли в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщили СМИ.

    ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двух военных в боях с палестинским движением ХАМАС. Большинство потерь ЦАХАЛа пришлось на первый день нападения ХАМАС на Израиль, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».

    Коментарии (31)
    4 декабря 2023, 07:48
    В ЕС оценили вероятность дефолта на Украине

    Financial Times усомнилась в получении Украиной 50 млрд евро от ЕС

    В ЕС оценили вероятность дефолта на Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может не получить обещанные ЕС 50 млрд евро, пишут СМИ. При этом высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что Брюссель не допустит суверенный дефолт на Украине.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, участвовавших в переговорах, ЕС далек от договоренностей «по пополнению совместного бюджета», в том числе это касается и средств для Киева, передает РИА «Новости».

    В ЕС пояснили, что сложности переговорам добавили победа «Партии свободы» во главе с Гертом Вилдерсом на выборах в Нидерландах и бюджетный кризис в Германии. При этом вопрос о помощи Украине планируют решить до саммита в Брюсселе, который состоится 14–15 декабря.

    Один из европейских чиновников высокого ранга заявил, что «мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена». Он выразил уверенность, что ЕС «не собирается допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт». Financial Times пишет, что обещанная Киеву помощь предусматривает гранты, инвестиции в «стратегические технологии», а также средства на погашение процентов по совместным займам ЕС.

    Напомним, министерству финансов ФРГ пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года. По итогам выборов в парламент Нидерландов первое место заняла ультраправая «Партия свободы». Вилдерс выступает против поставок оружия Украине.

    Коментарии (7)
    4 декабря 2023, 18:52
    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска

    Подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара

    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара, сообщил представитель корпуса Алексей Селиванов.

    «Сегодня подразделения ДШК вышли на дорогу Артемовск – Часов Яр севернее Бахмута... (и) перерезали последнюю дорогу снабжения украинской бахмутско-соледарской группировки», – приводит слова Селиванова ТАСС.

    По словам представителя ДШК Э, в операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Ранее военкор Борис Рожин сообщил, что из-за больших потерь ВСУ перепрофилировали костесжигательный завод в Константиновке в крематорий для тел погибших под Соледаром и Артемовском украинских военных.



    Коментарии (0)
    4 декабря 2023, 20:10
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон неверно оценил возможность преобразования вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевую силу западного образца в короткие сроки, пишет The Washington Post (WP). Издание рассказывает. о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления ВСУ.

    По данным WP, несколько важных элементов сформировали контрнаступление украинской армии и его первоначальный результат, в том числе просчет Вашингтона в вопросе быстрого преобразования ВСУ по западному образцу.

    Среди факторов, повлиявших на предварительный исход контрнаступления, издание также называет разногласия официальных лиц США и Украины во мнениях по поводу стратегии наступления.

    «Моделирование пришло к выводу, что войска Киева в лучшем случае смогут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60–90 дней», – пишет WP. По информации газеты, США выступали за наступление вдоль этого южного направления, но руководство Украины хотело атаковать в трех местах: в сторону Мелитополя, Бердянска и Бахмута. На Украине опасались, что решительное наступление повлечет серьезные потери, однако в США считали, что без решительного нападения потери в конечном итоге будут выше, пишет издание.

    По данным источников газеты, в августе Марк Милли, тогда еще являющийся председателем Комитета начальников штабов ВС США, выразил главкому ВСУ Валерию Залужному недовольство относительно стратегии и тактики ведения боев. Украинская сторона заявила, что для воплощения предлагаемого Западом плана ей требуется авиация и другие вооружения, которые она не получает от возглавляемой США коалиции.

    В качестве помешавших наступлению ВСУ факторов Залужный в ходе консультаций с иностранными коллегами называл «отсутствие прикрытия с воздуха, большее количество мин, чем ожидалось, а также российские войска, которые впечатляюще закрепились и эффективно перемещают свои резервы, чтобы закрыть бреши», пишет WP.

    В числе факторов, сказавшихся на итогах контрнаступления, издание также называет то, что Украина и Запад недооценили способность России оправиться от неудач на поле боя.

    Ранее агентство Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние.

    Коментарии (15)
    4 декабря 2023, 14:02
    Белый дом предупредил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины

    Белый дом предупредил Конгресс, что к концу 2023 года у США полностью закончатся ресурсы для помощи Украине

    Белый дом предупредил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

    Администрация президента США направила предупреждение лидерам Конгресса с предупреждением, что к концу декабря 2023 года у США полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине.

    Сведения об отсутствии финансов содержатся в письме главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, передает ТАСС.

    По словам Янг, у США закончились деньги и «почти закончилось время».

    «У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией», – заключила представитель Белого дома.

    Ранее сообщалось, что на выбивание денег для Украины бросили «самого позорного премьера Британии» Лиз Трасс.




    Коментарии (20)
    4 декабря 2023, 13:33
    Лобода анонсировала песню на русском языке

    Певицу Лободу раскритиковали за анонс песни на русском языке

    Лобода анонсировала песню на русском языке
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская певица Светлана Лобода анонсировала новую песню на русском языке. Украинцы раскритиковали ее в соцсетях.

    В социальных сетях певицу осудили за «переобувание» и попытку «усидеть на двух стульях», передает RT.

    «Света, для чего ты и дальше поешь на русском языке, для кого эти песни», – задали ей вопрос в соцсетях на украинском.

    «Пой на украинском», – призвали певицу.

    Напомним, Лобода после начала СВО на Украине уехала из России. Она отказалась выступать в России, однако позже стало известно, что певица согласна петь для россиян на корпоративах в Казахстане.

    Журналист, музыкальный продюсер Илья Саглиани пояснил газете ВЗГЛЯД, что украинские звезды понимают, что перспективы заработать есть лишь в России.

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    4 декабря 2023, 09:04
    Задержаны подозреваемые в убийстве подростка на остановке в Иркутске

    По делу об убийстве подростка на остановке «Лисиха» в Иркутске задержаны шесть подозреваемых

    Следователи СУ СК по Иркутской области задержали шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года по подозрению в избиении до смерти подростка на остановке общественного транспорта «Лисиха» в Иркутске.

    1-м отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Иркутской области продолжается расследование дела, возбужденного по признакам преступления, подпадающего под ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), по факту убийства 15-летнего подростка, сообщает в Telegran-канале СК.

    На данный момент задержаны шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года. Все они характеризуются отрицательно, некоторые ранее привлекались к уголовной ответственности.

    Следователи допросили всех участников конфликта, вечером 2 декабря произошедшего на остановке общественного транспорта «Лисиха» в Иркутске. Согласно их показаниям, шесть человек вышли из сауны и направились на остановку. Они подошли к компании из пяти подростков и «на почве малозначительного словесного конфликта» стали их избивать. В результате 15-летнему мальчику было нанесено не менее четырех ножевых ранений, он скончался на месте.

    Зачинщики с места преступления скрылись, но их личности были установлены благодаря совместной работе следователей СУ СК по Иркутской области, следователей-криминалистов, сотрудников угрозыска и СОБР.

    Двое подозреваемых были задержаны в частном доме в Качугском районе, остальных задержали в Иркутске. У них изъяты телефоны и нож, ставший орудием преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

    Следователи подчеркивают, что по результатам проведенных следственных действий связь популярного сериала с произошедшим преступлением не подтверждается.

    Коментарии (19)
    4 декабря 2023, 08:23
    Гособвинитель предложил сменить статью бывшим офицерам Минобороны

    Гособвинитель предложил сменить уголовную статью бывшим офицерам Минобороны

    Tекст: Кристина Цыцура

    Обвиняемым в получении крупной взятки экс-советнику главного управления вооружений Юрию Здравило и бывшему советнику департамента по обеспечению гособоронзаказа Виталию Ликучеву гособвинение предложило вменять статью об особо крупном мошенничестве.

    В ходе судебного заседания в Мещанском суде гособвинитель предложил признать Юрия Здравило и Виталия Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве и назначить каждому обвиняемому по пять лет колонии, сообщает «Коммерсант».

    По статье за получение взятки в особо крупном размере подсудимым грозит от восьми до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.

    Напомним, офицеров Минобороны задержали в сентябре 2020 года. По данным следствия, фигуранты требовали за общее покровительство 7,4 млн рублей у руководителя ЗАО «НПП «Русбал», изготовляющего маскировочное оборудование, в том числе надувные макеты ракет, танков и другой техники.

    Коментарии (13)
    4 декабря 2023, 18:06
    Умер актер фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Сергей Кустов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стало известно о кончине актера Сергея Кустова, известного по ролям в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Возвращение мушкетеров».

    Кустов умер 3 декабря на 78 году жизни, о кончине актера сообщили его коллеги, передает «СтарХит». Причина смерти не называется.

    Наибольшую известность Кустову принесла роль одного из мушкетеров в советском фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Он также снялся в продолжении киноленты – фильме «Возвращение мушкетеров», вышедшем на экраны в 2009 году. Среди других фильмов с участием Кустова – «Порт», «Город с утра до полуночи», «Государственная граница» и сериал «Анна Герман».

    В ноябре в возрасте 86 лет умер советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, сыгравший в фильме «Джентльмены удачи».

    Коментарии (0)
    4 декабря 2023, 17:30
    Израиль повысил уровень опасности России для своих граждан

    Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет нацбезопасности Израиля повысил уровень угрозы для своих граждан, желающих посетить ряд стран, в том числе и Россию, следует из заявления, распространенного канцелярией премьера страны.

    До второго уровня с рекомендацией проявлять повышенную осторожность повышен уровень угрозы для стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также для Австралии и России, передает РИА «Новости».

    Третий уровень угрозы присвоили странам Африки, включая ЮАР и Эритрею, а также Центральной Азии, в числе которых Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркмения.

    При максимальном, четвертом уровне опасности израильтянам рекомендуют срочно покинуть то или иное государство. К этой категории в Израиле отнесли почти все страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки, кроме Саудовской Аравии и ОАЭ.

    Ранее власти Израиля решили ликвидировать ХАМАС «везде», в том числе за пределами Палестины.



    Коментарии (15)
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    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

    • Зеленский признал свой провал

      Украина вышла на новый этап конфликта с Россией, признал Владимир Зеленский. Признал он и то, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление ВСУ – фактически провалился. К Зеленскому как будто возвращается адекватность. Но что за новый этап?

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